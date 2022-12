To nejzajímavější z roku 2022 podle redakce mobilenet.cz

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Rok 2022 se nezadržitelně blíží ke svému konci, takže je čas na závěrečnou rekapitulaci. Toto je druhý článek z dvoudílné série o tom, co kterého člena redakce v uplynulém roce zaujalo nejvíce. Dnes se podíváme na výběr Marka Vacovského, Petra Vojtěcha a Ondřeje Pohla.

To nejzajímavější podle Marka Vacovského

Musk a Twitter

Rozhodně největší událostí letošního roku je podle mě odkoupení Twitteru excentrickým miliardářem Elonem Muskem. Celá věc se táhla téměř od začátku právě končícího roku a přicházela jedna absurdní zpráva za druhou. Grády ale vše dostalo, až když Musk sociální síť skutečně převzal. Vyhazování klíčových zaměstnanců, návrat Donalda Trumpa na síť, blokování významných žurnalistů nebo hlasování o tom, jestli má být Musk i nadále CEO firmy. To je jen krátký výčet toho, co se stalo poté, co Musk nastoupil do vedení. Všemu se u nás velmi detailně věnuje kolega Ondřej Pohl, takže doporučuji sledovat jeho články a glosy.

Čekání na ohebné displeje?

Možná je to tím, že stárnu, ale zdá se mi, že se už celý mobilní segment jednoduše neposouvá tak rychle jako před pár lety. Dílčí vylepšení mezi jednotlivými generacemi nových smartphonů mě už povětšinou ponechávají chladným, a možná i proto stále používám Samsung Galaxy S20 – zatím jsem totiž nedostal dostatečný důvod k jeho nahrazení.

Říkám si, zda budou ohebné telefony tím, co mě donutí k upgradu, i když zatím mě nechávají spíše chladným. Dobrou zprávou je, že výrazně zlevňují a a už se dají pořídit i za peníze na úrovni standardní vlajkové lodi. Tak uvidíme, zda už konečně přijde jejich výraznější rozmach, ovšem vzhledem k tomu, že příští rok se ještě ohebný iPhone očekávat pravděpodobně nedá, příliš tomu nevěřím.

Za data stále platíme majlant

Ta písnička se opakuje každý rok a zajímalo by mě, zda se někdy dočkáme konce. Nicméně i letos NKÚ potvrdil, že ČR jedny z nejvyšších cen za volání a data – vlastně hůře jsou na tom jen Maďaři...

Neomezený tarif s 20 GB vycházel průměrně za více než 1 800 Kč – to mi přijde v dnešní době jako šílenost, zvlášť když v Polsku to jde za 449 Kč... Osobně se mi podařilo u operátora vyjednat výhodnější ceny – sice s o něco méně daty, ale zase téměř 5krát levnější... Všem doporučuji to samé, a když operátor nic nenabídne (také se mi už stalo), zkusit štěstí jinde.

To nejzajímavější podle Petra Vojtěcha

Krycí jména a Marvel Snap

Když už jsem si říkal, že mě mobilní hry tolik netáhnou a raději vždy vytáhnu knihu, ke konci tohoto roku vyšly dvě novinky, které mě přesvědčily o opaku. Nejčerstvější jsou Krycí jména od českého tvůrčího týmu Czech Games Edition. Pod hlavičkou Digital vznikají předělávky jejich populárních stolních her do počítačových a mobilních verzí. Pokud jste dosud neslyšeli o Krycích jménech, možná byste to měli změnit. Je to opravdu chytrá hra se slovy, které se prodaly miliony kusů. A nyní můžete hrát i na cestách ve vynikající předělávce s asynchronním online multiplayerem, různými herními režimy, kampaní a velmi aktivní komunitou. Tohle se prostě povedlo a sám do hry každý den aspoň jednou denně vlezu odehrát probíhající partie.

Stáhnout Krycí jména

Druhou zmíněnou hrou je Marvel Snap. Je to duelová karetní hra ve stylu Magic: The Gathering a pracovali na ní lidé stojící za skvělým Hearthstone. I tyto hry můžete hrát na telefonu, ale Marvel Snap se od nich liší: jedna partie vám zabere 3 až 5 minut a herní balíček skládáte z pouhých 12 karet. Takže můžete opravdu pohodlně hrát na cestách a není problém si odehrát zápas i ve chvíli, kdy máte doslova pár minut. Přesto hra nabízí dostatečnou hloubku a spoustu možností při stavení balíčků. To vše korunuje perfektní systém postupování v probíhající sezóně, kdy tak trochu v duchu pokeru musíte co nejdříve odhadnout, zda si na výhru věříte, či nikoliv, abyste případně ztratili co nejméně bodů. Ať už vás Marvel baví nebo ne, tohle je skvělá hra.

Stáhnout Marvel Snap

Not so Nothing Phone (1)

Asi to nebude úplně originální, ale pokud bych měl jmenovat jeden telefon, který mi za poslední rok skutečně zůstal v hlavě, bude to Nothing Phone (1). Nepřišel jako nějaký „zabiják vlajkových lodí“, ale naopak se od této psychologie úplně odvrátil. Nový zajímavý telefon nemusí být nutně ten nejlépe vybavený. Čipsety ve střední třídě jsou dost výkonné na to, abyste na nich zvládli vše, co od telefonu čekáte. A Nothing Phone (1) v tomto ohledu určitě nezklamal.

Jasně, je to první generace telefonu od nové společnosti (ač se zkušeným vedením) a našly se nějaké ty porodní bolesti, ale celkový dojem z telefonu jsem měl velmi dobrý. Světelná show na zádech sice nemusí být nejpraktičtější vychytávkou, ale telefon díky tomu získal vlastní tvář. Navíc přinesl bezdrátové nabíjení, celkem povedené foťáky a hezký displej (když vám zrovna nezelenal). Teď mám vlajkový špičkově vybavený telefon (který je také výrazně dražší), ale na Nothing Phone (1) bych bez obtíží přesedlal.

Bleskové nabíjení

Přiznám se, že osobně bych raději viděl prodlužující se výdrž mobilních telefonů na jedno nabití a hodnotu „jeden den s odřenýma ušima“ u současných vlajkových lodí považuji spíše za nedostatečnou. Na druhou stranu jsem si okamžitě zvykl na rychlé nabíjení. Část tohoto roku jsem prožil s Xiaomi 12 Pro a možnost dobít ho za pár minut rychlostí 120 W je prostě návyková. A to už se dnes bavíme o ještě vyšších rychlostech!

Už jsem neřešil, že si musím večer dát mobil na nabíječku, abych přežil další den. Pohodlně se mi nabil ráno během snídaně. Horší je to samozřejmě ve chvíli, kdy potřebuji na celý den odjet a telefon opravdu používat. Tahat s sebou poměrně rozměrnou rychlonabíječku, spoléhat na powerbanku nebo doufat, že během dne nabiju u někoho, kdo má také rychlonabíječku, která by byla kompatibilní s mým telefonem? V tomto ohledu to prostě ještě není ideální, ale s nástupem (i vynuceným nařízením EU) Power Delivery se to snad bude zlepšovat. A věřím, že vedle honění rychlostí se začnou opravdu zmenšovat nabíječky a zlepšovat výdrž na nabití. Klidně by můj telefon mohl být o pár milimetrů širší, stejně se ty tenké placky hůř drží v ruce.

To nejzajímavější podle Ondřeje Pohla

Válka na Ukrajině a mobily

Lze začít jinak než událostí, která letos zastínila prakticky všechno ostatní? Bylo by hezké moci se před tím na mobilenetu schovat, ale mobily a další technika ovlivňují naprosto vše, včetně událostí, o kterých jsme si donedávna mysleli, že minimálně v Evropě budou už známé pouze jako součást historie.

Že se děje něco opravdu vážného, je známé jen z přístupu českých operátorů. Stejné firmy, které jsou vás schopné trápit účtováním po minutách, nebo o nicotných slevách tvrdit, že jsou to vánoční dárky, najednou nechávají lidi volat mezistátně zdarma, rozdávají nabité SIMky a příslušenství nebo rovnou telefony.

Žádná z moderních technologií zde nezůstala nevyužita a nezneužita. Ať už jde o kyberútoky, ochranu obyvatelstva nebo samotné válčení. Je to vidět například na záběrech ze zákopů. Vojáci mají své útočné pušky na zádech, zatímco mají v rukou mobily a ovladače pro drony. Vysílačkou hlásí dál do týla polohu nepřátelských jednotek, kde je operátor u notebooku se Starlinkem předává dělostřelectvu. Skoro by se až chtělo obdivně žasnout, jen kdyby ta válka nebyla skutečná.

Elon Musk kupuje Twitter

Mezi mé oblíbené bondovky patří Zítřek nikdy neumírá z roku 1997. Padoucha zde ztělesňuje mediální magnát, který inscenuje tragédie, jen proto, aby pak o nich mohl napsat jako první. I proto jsem se prvně zdráhal uvěřit. A také proto, že 44 miliard dolarů je opravdu hodně peněz. Co ale plánuje Musk s Twitterem? To dost dobře neví ani on sám.

Obchod nakonec proběhl a stejně tak jako všechno následující se odehrává podle stejného vzorce. Musk něco prohlásí, vzápětí to vezme zpět a udělá něco jiného. Ať už jde o personální politiku, zpoplatnění, svobodu slova nebo dokonce samotné Muskovo působení v čele Twitteru. Byla by to docela legrace, kdyby si takto nezahrával s jednou nejvlivnějších sociálních sítí západního světa.

S USB-C na věčné časy (?)

Je to zpráva, o které se mluví už skoro posledních deset let, ale až letos dospěla do finále s jasným termínem. O čem je řeč? O povinném nasazení USB-C do spotřební elektroniky ruku v ruce s podporou standardu Power Delivery pro rychlé nabíjení. Podobné legislativní kroky zvažují i Spojené státy nebo Brazílie.

Z vlastní zkušenosti mohu říct, že je to skvělé. Letos se mi konečně podařilo dokončit cyklus obměny veškeré elektroniky tak, aby právě tyto dvě podmínky splňoval. Na cesty mi tak stačí jedna nabíječka (a nemusí to být ta obludně velká od výrobce notebooku), jeden kabel (za předpokladu, že má dostatečnou rychlost a snese až 100 W) a jednu powerbanku. V jednoduchosti je krása a toto je opravdu nádhera.