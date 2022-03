Vodafone organizuje sbírku telefonů pro ukrajinské uprchlíky. Pomoci můžete i vy

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Operátor Vodafone se vzhledem k situaci v Ukrajině rozhodl darovat 1 000 SIM karet přes neziskové organizace, které je rozdělí mezi uprchlíky. Každá předplacená karta je přitom nabita kreditem v hodnotě 500 Kč. Kromě toho však organizuje také sbírku mobilních telefonů, do které se může zapojit každý, kdo by rád pomohl.

💙Máte nevyužitý funkční telefon? Přineste ho do 7. března do naší prodejny (v sáčku s nabíječkou), my se postaráme o smazání obsahu a přidáme k němu předplacenku. Pomocí neziskovek je pak předáme uprchlíkům před válkou na 🇺🇦

💛Kromě toho darujeme 1000 přednabitých SIMek. pic.twitter.com/p9dY4OQzbj — Vodafone ČR (@Vodafone_CZ) March 1, 2022

Jaké telefony je možné sbírat?

Nehraje roli, zda se jedná o nový, nebo starší telefon. Důležité je, aby byl plně funkční a lidem v nouzi odvedl dobrou službu. Před odevzdáním stačí telefon pouze zabalit do sáčku společně s kompatibilní nabíječkou. Vodafone každý z odevzdaných telefonů uvede do továrního nastavení (tedy odborně smaže veškerá data), opatří předplacenou SIM kartou v hodnotě 500 Kč a prostřednictvím neziskových organizací předá ukrajinským uprchlíkům před válkou, kteří už dorazili nebo v následujících dnech dorazí do bezpečí do ČR a z nějakého důvodu telefon nemají.

Kdy a kde?

Nejpozději 7. 3. 2022 stačí doručit všechny odevzdané telefony buď balíkem s heslem „Mobily Ukrajina“ na adresu náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, nebo je přinést do kterékoliv prodejny Vodafone.