Co jiného si Elon Musk mohl koupit za 44 miliard dolarů?

Lidé začínají počítat, co by si mohl miliardář koupit místo Twitteru. Mohl by například vybavit každou českou domácnosti špičkovým počítačem, stejně tak by vybudoval flotilu letadlových nebo vesmírných lodí. V sázce je však mnohem více – něco, co si za peníze nekoupíte...

Nákup roku a možná i desetiletí. Spojení jedné z nejznámějších sociálních sítí s postavou excentrického miliardáře vzbudilo pozornost nejenom kvůli částce, ale také proto, že se nový majitel bez okolků chystá otestovat, co znamená pojem „svoboda slova“. Nepůjde o žádnou akademickou debatu, ale o živý test na jednom z nejvlivnějších médií na světě. I když se všichni předhánějí v komentářích, co to může znamenat, doopravdy to neví nikdo.

Ale o penězích až v první řadě. 44 miliard dolarů je naprosto abstraktní číslo, které nikomu moc neřekne. Stejně tak přepočet na koruny, kterých by to bylo více jak jeden bilion – to je zhruba příjem českého státního rozpočtu za necelý rok. Že se pořád nechytáte? Kdyby Musk platil hotově, tak by sloupec ze stodolarových bankovek měl výšku skoro 50 kilometrů.

I love Twitter — Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2017

Nic naplat, v takovém případě musí přijít na řadu obvyklé přepočítávání na Fabie, půllitry piva nebo fotbalová hřiště. Autoři výpočtů na androidcentral.com se však nedrželi takovýchto lidových výrobků a zamířili do trochu vyšší spotřebitelské ligy.

5,17 miliónů „nabušených“ Mac Studio

Produkty Applu jsou známy tím, že se cenově nepodbízejí, neúčastní se běžného konkurenčního boje, naopak část ceny tvoří přirážka za pocit výjimečnosti. A čím je produkt dražší, tím víc to platí. Mac Studio je demonstrací toho, jak si Apple představuje opravdu výkonný počítač.

Jeho nejvyšší konfigurace zahrnuje 20jádrové CPU, 128 GB RAM a 8TB úložiště. Něco takového se přesně hodí na psaní tweetů a Musk by si jich mohl koupit více jak 5 miliónů. Těžko říct, jaké by pak Apple nasadil čekací lhůty, ale teoreticky by Mac Studio mohla mít každá česká domácnost.

11 Star Treků

Na rozdíl od skutečné vesmírné lodi USS Enterprise, jejíž stavba by podle odhadů stála téměř půl bilionu amerických dolarů, mohl Elon Musk koupit samotnou franšízu Star Trek až jedenáctkrát, místo aby Twitter koupil jen jednou. Odhady ze začátku století mluví o 4 miliardách dolarů, i když vzhledem k nedávné renesanci franšízy by tato částka mohla být klidně výrazně vyšší. Přesto lze s jistotou říci, že 44 miliard dolarů by stačilo na několikanásobnou koupi Star Treku s velkým množstvím peněz na další útraty.

A nesmějte se, že jde o výstřední nápad. Další výstřední miliardář, Jeff Bezos, si takto koupil celý seriál Expanse, protože jej televize SyFy kvůli malému zájmu zrušila už v polovině.

3 letadlové lodi

Namísto kupování fiktivních vesmírných lodí by si mohl Musk koupit i ty skutečné. A nějaké obří jachty ruských oligarchů by vedle toho vypadaly jako hračky. Mluvíme tady o skutečných letadlových lodích třídy Gerald R. Ford s jaderným pohonem a cenou 13 miliard dolarů za kus. To by byla flotila, která by si mohla podmanit leckterý menší stát. Nicméně částka nezahrnuje výdaje na provoz a hlavně posádku. I když tu by mohl Musk nahradit Tesla Boty.

Chromebook pro každého studenta

Počet univerzitních studentů po celém světě se odhaduje na 250 miliónů. A jeden z nejlevnějších chromeboků Acer Spin 311 se dá na americkém trhu pořídit za 175 dolarů. Co z toho plyne? Že by teoreticky každý studující mohl z Muskova stipendia dostat jeden takový přístroj.

14 skutečných raket

Příští rok by měla společnost Blue Origin, kterou vlastní Muskův rival a druhý nejbohatší člověk Jeff Bezos, uskutečnit první let své rakety New Glenn. Ta bude na oběžnou dráhu vynášet satelity a případně i bohaté lidské turisty, a sám Bezos ji údajně zafinancoval částkou 2,5 miliard dolarů, 500 milionů dolarů pak daly americké vesmírné síly. To je podobná částka, jakou platí Muskův SpaceX za vývoj verze lodi pro budoucí mise na Měsíc.

366 miliónů let na Netflixu

I přestože Netflix průběžně zdražuje a bojuje proti sdílení účtů, Elona nic takového trápit nemusí a může si dopřát předplatné na dalších 366 miliónů let, tedy v případě, že by se mu podařilo domluvit si fixovanou cenu.

Muskových pouhých 44 miliard dolarů by pravděpodobně nestačilo ani na přímou koupi Netflixu – tržní kapitalizace tohoto streamovacího giganta přesahuje 90 miliard dolarů. Mohl by však snadno financovat některé z nejdražších projektů Netflixu. Například seriál Stranger Things stojí od poslední čtvrté série údajně 30 milionů dolarů za epizodu. Muskův příspěvek by mohl financovat seriál až do 187. série, která by měla premiéru na začátku roku 2200.

V sázce je mnohem více...

S podobnými žertovnými úlohami bychom mohli pokračovat pěkně dlouho, protože neexistuje moc věcí, které by se za 44 miliard koupit nedaly. Jednou z nich je i funkční společnost, jejímž nezbytným základem je volný tok informací, stejně tak jako boj s dezinformacemi. Jestli stejně dobře dokáže fungovat i Muskovo pojetí „absolutní svobody slova“ je otázkou, za kterou možná zaplatíme my všichni cenou vyšší, než je nicotných 44 miliard amerických dolarů.