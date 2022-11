Vodafone spouští vánoční nabídku pro předplacenkáře. Naděluje hned čtyřikrát

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Už na začátku listopadu Vodafone představil svou vánoční kampaň, na kterou aktuálně navazuje i vánoční nabídka pro předplacené karty. Zákazníci si mohou během následujících čtyřech týdnů postupně rozbalit čtyři dárky. První už dnes, jde o datový balíček 6 GB dat a neomezené SMS v síti, jehož cena klesá z 349 na 199 korun měsíčně, a to na půl roku. Každý měsíc si k němu navíc zákazník může v samoobsluze Můj Vodafone vyzvednout 5 GB dat zdarma.

Za 199 korun měsíčně tak lze získat celých 11 GB dat a neomezené SMS v síti Vodafonu. Zvýhodněný balíček si je možné pořídit do 4. prosince, a to na webu vodafone.cz po přihlášení do samoobsluhy Můj Vodafone.

„Chceme odměnit naše věrné zákazníky a víme, že v předvánočním shonu mobilní data ocení hned dvojnásob. Proto jsme se jim rozhodli nadělit rovnou nejvyšší datový balíček s výrazným dlouhodobým zvýhodněním,“ říká Simona Lišková, marketingová ředitelka Vodafonu.

Každý týden bude na zmíněném webu představena další vánoční limitovaná nabídka. Každá z nich má omezenou platnost, a proto se vyplatí stránku pozorně sledovat, stejně tak na stránkách najdete přesné podmínky pro využití speciálních nabídek. Hned příští týden, od 5. prosince, je pro zákazníky nachystaná nová limitovaná edice předplacené karty, se kterou zákazník ušetří dlouhodobě.