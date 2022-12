EU odhalila datum povinného nasazení USB-C do elektroniky. Kdy se dočkáme?

Sjednocení různých druhů nabíjecích konektorů leží na stole zástupců EU již pěknou řadu let, až letos však směrnice dostala konkrétní obrysy a nyní známe i datum, kdy vstoupí nové nařízení v účinnost, ačkoliv to hned tak nebude a výrobci mají relativně dost času na přípravu.

