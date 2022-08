První smartphone Nothing si stanovil za cíl opravdu nelehký úkol – zaujmout ve vysoce konkurenční střední třídě. Můj názor na to, jak se mu to povedlo a jestli náhodou nespoléhá pouze na nevšední design, prozradím v této recenzi.

Příchod nové značky na trh na sebe vždy strhne velkou pozornost, hlavně pak, když za ní stojí Carl Pei, spoluzakladatel OnePlus, který má vcelku zajímavé nápady a je podobně jako Elon Musk velmi aktivní na sociálních sítích (pod nickem @getpeid). A právě sociální sítě se staly hlavní platformou značky Nothing, která nás dost dlouho lákala na příchod něčeho opravdu unikátního – Nothing Phonu (1).

Nothing Phone (1) – videorecenze

Obsah balení: netradiční jako sám telefon

Balení je zajímavé podobně jako smartphone sám, po jeho otevření jej totiž nemáte šanci vrátit do původního stavu, respektive jej zcela zavřít, viz náš unboxing. Co se obsahu týče, můžete se těšit na jeden kabel USB-C/USB-C bílé barvy a prakticky zpracovaný nástroj pro vytahování šuplíčku SIM.

Líbilo se nám pěkně zpracovaný nástroj pro vytahování SIM

Nelíbilo se nám balení po otevření nelze znovu zavřít

Konstrukční zpracování: stovky LED, sklo a hliník

Nothing Phone (1), to je především soustava několika stovek extrémně malých diod pod skleněnými zády, které umí blikat do rytmu vyzvánění, upozorňovat na notifikace nebo vytvořit měkké přisvícení při focení snímků. Ovšem abyste využili všech výhod rozhraní Glyph, budete muset možná trochu změnit vaše současné návyky a telefon začít pokládat displejem dolů. Ačkoliv sám nejsem zvyklý pokládat smartphone tímto způsobem, musím uznat, že se jedná o skvělý způsob, jak si dopřát jistou formu digitálního detoxu. Možnosti Glyph navíc výrobce postupně vylepšuje a pokud si v souvislosti s diodami vybavíte Nokii a různé jiné výrobce, kteří LED využívali pro blikání do rytmu, potěší vás, že stejnou funkci lze už nyní (neoficiálně) využívat. Tuto funkci originálním způsobem aktivujete vytvořením kontaktu s názvem Abra. Abrakadabra a v nastavení tuto funkci máte k dispozici pod názvem Vizualizace hudby.

Kromě blikajících zad má ale Nothing Phone (1) také velmi dobře zpracovanou haptickou odezvu. Dovolím si tvrdit, že dost možná i nejlepší u telefonů v dané cenové kategorii, neberu-li v potaz iPhony. Při psaní zpráv nebo zkrátka používání ovládacích prvků si tak užijete pěkně zpracované vibrační odezvy, na druhou stranu dlouhé držení v ruce nemusí být kvůli vcelku velkým rozměrům a nemalé hmotnosti (takřka 200 gramů) zase tak komfortní. Ne každému také musí vyhovovat ploché rámečky, které jsou však naštěstí z hodnotného hliníku a mají matnou povrchovou úpravu.

Popravdě jsem si celou dobu před prvním vyzkoušením Nothing Phonu představoval, že půjde o menší zařízení, ve skutečnosti je to ale celkem velký smartphone. Zajímalo by mě, jestli budou rozměry příštího Nothing Phonu shodné či ještě větší, případně se výrobce rozhodne vytvořit kompaktnější zařízení. No a pokud se rozhodujete třeba mezi Galaxy A53 a Nothing Phonem, nijak vás nepotěší ani přítomnost certifikace IP53, která sice postačí pro běžné používání (a podle rozborek by mohl Nothing Phone teoreticky splňovat i vyšší normu), ale IP67 zmíněného Samsungu nebo dokonce dvojice certifikací u Xperie 10 IV je zkrátka lepší. Další věc, kterou bych u Nothing Phonu rád viděl, je velmi praktický přepínač zvukových profilů na boku, možná však Nothing jen nechtělo být zbytečně spojováno s OnePlus.

Líbilo se nám rozhraní Glyph

hodnotné materiály

odolnost IP53

nevšední, ale povedený design

skvělá haptická odezva

Nelíbilo se nám konkurence nabídne i vyšší odolnost

Displej: plochý panel se 120 Hz

Zobrazovací panel s uhlopříčkou 6,55" je typu OLED a na rozdíl od blikajících zad (krytých stejně jako displej sklíčkem Gorilla Glass 5) vzhledem nijak nešokuje. Není nijak zaoblený, nýbrž zcela rovný, podporuje až 120Hz obnovovací frekvenci (o technologii LTPO se však nejedná) a má naprosto dostačující maximální jas i pro používání venku na slunci. Velkou pochvalu si pak výrobce zaslouží za nasazení prémiové ochranné fólie, která neřeže do prstů a má tenké okraje. Čtečka je pouze optická a dle mého gusta je i zbytečně nízko, ovšem odezvu má rychlou a za chvíli jsem si na ni zvykl. Ultrazvukový senzor by byl samozřejmě lepší, ovšem v dané cenové kategorii se za jeho absenci nelze zlobit.

Stěžovat si nelze ani na tloušťku rámečků, které jsou pěkně symetrické po všech stranách, či velikost průstřelu selfie kamerky, který není nijak zvlášť velký. Výtku mám snad jen k automatické regulaci jasu, která občas nechává jas nastavený na zbytečně nízkou hodnotu, Nothing však svůj první telefon postupně vylepšuje a lze očekávat, že i tento neduh bude odstraněn.

Líbilo se nám 120Hz OLED s dostatečným jasem

spolehlivá čtečka otisků prstů

Gorilla Glass 5

Nelíbilo se nám čtečka otisků prstů by mohla být umístěna výš

Zvuk: slušné stereo

Hlasitý přednes má na starost dvojice reproduktorů umístěná nahoře ve sluchátku a dole pod mřížkou. Zvuk má slušný prostorový efekt i solidní hlasitost, za kterou se rozhodně nemusí stydět. Jedná se o (lepší) průměr v dané třídě, 3,5mm jack navzdory nemalým rozměrům schází, což je ale i vzhledem k existenci sluchátek Nothing a filozofii společnosti vcelku logické.

Líbilo se nám kvalitní hlasité reproduktory

Výkon hardwaru: osvědčený Snapdragon

Před příchodem prvního smartphonu Nothing se horlivě diskutovalo o tom, který procesor bude využívat a zda se bude jednat o zástupce řady Snapdragon 7 Gen. Nakonec však volba padla na osvědčený Snapdragon 778G+, který má dostatek výkonu, přitom ale není energeticky zase až tak náročný a podle mého názoru to byla dobrá volba. Telefon funguje svižně a problém jsem nezaznamenal ani z hlediska zahřívání při používání venku během vyšších letních teplot. Společnost čipsetu pak dělá 8 až 12 GB RAM a 128 až 256GB úložiště (UFS 3.1). Slot pro paměťové karty chybí, Nothing má v tomto ohledu jako nová značka alespoň malou výhodu, že ji nebude nikdo moci kritizovat za to, že dříve paměťové karty podporovala.

Líbilo se nám dostatečně výkonný hardware

Výdrž baterie: bezdrátové nabíjení v hlavní roli?

S většími rozměry přichází na řadu i solidní kapacita baterie, konkrétně 4 500 mAh. Výrobce přitom po odstartování prodejů na výdrži pracuje pomocí aktualizací a výsledek ke konci srpna je více než solidní. Jeden den jsem zvládal s 20 až 30 % k dobru, pokud bych se snažil, pravděpodobně bych se dostal až na 1,5 dne, což není vůbec špatné. Chvályhodné je také 33W nabíjení (brzy zveřejním podrobné nabíjecí grafy), ale především podpora 15W bezdrátového nabíjení a dokonce i 5W reverzního. V dané ceně se jedná o jednoznačně nadprůměrnou výbav, tedy i velkou konkurenční výhodu.

Líbilo se nám podpora bezdrátového nabíjení

velmi slušná výdrž

Konektivita: 5G na palubě

V oblasti konektivity nabízí Nothing Phone (1) pravděpodobně vše, co byste si jen mohli přát. Kromě 5G je to Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC a veškeré navigační služby. S operátorem Vodafone jsem bez problémů využíval 5G nejen v Praze, ale i mimo v menších městech.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: dvakrát, ale kvalitně

Nothing se rozhodlo jít cestou, kdy do telefonu nasadí „pouze“ dva fotoaparáty, avšak nabídnou solidní kvalitu namísto toho, aby ve fotovýbavě byly fotoaparáty čtyři kvality mizerné. Mně osobně je tento přístup sympatický, přeci jen hlavní a ultraširokoúhlý objektiv je stejně tím, co většina uživatelů používá nejčastěji. Níže se můžete podívat na kompletní specifikace včetně selfie kamerky.

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 50 Mpx 16 Mpx Světelnost f/1.88 f/2.2 f/2.45 Velikost senzoru 1/1.56" 1/2.76" 1/3.1" Velikost pixelů 1,0 µm 0,64 µm 1,0 µm Typ ostření PDAF PDAF pevné Optická stabilizace ano ne ne Ohnisková vzdálenost/rozsah 24 mm 14 mm 24 mm

Fotoaplikace je pak „čistá“ podobně jako prostředí samotného telefonu. Konkrétně zde najdeme možnost natáčet zpomalená videa, maximálně ve 120 FPS ve Full HD, záznam klasického videa (maximálně ve 4K ve 30 FPS), pořizování klasických fotografií, portrét a položku více. Pod ní najdeme možnost aktivovat časosběr (v kvalitě 1080p nebo 720p), panorama, makro (s ostřením od 4cm) a expert. Posledně zmíněný režim pak umožňuje korekci ISO, vyvážení bílé, zaostření, rychlosti závěrky a regulaci expozice, přičemž je možné fotit i do RAW.

Co se kvality pořízených snímků týče, jsou i s přihlédnutím k tomu, že se jedná o první telefon výrobce, velmi slušné. Denní fotky nabídnou rozumně nastavené barevné podání, které není nudné, ale ani příliš saturované a vcelku dobře odpovídá realitě (s nejnovějším softwarem). To stejné lze tvrdit i o ultraširokoúhlém objektivu, jehož barevné podání je dobře sladěné. Kde naopak vidím prostor pro zlepšení, to je ostření u hlavního fotoaparátu, které občas zaváhá, výsledkem čehož není snímek správně zaostřený. Automatické ostření však podporuje také ultraširokoúhlý objektiv, a tudíž je možné pořizovat makro snímky.

Nothing Phone (1) 4K 30 FPS

Nothing Phone (1) 4K 30 FPS

Nothing Phone (1) 4K 30 FPS

Nothing Phone 1 4K 30 FPS 3

Disciplína, v níž si Nothing Phone poradil bez problémů, je nastavení expozice či způsob, kterým funguje HDR. Solidně vypadají také noční snímky, ovšem u videa jsem byl překvapen, že navzdory přítomnosti OIS je záznam při zhoršeným světelných podmínkách hodně roztřepaný. Možná se však jedná jen o další bug, který bude snad v budoucnu odstraněn. Selfie kamerka pak pořídí slušně vypadající snímky a zvládne natočit Full HD video ve 30 FPS.

Líbilo se nám slušná kvalita snímků

jednoduchá fotoaplikace

pěkné noční fotografie

Nelíbilo se nám občasné problémy s ostřením

zvláštně fungující stabilizace u videa

Software: téměř čistý Android

Nothing Phone (1) dorazil s Androidem 12 a používal jsem jej s nadstavbou Nothing OS 1.1.2. Vesměs se jedná o čistý Android s několika vychytávkami. Kromě rozhraní Glyph se jedná o experimentální možnost propojení s Teslou, widget pro majitele NFT a launcher, kde lze zvětšit ikonky takovým způsobem, že zabírají prostor čtyř klasických ikonek. Chvályhodná je rovněž tříletá softwarová podpora a 4 roky bezpečnostních záplat, například Androidu 13 se však majitelé telefonu dočkají až v příštím roce. Potenciál nadstavby je však veliký a sám se těším, s čím Nothing přijde.

Líbilo se nám takřka čistý Android

solidní délka softwarové podpory

bez zbytečně předinstalovaných aplikací

Zhodnocení

Nothing Phone (1) je na první dobrou povedeným smartphonem, který, ať se vám líbí, nebo ne, rozčeřil občas trochu stojaté vody střední třídy. Zaujme kromě designu souvisejícího s rozhraním Glyph kvalitním OLED panelem dostatečně výkonným procesorem či slušnou fotovýbavou, i když ta má své mouchy. U mě zabodoval také solidní výdrží a v dané třídě nevídanou podporou bezdrátového nabíjení. Velký potenciál vnímám rovněž v budoucích aktualizacích, které mohou přinést zajímavé funkce právě ve spojení s rozhraním Glyph či systémem Nothing OS jako takovým.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz