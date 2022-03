Ukrajinští operátoři fungují jako jeden, nabízejí národní roaming

Mobilní i chytré telefony hrají důležitou roli v našich životech a válečný stav není jiný, právě naopak. Mobilní operátoři i poskytovatelé internetového připojení na Ukrajině zvládali první dny ruské agrese bez větších problémů, a to i přes zvýšenou míru kyberútoků. Jak ale postupovaly útoky na civilní cíle, padla jim za oběť i řada základnových stanic i další infrastruktury.

Forbes nyní informuje o tom, že se tři tamní operátoři – Kyivstar, Vodafone Ukraine a Lifecell – rozhodli spolupracovat a zavedli tzv. národní roaming. Pokud kterýkoli jejich zákazník nemá signál, telefon se automaticky přihlásí do dostupné konkurenční sítě. Pro tuto funkci není potřeba nic zvlášť nastavovat, postačí zapnutý roaming a také za ni nejsou účtovány žádné další poplatky.

Telecommunication specialists are invisible heroes of our days

Hundreds of specialists of Ukrainian internet service providers repair, restore and organize communication in bomb shelters, basements, underground parking lots every day. pic.twitter.com/VC83EyKuLW