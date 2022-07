Množí se důkazy, podle nichž chce Elon Musk vycouvat z koupě Twitteru

Měl to být obchod desetiletí. Snaha Miliardáře Elona Muska koupit za 44 miliard dolarů sociální síť Twitter poutala pozornost nejenom kvůli ceně transakce, ale také vyjádřením kontroverzního podnikatele, který podle svých slov chtěl testovat hranice svobody slova a plánoval mnoho změn.

Postupem času se však na povrch začaly vyplouvat nejrůznější překážky. První z nich spočívala ve shánění dostatečného kapitálu, ale nakonec se jako vážnější ukázalo Muskovo obvinění, že značnou část provozu na této sociální síti tvoří příspěvky a aktivita tzv. „botů“, tedy automatizovaných algoritmů. Zda se jednalo o vyjednávací taktiku ke snížení ceny, nebo faktickou připomínku, není jasné. Následoval spor o to, jakým způsobem vlastně počítat uživatele a také zásahy, které měly omezit aktivitu účtů určených k rozesílání spamu. Twitter jich podle svých slov zablokuje až půl milionu denně.

We suspend over half a million spam accounts every day, usually before any of you even see them on Twitter. We also lock millions of accounts each week that we suspect may be spam – if they can’t pass human verification challenges (captchas, phone verification, etc).