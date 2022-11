Twitter pod Muskem: modrá nálepka za dvacet dolarů měsíčně

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Poté, co došlo k finálnímu převzetí sociální sítě Twitter Elonem Muskem, bylo jeho prvním krokem propouštění v nejvyšším vedení. A na další kroky nebylo nutné čekat a tentokrát se týkají i uživatelů. Konkrétně těch, u nichž Twitter ověřil totožnost, a u svého jména tak mají modrý odznak, který je zárukou autentičnosti účtu a poskytnutých informací.

Sociální síť tuto službu nabízí už od roku 2009. Nejdříve Twitter aktivně oslovoval účty, které vlastnily veřejně známé osobnosti, aby je vyzval k potvrzení jejich totožnosti za účelem ověření jejich účtů. V roce 2017 začala společnost aktivně vyzývat k podávání žádostí ty, kteří se domnívali, že by jejich účty měly splňovat podmínky, ale celý proces byl několikrát pozastaven a pravidla průběžně upravována.

Server theverge.com nyní uvádí, že nový majitel Elon Musk plánuje zvýšit cenu služby Twitter Blue na 19,99 dolarů za měsíc (asi 500 korun) a v rámci toho nabídnout i ověřování. To by znamenalo, že kdokoli by mohl získat modrý odznak pouhým zaplacením poplatku. Majitelé stávajících ověřených účtů dostanou na zaplacení 90 dní, jinak o svou výsadu přijdou.

The whole verification process is being revamped right now — Elon Musk (@elonmusk) October 30, 2022

Elon Musk k tomu pouze uvedl, že se celý proces ověřování „přepracovává“. Nicméně novináři informují, že se spuštění chystá velice brzy. Zaměstnanci pracující na projektu byli údajně v neděli informováni, že musí dodržet termín spuštění funkce do 7. listopadu, jinak budou propuštěni.