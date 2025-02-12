Samsung Galaxy Z TriFold je konečně představen. V pase má 3,9 milimetrů

Po měsících spekulací a čekání se Samsung odhodlal a konečně zcela oficiálně představil model Galaxy Z TriFold (viz samsung.com). Ano, často skloňovaný pracovní název se nakonec stal tím finálním. Jihokorejský výrobce je v pořadím druhým na světě, který přináší zařízení, které má dva klouby a jeho displej je tak složitelný ve dvou místech. Prvenství už nikdo nevezme Huawei, který to stihl již v roce 2024.
Novinka od Samsungu tak bude primárně konkurencí pro modely Huawei Mate XT a Mate XTs, avšak přesto na to jde Samsung přeci jen trochu jinak. Velký skládací displej lze totiž po složení kompletně schovat do těla mobilu. Venkovní displej spočívá na zadní straně, což je primární důvod, proč je hlavní displej po složení neustále chráněn.
Vnitřní ohebný AMOLED panel má 10" úhlopříčku, 120Hz obnovovací frekvenci a rozlišení 2 160 × 1 584 pixelů. Od výroby je na něm rovněž nalepena ochranná fólie, stejně jako na modelu Galaxy Z Fold7. Venkovní displej nabízí plně postačující úhlopříčku 6,5" a půjde tak standardně použít na cokoliv, na co jste například nyní zvyklí na běžném chytrém telefonu.
Po kompletním rozložení má telefon (nebo tablet?) tloušťku pouhých 3,9 milimetrů. Ve složeném stavu činí celkové rozměry 159,2 × 75 × 12,9 milimetrů, přičemž hmotnost se zastavila na 309 gramech. Potěšující zprávou je, že i Galaxy Z TriFold má zvýšenou odolnost, a to dle stupně krytí IP48. Pád do vody či zmoknutí mu tak vůbec nevadí.
Telefon byl ve vývoji zřejmě velmi dlouho a na poslední chvíli už Samsung zřejmě nehodlal zasahovat do hardwaru. Důkazem budiž použití procesoru Snapdragon 8 Elite for Galaxy, což je loňský top model od Qualcommu. Stejný mimochodem využívá Galaxy Z Fold7 nebo řada Galaxy S25. Spárován je s 16GB operační pamětí a až 1TB úložištěm. Prostředí obstarává nejnovější Android 16 s nadstavbou One UI 8.0, která je ještě speciálně upravena pro velký vnitřní displej, který umožňuje spuštění tří aplikací vedle sebe. Softwarová podpora bude 7letá, samotný výrobce zmiňuje její ukončení k 31. prosinci 2032.
Sestava fotoaparátů vás nijak nepřekvapí, je totiž kompletně převzata z již několikrát zmíněné skládačky Galaxy Z Fold7. Hlavní fotoaparát ISOCELL HP2 s 200 megapixely je doplněn 12megapixelovým ultraširokoúhlým objektivem a 10megapixelovám teleobjektivem s trojnásobným bezztrátovým přiblížením. V obou displejích je pak průstřel pro 10megapixelové kamerky, které najdou využití zejména pro potřeby videohovorů.
Samsung do Galaxy Z TriFoldu nasadil tříčlánkovou baterii, která je rozdělena do každé jednotlivé tenké části. Kapacita se zastavila jen na 5 600 mAh. To není nijak mnoho, ale Samsung je znám velmi dobrou optimalizací. Předem je tak výdrž možné jen velmi obtížně odhadnout. Nabíjení je možné maximálně výkonem 45 W, případně 15 W bezdrátově.
Nový Samsung Galaxy Z TriFold bude dostupný v jediné barevné variantě Crafted Black. Potvrzena je také velmi omezená dostupnost. 12. prosince se novinka začne prodávat na domácí trhu v Jižní Koreji. Později, bez specifikace rozestupu, se dočkají zákazníci v Číně, Tchajwanu, Singapuru, Spojených arabských emirátech a v USA. V tuto chvíli se tak s novinkou vůbec nepočítá pro Evropu. Startovací cena je stanovena na v přepočtu zhruba 61 tisíc korun i s daní.
Technické parametry Samsung Galaxy Z TriFoldKompletní specifikace
|Konstrukce
|159,2 × 75 × 12,9 mm, 309 g, konstrukce: rozevírací, odolnost: IP48
|Displej
|AMOLED, 10" (2 160 × 1 584 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, LED dioda, autofocus, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite, , GPU: Adreno 830
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: 1 200 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|5 600 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|, ?
Načíst všechny komentářePřidat názor