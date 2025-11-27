Schválený Chat Control 2.0 má být kompromisem, soukromí ale stejně vezme

Už od léta se se mluví o tom, že v rámci boje proti dětské pornografii se budou muset uživatelé komunikačních služeb vzdát svého soukromí. Původní návrh pod vlnou kritiky neprošel, ale na kompromisní návrh označovaný jako „Chat Control 2.0“ už v Radě EU (europa.eu) prošel. Na konečném znění nařízení bude ještě potřeba hledat shodu v Evropském parlamentu, co by ale přijetí této normy znamenalo?
Návrh sice ruší plošné skenování veškeré komunikace, ale zároveň žádá, aby něco takového dělali poskytovatelé jednotlivých služeb „dobrovolně“ sami. Nad jejich fungováním totiž začnou dohlížet orgány zřízené členskými státy, které budou mít pravomoc uložit společnostem povinnost odstraňovat obsah a blokovat přístup k němu. Jejich fungování zastřeší nová agentura EU, která bude podporovat členské státy a poskytovatele on-line služeb při provádění normy.
Nařízení dále zakazuje anonymní komunikaci. Jde o to, aby každý uživatel měl potvrzený alespoň věk, protože norma počítá i se zákazem sociálních sítí a komunikačních aplikací pro děti pod 16 let.
Stále se však jedná o návrh na jehož základě, může Rada zahájit jednání s Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Z tohoto jednání by mělo vzejít konečné znění nařízení. Celá legislativa tak může ještě doznat při finálním schvalování v Evropském parlamentu. Jeho pozice ohledně zpráv uživatelů je nyní odmítavá.
Načíst všechny komentářePřidat názor