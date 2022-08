Křišťálová Lupa 2022: nominujte mobilenet.cz do ceny českého internetu

Fotografie: Křišťálová Lupa

Tradiční anketa o cenu českého internetu s názvem Křišťálová Lupa probíhá již od roku 2006, nominace pro letošní ročník se pomalu chýlí ke konci. Oceníme tedy vaši nominaci, pokud se vám náš web líbí. Jak to můžete udělat? Možností je hned několik.

Jak nominovat mobilenet.cz do ankety Křišťálová Lupa?

Samotný projekt mobilenet.cz můžete nominovat jak do kategorie „Zájmové weby“, tak i do obecné kategorie „Cena popularity“. Udělat to můžete ve formuláři pro nominace na webu Křišťálová Lupa 2022. Pokud ale máte rádi naše pořady, můžete nominovat třeba mobilecast nebo mNews do kategorie „Podcast roku“ uvedením „www.mobilenet.cz/serialy/mobilecast“ nebo „www.mobilenet.cz/serialy/mnews“ do příslušné kolonky. A pokud rádi sledujete naše videa obecně, můžete do kategorie „Online video“ nominovat i naše videa vložením „www.mobilenet.cz/videa“.

Ať vám už žádná novinka neunikne! Sledujte mobilenet.cz na Facebooku, Twitteru a Instagramu!