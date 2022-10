Od roku 2024 jen USB-C. Evropský parlament schválil jednotný konektor pro mobily

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Evropský parlament dnes drtivou většinou schválil sjednocení nabíjecího konektoru napříč mobilními zařízeními, informuje o tom například reuters.com. Souhlasně se vyjádřilo 602 zákonodárců, proti jich bylo 13. Dle očekávání bude standardem dnes již běžně využívaný konektor USB-C. Ten budou muset mít všechny mobilní telefony i tablety, a to do dvou let, tedy od roku 2024. Nejvíce situace zasáhne Apple, který u iPhonů nadále používá nestandardní Lightning konektor. Do dvou let tedy bude muset přistoupit ke změně.

USB-C konektor

Nové nařízení se však týká mnohem více zařízení. Spadají pod něj také čtečky elektronických knih, sluchátka, ovladače herních konzolí a další příslušenství. Vše bude muset využívat výhradně USB-C, od čehož si Evropský parlament slibuje snížení množství zbytečného elektronického odpadu. Na druhou stranu může jednotný standard přibrzdit vývoj případného modernějšího portu.

O další dva roky později (v roce 2026) se nařízení o jednotném nabíjecím konektoru bude vztahovat rovněž na notebooky. V ideálním případě byste jednou dostatečně výkonnou nabíječkou mohli nabíjet všechna vaše mobilní zařízení, což jistě navyšuje komfort používání.