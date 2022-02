Válku na Ukrajině řeší i T-Mobile. Hovory a SMS mezi ČR a Ukrajinou jsou zdarma

Dnešní den se nesmazatelně zapíše černým písmem do evropské historie tím, že byl suverénní stát Ukrajina agresivně napaden Ruskou Federací. Kromě mnoha dalších problémů a útrap, které vzniklý vojenský konflikt zapříčiní, se postižení obyvatelé potřebují také zkontaktovat se svými blízkými. Na území České republiky totiž žije několik desítek tisíc obyvatel ukrajinského původu, spousta Čechů má na Ukrajině své blízké, a právě proto se T-Mobile rozhodl k velmi vítanému kroku.

Vzhledem k aktuální situaci umožňujeme s okamžitou účinností našim zákazníkům volání a posílání SMS mezi ČR a Ukrajinou zdarma.

💙💛

With immediate effect we are allowing our customers to make calls and send messages between Czech Republic and Ukraine for free.