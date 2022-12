To nejzajímavější z roku 2022 podle redakce mobilenet.cz

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Rok 2022 se nezadržitelně blíží ke svému konci, takže je čas na závěrečnou rekapitulaci. Toto je první článek z dvoudílné série o tom, co kterého člena redakce v uplynulém roce zaujalo nejvíce. Dnes se podíváme na výběr Martina Fajmona, Michala Pavlíčka a Ioannise Papadopoulose.

To nejzajímavější podle Martina Fajmona

Ohebně, přesto dostupně?

Všimli jste si? Konečně nastalo to, na co jsme tak dlouho čekali, ohebné telefony zlevňují a i bez větších kompromisů vybavená „skládačka“ vyjde na podobné peníze jako neohebná konkurence. Samozřejmě, příplatek je stále citelný, ale už to není takové drama jako v případě první generace Galaxy Foldu. Osobně za dostupnější skládačku považuji Galaxy Z Flip4, který pořídíte okolo 25 tisíc korun. Pokud zrovna „chytnete“ nějakou cashback akci, může jít cena ještě podstatně níž.

Osobně se mi také líbí, že se tyto skládačky začínají stávat podobně cool jako ve své době klasická véčka. Skládačky vidíme v rukou celebrit, v seriálech na Netflixu, ale i v rukou běžných lidí, kteří ocení, že mají velký displej, přitom v kompaktním těle. Mně se tento trend líbí, dost už bylo placek, které od sebe nerozeznáte.

Nothing Phone (1)

Ne, Phone (1) není nejvybavenější, nekrásnější či nezajímavější telefon dneška, přesto jde o zajímavý smartphone, který mě zaujal ihned po představení. Oceňuji, že i ve střední třídě má své místo bezdrátové nabíjení, stejně tak se mi líbí zadní světelná strana. Ano, Nothing není první výrobce, který se rozhodl podobné světelné efekty využít, osobně mi je to však jedno, protože to zkrátka vypadá dobře teď a o to jde především.

Apple MacBook Air M2

Ano, do dnešního výběru zařadím i MacBook Air M2, který se designem inspiroval u MacBooku Pro 2021. Nechybí tedy typický výřez, plošší konstrukce, která je stejně tlustá po celé délce, nebo třeba podpora MagSafe. S tímto notebookem trávím již pár týdnů, abych vám přinesl podrobné dojmy z běžného používání, a už teď vám mohu prozradit, že se jedná možná o vůbec nejuniverzálnější stroj, který jsem kdy měl možnost používat. Výkon je více než slušný, výdrž na baterii také a potěší i kvalitní klávesnice. Ano, cena nemůže konkurovat konkurenci s Windows, ovšem to neřeším, po macOS stejně sáhnou primárně ti, kteří jsou na něj zvyklí.

To nejzajímavější podle Michala Pavlíčka

Posun v aktualizacích Androidu

Dlouhá léta mohli uživatelé telefonů s Androidem jen tiše závidět těm s iPhony, kteří se mohli těšit z několikaleté podpory. V případě zařízení se systémem od Googlu bývaly dva roky vrcholem pro dražší modely a jistou snahu vykazovaly jen referenční telefony Nexus, respektive později Pixel. Na zlepšení se však v posledním roce začalo blýskat a vše stvrzují první konkrétní činy jednotlivých výrobců. Pomyslný průlom bude zřejmě už navždy připisován Samsungu, který jako první oznámil širokou a dlouhou podporu, která pro většinu jeho modelů znamená 4 roky velkých aktualizací a 5 let bezpečnostních záplat.

Když už takový krok udělá největší výrobce mobilních telefonů, je nasnadě, že to nezůstane zcela bez odezvy. Brzy se k výrazně delší podpoře připojilo například OnePlus a čerstvě také Oppo. Zdá se tak, že telefonům s brzy zastaralým prostředím v brzké budoucnosti odzvoní. Vše samozřejmě za předpokladu, že se připojí i další významní výrobci. Ocenili by to všichni, zejména majitelé dražších telefonů, kdy takové modely ani po dvou letech nejsou nutně hardwarově zastaralé a potřebují jen aktuální systém.

Zrychlující se nabíjení

Před 20 lety jsme byli zvyklí, že se telefon musí nabíjet většinou jednou týdně. S nástupem chytrých telefonů se výdrž začala výrazně zkracovat, až spadla pod jeden den a pokud některé telefony intenzivně používáme, hlásí se o nabití po několika hodinách. Ačkoliv by se dalo čekat, že tento extrém výrobci vyváží intenzivním vývojem lepších baterií, nestalo se tak. Jako schůdnější varianta bylo zvoleno nabíjení.

V posledních letech jsme tak svědky nárůstu výkonu nabíjení a jde opravdu o skoková zrychlení. Sotva jsme letos mohli okusit 150W nabíjení u Realme GT Neo 3, vše trumfnul koncept Oppa s 240W nabíjením. Běžný telefon těmito výkony dobijete za 15, respektive 9 minut. Tyto působivé hodnoty sice nezvrátí mizernou výdrž, ale umožní, že i jen několikaminutový pobyt na nabíječce postačí na to, aby byl telefon celý den k dispozici.

Bezdrátové nabíjení pro všechny?

Možná to zní neuvěřitelně, ale bezdrátové nabíjení standardu Qi je mezi námi už více než 10 let. Od té doby jsme se však nedočkali výraznějšího rozšíření a zůstalo výsadou spíše jen několika málo vybraných vlajkových modelů. Letošní rok však přinesl několik náznaků toho, že by se snad konečně mohlo něco změnit.

Nejprve jsme se dočkali Nothing Phonu (1), již tak zajímavého telefonu, který přinesl bezdrátové nabíjení do vyšší střední třídy. Hranici 10 tisíc korun prolomila Motorola Edge 30 Neo, ale ani ta není nejlevnějším telefonem s podporou nabíjení bez kabelů. Tím se stal, tak trochu nečekaně, T Phone Pro. Operátorský telefon, který jinak příliš nezaujal, nabízí za 6,5 tisíc korun podporu bezdrátového nabíjení. Kéž by to bylo znamením toho, že se tato funkce stane přeci jen o něco běžnější, než tomu bylo doposud.

To nejzajímavější podle Ioannise Papadopoulose

Fenomén Fairphone a uživatelsky vyměnitelné baterie

Během letošního roku jsem měl možnost otestovat na našem trhu nepříliš známý Fairphone 4. Pokud se nenecháte odradit tlustými rámečky kolem (IPS LCD) displeje a víceméně jen průměrnou hardwarovou výbavou, získáte netuctový smartphone s extrémně dlouhou zárukou i softwarovou podporou, který si i za několik let snadno opravíte doma „na koleni“. To je umožněno díky chytrému řešení umístění komponent, ale také konstrukci, která nevyžaduje žádné speciální servisní nářadí, což je rajská hudba pro všechny přívržence iniciativy „Right to Repair“. Tento přístup je (nejen) mně velmi sympatický a do budoucna nizozemské značce Fairphone budu držet palce, aby představila k přírodě šetrný a přitom i výbavou skutečně zajímavý smartphone.

Fairphone 4 (RECENZE) – Rarita pro environmentální nadšence?

V environmentálním duchu se navíc za pár let možná dočkáme prosazení smartphonů s (uživatelsky) vyměnitelnými bateriemi, alespoň tedy v rámci EU. Pokud si říkáte, že telefon s uživatelsky vyměnitelnou baterií nemůže disponovat zvýšenou odolností IP68, jste na omylu. Například Samsung Galaxy XCover6 Pro to umožňuje navzdory zadnímu krytu, který lze sejmout. Otázkou zůstává, jak by se výrobci poprali s rozměry a designem takovýchto telefonů, aby s trochou nadsázky nepřipomínaly spíše obrněný tank. Jsem však zastáncem toho názoru, že kde je vůle, tam je cesta.

Skutečný konec iPhonu mini?

Zatímco první iPhone mini mě nadchl rozměry a hmotností, avšak zklamal výdrží, druhý pokus s označením iPhone 13 mini podle mě již představil vcelku vyváženou hardwarovou výbavu i slušnou výdrž na nabití. I více než rok po jeho představení lze tvrdit, že se stále jedná o nejlépe vybavený kompakt na trhu. Pokud nemáte nic proti iOS a spokojíte se jen s 60Hz displejem, mohu vám jeho nákup doporučit.

O to víc mě zamrzelo, když se Apple rozhodl nahradit mini modelem Plus, který má sice skvělou výdrž, ale to je snad tak vše, čím může zaujmout. Navíc se podle různých zdrojů neprodává vůbec dobře, dokonce o dost hůř než model mini. Přál bych si proto, aby Apple přehodnotil svůj přístup a model Plus u příští generace iPhonů opět nahradil mini telefonem s vlajkovou výbavou a tentokrát snad i 120Hz displejem.

Konečně přesné měření krevního tlaku hodinkami

Segment chytrých hodinek a dalších wearables se snaží v posledních letech hodně hrát na notu zdravého životního stylu, s čímž s pojí pokročilé měření sportovních aktivit, ale také monitoring zdraví. Huawei se letos povedlo na náš trh přinést hodinky Watch D, které jako první na světě podporují skutečně přesné měření krevního tlaku, navíc vás klidně každé ráno upozorní na to, že byste si měli krevní tlak změřit.

Huawei Watch D – videorecenze

Na rozdíl od okysličení krve považuji právě údaje o krevním tlaku o řád praktičtější z hlediska přehledu o zdraví uživatele. Za tuto inovaci ve světě chytrých hodinek tedy chválím a těším se, s čím dalším přijde Huawei (či kdokoliv jiný) v příštím roce.