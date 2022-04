Je Elon Musk pro Twitter dobrá zpráva, nebo ne?

Fotografie: @morningbrew

Elon Musk kupuje zásadní podíl v jedné z nejdůležitějších sociálních sítí. Zprvu to vypadalo jako vtip, pak jako něco zajímavého, ale po delším přemýšlení se začínají objevovat velké a znepokojivé otazníky.

Letošní Apríl byl v mediální sféře vzhledem k okolnostem poněkud chudý. Vlastně to ani není škoda, protože i některé reálné události vyznívají na první poslech jako vtip. Třeba když miliardář a vizionář Elon Musk nadhodí řečnickou otázku, jestli by neměl založit vlastní sociální síť. Což o to, tu si dnes může založit prakticky každý. Jenže s tím by bylo moc práce, a tak se Elon raději vydal nakupovat.

Trochu to připomíná vousatý vtip, kdy manželka pošle Andreje Babiše koupit Mladou frontu a on místo toho koupí celý mediální dům. Toho následně lituje, obsah rozhodně ovlivňovat nechce, ale i tak na protest odcházejí mnozí redaktoři. A teď před sebou máme něco podobného, akorát v globálním měřítku. Poměrně znepokojivou otázkou je, co tím Elon Musk sleduje. Akcie Twitteru pro něj představují nejen investici, se kterou by se pokoušel rozmnožit svoje jmění. Jeho podíl mu má otevřít dveře do vedení podniku, kde může mít nějaký vliv na jeho běh.

Zatímco u zmiňovaného Andreje Babiše bylo už od počátku jasné, kam celá věc směřuje, Elon Musk je mnohem větší oříšek. Je však jasné, že jeho činnost více než co jiného potřebuje značnou pozornost ostatních médií a mas lidí. Někdy jako regulérní marketing určitého produktu, jindy ke kontroverzní manipulaci s kurzem akcií nebo Bitcoinu. Kdyby šlo o nějakou jinou sociální síť, byla by její koupě nudícím se milionářem bez skrupulí i docela zábavná podívaná. Jenže nelze si nevšimnout toho, jak je pro nás Twitter důležitý. Jeho seriózní pověst k němu táhne politiky, podnikatele, akademiky – zkrátka všechny, co mohou říct něco podstatného. Tento rozdíl je patrný například v porovnání s Facebookem, který den ode dne víc a víc prohrává souboj se svými vnitřními démony, případně s jepičími sítěmi typu TikTok.

we are working on an edit button — Twitter (@Twitter) April 1, 2022

Jak je dobře vyladěná a vyvážená sociální síť citlivý organismus ukazuje například i snaha zavést sem dlouho odmítanou funkci pro zpětnou editaci příspěvků. Zní to jako hloupost, zvláště pak ve světě, kdy vám politici a marketéři o bílých koulích tvrdí, že to jsou černé krychle. Se speciálním tlačítkem to jen budou mít jednodušší.

V tomto kontextu si nelze nevšimnout, že Elon Musk je zastáncem absolutní svobody slova. Kupříkladu na okupovanou Ukrajinu poslal satelity a koncová zařízení systému Starlink; zároveň jedním dechem dodal, že zde bude cenzurovat ruské weby jen v případě, že bude mít pistoli u hlavy. Je takový přístup tím, co pomůže Twitteru správně fungovat a lidi propojovat namísto jejich rozdělování? Doufejme, že ano.