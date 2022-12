Musk má skončit vedení Twitteru, rozhodli uživatelé

Výsledky byly zveřejněny po 12. hodině, kdy se celkem 57,5 % lidí vyslovilo pro odstoupení. Proti hlasovalo 42,5 % z celkových 17,5 milionů respondentů. Musk tento výsledek prozatím nekomentoval.

Kdo čekal, že Elon Musk po nákupu Twitteru nedostojí své výstřední pověsti, třeba proto, že za tuto sociální síť zaplatil nemalé peníze, ten se mýlil. Vše začalo rozbroji se zaměstnanci a následovalo chaotické zavádění placených účtů. Daleko větší vlnu kontroverze však přineslo svérázné pojetí svobody slova, kde o možnosti publikovat kontroverzní názory rozhoduje sám majitel společnosti. Tomu se nelíbil účet, který sledoval polohu jednoho z jeho tryskáčů, a nechal ho zablokovat. Původně malicherný osobní spor přerostl v „blokovací válku“, které padly za oběť jak odkazy na konkurenční sociální sítě, tak i účty vlivných žurnalistů. Tento zákaz byl ale posléze anulován.

Možná i sám Musk si sebekriticky klade otázku, zda se mu situace nevymkla z rukou. Anebo se jen snaží posílit svoji pozici tím, že se schová za názor z širšího hlasování, jak už to udělal několikrát v minulosti. Nicméně jeho poslední anketa se jeví jako doposud nejzávažnější. Ptá se v ní, jestli má dál působit jako hlava Twitteru a slibuje, že se výsledkům podřídí.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.