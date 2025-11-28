Nestalo se to dlouhých 14 let a Samsung z toho nebude mít radost

Motorola, Nokia a Samsung: co mají tito výrobci společného? Všichni zvládli několik let v řadě vládnout trhu s mobilními telefony. Na metu nejvyšší dokázal vystoupat rovněž Apple, když v roce 2011 sesadil Samsung. Ovšem šlo o jednorázovou akci. Od té doby Samsung nikoho jiného na pomyslný trůn nepustil, a to tedy dlouhých 14 let. Dle nejnovějších odhadů agentury Counterpoit Research však tato éra rokem 2025 skončí (viz counterpointresearch.com).
Apple by mě za rok 2025 vystoupat až na samotný vrchol, a to díky extrémně dobře se prodávající řadě iPhonů 17, která zaznamenala solidní 9% meziroční nárůst dodávek. Například v USA byly prodeje iPhonů 17 o 12 % vyšší než řady iPhone 16 (bez započítání modelu iPhone 16e), v Číně šlo dokonce o 18% nárůst, přičemž na čínském trhu se zpočátku ani nepočítalo s uvedením iPhonu Air.
„Kromě velmi pozitivního přijetí řady iPhone 17 na trhu je klíčovým faktorem pro zlepšení výhledu dodávek nových modelů i to, že cyklus obměny modelů aktuálně dosahuje svého vrcholu. Spotřebitelé, kteří si zakoupili chytré telefony během pandemie COVID-19, nyní vstupují do fáze upgradu. Kromě toho se mezi lety 2023 a 2. čtvrtletím 2025 prodalo 358 milionů použitých iPhonů. Tito uživatelé pravděpodobně v nadcházejících letech také upgradují na nový iPhone. Tyto faktory vytvoří značnou poptávkovou základnu, která by měla v nadcházejících čtvrtletích udržet růst dodávek iPhonů,“ uvedl pro Counter Point Research senior analytik Yang Wang.
Samsungu se v roce 2025 rovněž daří, ale nebude to stačit.
V případě Samsungu není situace vyloženě zoufalá. V letošním roce se očekává 5% nárůst dodávek nových telefonů, což by však mělo stačit jen na trží podíl 18,7 %, zatímco Apple si uzme 19,4% tržní podíl. Jihokorejskému Samsungu se podařilo stabilizovat klíčovou řadu Galaxy A, která zaznamenává stabilní růst v jihovýchodní Asii, na Středním východě a v Africe. Stabilní prodeje se předpokládají i na důležitých trzích v Evropě či USA, avšak i přes vcelku pozitivní vyhlídky se zdá, že to pro Samsung nebude dost na to, aby ohrožoval Apple. Důvodem má být například i dravá konkurence z Číny, které se velmi dobře daří ve střední třídě.
Největším výrobcem do konce dekády by měl být stále Apple.
Apple by se tak po letošním roce měl stát vůbec největším výrobcem mobilních telefonů a co více, nepůjde o krátkodobou záležitost jako před 14 lety. Dle současných odhadů by se na pozici globálního lídra v oblasti prodejů mobilních telefonů neměnilo nic měnit minimálně do roku 2029. Důvody jsme si z části pospali výše, avšak k nim se do budoucna má připočíst například příchod ohebných iPhonů. V příštím roce modelu Fold a o rok později i véčka.
Právě rok 2027 má být pro Apple vůbec klíčový, neboť se očekávají velké oslavy 20. výročí uvedení iPhonu a současně s tím i zásadní redesign celá řady. I tím by tak americká společnost mohla upevnit svou vedoucí pozici, byť po stránce tržních podílů bude Samsung zaostávat vždy jen nepatrně.
Dle Counterpoint Research se čínští výrobci budou více zaměřovat na zahraniční trhy v jihovýchodní Asii a Indii, které jsou pro ně perspektivnější než nasycený domácí trh. Současně se budou více zaměřovat na prémiové a skládací modely, díky čemuž by mohly navýšit zisk. Tím by se zbavily na značné závislosti na segmentu levných chytrých telefonů, které sice dělají prodejní čísla, ale minimální zisk.
