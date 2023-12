Ty nejzajímavější počiny mobilního světa roku 2023 podle redakce mobilenet.cz

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Rok 2023 se nezadržitelně blíží ke svému konci, takže je čas na závěrečnou rekapitulaci. Toto je první článek z dvoudílné série o tom, co kterého člena redakce v uplynulém roce zaujalo nejvíce. Dnes se podíváme na výběr Martina Fajmona, Michala Pavlíčka a Ioannise Papadopoulose.

To nejzajímavější podle Martina Fajmona

Google Pixel Fold

Ano, klidně se stanu terčem posměchu, ale Google Pixel Fold je po dlouhé době zařízení, které se mi opravdu zalíbilo. Především díky extrémně praktickému poměru stran v zavřeném i otevřeném stavu, kdy se zavřená skládačka od Googlu ovládá skoro stejně dobře jako běžný smartphone. Osobně jsem si před časem oblíbil Oppo Find N2 a právě Google Pixel Fold mi jej velice připomíná, navíc jej lze pořídit i v České republice, i když bohužel stále ne oficiální cestou.

Když k tomu připočteme kompletní podporu 5G, mám adept na můj další smartphone. Ano, rámečky vnitřního ohebného displeje jsou tak trochu ostudné, ve všem ostatním se mi však Pixel Fold líbí natolik, že jej zřejmě brzy vyměním za iPhone.

Epico Mag+ Foldable Wireless Charger

Málokdy mě nadchne nějaký kus příslušenství, ale tento rok se to povedlo bezdrátové nabíječce Epico Mag Foldable Wireless Charger . Jde o nabíječku typu „3v1“, ovšem ve složeném stavu jde o velice kompaktní „kostku“, která se vám bez problémů vejde i do kapsy od kalhot.

Nabíjecí rychlosti nejsou nejvyšší, zvláště pak pro iPhony, ovšem očekávám, že s příchodem Qi2 můžeme již brzy očekávat obdobně vyhlížející nabíječky s ještě lepším nabíjecím výkonem, na tuto dobu se velice těším. Epico Mag+ Foldable Wireless Charger si moji pozornost zasloužilo, vaši by mohlo také...

Motorola Razr 40 Ultra

Ano, do mého výběru toho nejzajímavějšího za tento rok řadím i velice povedenou Motorolu Razr 40 Ultra. Jsem příznivcem řady Razr už od doby první žiletky, Razr 40 Ultra je pak velice důstojným pokračovatelem, který je designem, zpracováním i výbavou hodný roku 2023. Oceňuji velký vnější displej, který spustí prakticky libovolnou aplikaci, povedený vnitřní ohebný displej a velmi slušný fotoaparát. Ano, Rarz se mi líbí více než podobné modely konkurenčních značek, Moto má zkrátka šmrnc.

A na závěr poděkování!

V srpnu roku 2023 jsem oslavil svůj 10. rok ve vydavatelství. Doufám, že vás obsah stále baví, stejně jako ho baví připravovat náš skvělý tým! Děkujeme a přeji vše nejlepší do nového roku.

To nejzajímavější podle Michala Pavlíčka

Softwarová podpora, zejména ta Samsungu

Lepšící se podpora telefonů ve formě aktualizací prostředí ze strany výrobců je patrná zejména v posledních letech. Letos ale přišel další důležitý milník, kdy jsou aktivní kromě Googlu i další výrobci. Jmenovat můžeme T-Mobile s jeho tabletem, který nejprve chybně lákal na podporu až do roku 2030, avšak i o dva roky méně působí u cenově dostupného tabletu neuvěřitelně.

Pomyslným lídrem je nadále Samsung, který dlouhou podporu naděluje bez výjimek modelům od střední třídy výše, ale stranou nezůstávají ani přístroje cenově dostupnější. Ostatně, jak jste se mohli dočíst v nedávném rozhovoru, levnější Samsungy jsou často pořizovány na více let a odkroutí si dva majitele, kteří ocení, že mají nadále aktuální prostředí. Stvrzení toho, jak má Samsung aktualizační procesy v malíčku, přišlo letos v listopadu a zkraje prosince. Během zhruba dvou týdnů totiž jihokorejský výrobce aktualizoval přes 20 zařízení po celém světě.

Kterak jsme (ne)měli vlákna

Sociální sítě neodmyslitelně patří k našim životům v poslední dekádě. Ne každý rok však můžeme sledovat nástup dalšího velkého hráče. Naposledy tomu bylo v roce 2020 během pandemie covid-19, kdy světem zatřásl Clubhouse. Dnes si na něj však málokdo vzpomene. Tentokrát tomu možná ale bude jinak. V červenci totiž došlo ke spuštění sociální sítě Threads, která spadá pod Metu a je úzce svázána s Instagramem. Nástup Threads byl velkolepý, během pár dní si aplikace získala přízeň 100 miliónů uživatelů.

Po několika dnech Meta zakázala přístup z EU i různými oklikami a zdálo se, že na Threads, alespoň ve většině Evropy, všichni zapomenou. Jako správný příběh měl však i ten s názvem Vlákna, jak bychom Threads mohli přeložit, pomyslný happyend. Těsně před Vánoci došlo ke zpřístupnění aplikace v zemích EU. Můžeme také reálně sledovat, jak taková síť od počátku vytváří svůj obraz, jak se jednotliví uživatelé snaží ji nějak uchopit a zaškatulkovat. Původně se Threads přirovnávala k Twitteru, respektive sociální síti X, avšak kam se Threads nakonec dostanou, uvidíme my všichni.

5G i pro Pixely

Ne, že by snad Pixely od Googlu nepodporovaly sítě 5G, touto funkcionalitou jsou osazeny několik posledních let, avšak nerozuměly si s českými operátory. Netřeba nějak dlouze chodit kolem horké kaše, tento fakt byl značnou konkurenční nevýhodou. Vše se naštěstí letos změnilo bez větších fanfár. Zhruba v polovině roku Google upravil vše potřebné a na novějších modelech Pixel uživatelům začala svítit ikonka 5G, která oznamuje, že jste připojeni k nejmodernější síti. Současně s tím se podařilo zprovoznit i volání ve vyšší kvalitě skrze VoLTE a výsledkem je, že telefony Google Pixel již za konkurencí hloupě nezaostávají. Protože přeci jen, dávat za telefon přes 20 tisíc korun a nemít možnost využívat nejmodernější technologie, bylo poněkud zvláštní.

To nejzajímavější podle Ioannise Papadopoulose

Skutečné videoherní orgie na displeji telefonu

Ačkoliv má hraní her na telefonu velmi dlouhou historii a z původních menších hříček, jako byl ikonický had, piškvorky apod. se proměnilo mobilní hraní v něco docela jiného, skutečně velké „áčkové“ videoherní tituly, které známe z moderních konzolí a počítačů, na smartphonech až doposud chyběly. Vše se rozhodl změnit Apple, který nepřišel s obyčejným emulátorem starších her, ale hráčům představil možnost si na obrazovce telefonu zahrát regulérní videoherní hity, jako je například již dostupný Resident Evil Village či Resident Evil 4, Assassin's Creed Mirage a Death Stranding, tedy tituly, které teprve dorazí.

Své dojmy z hraní RE: Village jsem vcelku podrobně shrnul v samostatném článku, kde jsem se pokusil rovněž zhodnotit, jak dlouho v takovém případě vydrží nabitá baterie iPhonu 15 Pro. Přiznám se, že z této novinky jsme nadšený, především pak z funkce Universal Purchase, která umožní hrát jednou zakoupenou hru bez dalších investic na třech zařízeních (iPhonu, iPadu a produktech Mac). Jakožto někdo, kdo hraje na PlayStationu 5, si dokážu představit, že by mě právě tato možnost v budoucnu mohla přetáhnout k hraní výlučně pod taktovkou Applu (stále však v kombinaci s výtečným ovladačem DualSense), pouze ty krabičky s disky by mi chyběly. Zároveň jsem zvědavý na to, jak se herní platforma Applu rozšíří.

Pixely 8 se povedly, co bude dál?

Pokud se mě někdo zeptá na skvěle fotící Android s rozumnou cenou, obvykle doporučuji Pixel (například Pixel 6a). To stejné platí, když jsem tázán na nejlépe fotící Android bez ohledu na cenu, neboť se domnívám, že jsou v tomto segmentu Pixely skutečně to nejlepší, co si lze pořídit. Osobně mi navíc vyhovuje i barevné podání a další nuance, třebaže jinému oku může více lahodit vyobrazení v podání Samsungu, Sony, Honoru, Viva či dalších značek.

I proto mi udělalo radost, že se nové Pixely 8 povedly. U většího Pixelu 8 Pro je mou jedinou větší výtkou snad jen přítomnost 128GB úložiště „v základu“, čemuž se už například podobně velký iPhone 15 Pro Max vyvaroval, jinak se ale jedná o povedený smartphone. Podobně nadšen jsem byl z menšího Pixelu 8, který je zase nejmenším Pixelem od dob Pixelu 5a.

Logicky se tak již nyní těším na Pixely 9, ačkoliv si na ně ještě počkáme. Pokud bych si mohl něco přát (s myšlenkou vytvořit ještě lepší Pixely), pak by to bylo nasazení nejnovější (skutečně obrovské) ultrazvukové čtečky otisků prstů v obrazovce a snad ještě o něco rychlejšího nabíjení, ačkoliv právě to se u letošní řady dočkalo kýženého zlepšení. Zkrátka si říkám, že se Googlu u poslední řady povedlo přinést skutečně smysluplné vylepšení a celkově povedené telefony. Pixely 8, které lze i na českém trhu pořídit za cenu nižší než v Německu, kde mají oficiálně zastoupení, jsou pak zároveň i jedním z mých vánočních tipů.

Konec módy kožené aneb Apple opět udává směr

Během uvedení nejnovějších iPhonů 15 představil Apple plán na to stát se uhlíkově neutrálním do roku 2030. V tomto duchu rovněž oznámil konec kožených doplňků, jež má nahradit například mírně kontroverzní tkanina FineWoven. Podobně jako v minulosti již Apple nesčetněkrát stanovil nový trend, na který následně velmi rychle „naskočili“ ostatní výrobci, lze i nyní očekávat, že se této nové módy chytne konkurence.

Přestože jsem si na kožená pouzdra a doplňky k telefonům, wearables či třeba notebookům nikdy nepotrpěl se domnívám, že se jedná o správný krok a měli bychom se zaměřit na využití recyklovaných (a recyklovatelných) materiálů. Ostatně mám pocit, že i dnes žije spousta lidí v domnění, že alcantara je pouze označení pro konkrétní druh opravdové kůže, takže podle mě s odstavením pravé kůže z tohoto odvětví vůbec o nic nepřijdeme.

Bezdrátové nabíjení Qi2

Že bezdrátové nabíjení není již dávno pouze výsadou vlajkových či dražších telefonů, dokázal například velmi povedený Infinix Note 30 Pro, málokdy se však diskutuje o různých typech či standardech tohoto způsobu doplňování energie. Své o tom ví majitelé chytrých hodinek, kteří jsou zpravidla překvapeni, když se jim hodinky nenabíjí na jejich oblíbené bezdrátové nabíjecí podložce.

Překvapivé však podle mě také je, že na rozdíl od drátového nabíjení a drátového připojení obecně, kde se takřka každých pár měsíců dočkáme nové verze USB-C, se velmi dlouho v podstatě nijak nevyvíjel nejrozšířenější standard bezdrátového nabíjení u telefonů s označením Qi [čchi]. Nyní víme, že se již brzy dočkáme reálného nástupu standardu Qi2. Ostatně například letošní iPhony 15 jsou na něj již připraveny (a iPhony 13 a iPhony 14 obdrží update s aktualizací), stejně tak lze předpokládat, že u chystané řady Galaxy S24 bude Qi2 podporováno.

Prozatím se zdá, že z Qi2 budou těžit především majitelé iPhonů, což dává smysl, neboť se Apple na vývoji tohoto standardu zásadně podílel a dalo by se říct, že se jedná pouze o přejmenovaný MagSafe, ačkoliv zatím není zcela jasné, jak (a jestli vůbec) se po hardwarové stránce Qi2 a MagSafe nějak liší. Majitelé iPhonů si tak nově nebudou muset pořizovat obecně dražší nabíječky s certifikací MagSafe (za tyto licence si údajně Apple nechává pořádně zaplatit), ale budou moci stáhnout po jakékoliv nabíječce s Qi2 a získají maximální rychlost bezdrátového nabíjení (v případě iPhonů 15 W) i záruku spolehlivého uchycení, respektive vycentrování pomocí magnetů.

Posledně zmíněná výhoda, tedy magnetické uchycení, pak podle mě bude hlavním benefitem pro majitele smartphonů s Androidem, neboť ty 15 W běžně zvládají (proprietární řešení i vyšší). Vycentrování pomocí magnetů přispěje i efektivnějšímu nabíjení, čímž se omezí zbytečné zahřívání i ztráta energie „na cestě“ mezi dvojicí cívek.