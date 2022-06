K tažení za USB-C se přidává další země

Fotografie: Marcus Urbenz, unsplash.com

Jako lavina se po světě šíří prohlášení nejrůznějších orgánů, které by chtěly sjednotit nabíjecí konektor pro drobnou elektroniku – nejlépe jako USB-C. Začátkem měsíce dotáhla do konce své snažení Evropská unie, která zvolila konečný termín, jímž je rok 2024. Ve Spojených státech je podobné nařízení zatím pouze ve fázi úvah, pokud se však senátorům podaří rozhoupat se, pak by legislativní proces nemusel trvat tak dlouho jako na Starém kontinentě.

Server tecnoblog.net informuje, že podobné úvahy se odehrávají i v Jižní Americe. Konkrétně jde o brazilský úřad Anatel, který zde plní hlavní roli v oblasti regulací telekomunikací. Jeho hlavním cílem je „větší pohodlí pro spotřebitele“.

Brazilský návrh se prozatím týká pouze telefonů. Zajímavé je také pravidlo, které USB-C nevyžaduje v případě, že lze přístroj nabíjet bezdrátově. I v tomto případě bude potřeba legislativního potvrzení, ale s každou další zprávou je čím dál jasnější, že Apple svůj proprietární konektor neuhájí, stejně tak jako už navždy zmizí microUSB z levných telefonů. Brazílie se svými 212 miliony obyvatel totiž představuje poměrně důležitý trh.