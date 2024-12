Ty nejzajímavější počiny mobilního světa roku 2024 podle redakce mobilenet.cz

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Rok 2024 se nezadržitelně blíží ke svému konci, takže je čas na závěrečnou rekapitulaci. Přinášíme vám proto druhý článek z dvoudílné série o tom, co kterého člena redakce v uplynulém roce zaujalo nejvíce. Dnes se podíváme na výběr Marka Vacovského, Petra Vojtěcha a Ondřeje Pohla.

To nejzajímavější podle Marka Vacovského

Evropská komise má problém

Letos byla Evropská komise v ráži a ve velkém to schytávali američtí technologičtí giganti v čele s Applem. Ten musel například iOS otevřít jiným obchodům než jeho AppStore, stejně jako nedávno otevřel NFC vývojářům třetích stran. Apple však není jediný a Evropská komise kritizuje přístup i Mety, Googlu a dalších.

Placené Mapy.cz

V českých luzích a hájích přišla jedna z nejzajímavějších zpráv teprve nedávno. Mluvím samozřejmě o tom, že jedna z vůbec nejoblíbenějších českých aplikací, Mapy.cz, oznámila, že nabídne placenou verzi. Zatím nás vývojáři chlácholí tím, že placená verze se bude lišit jen drobnostmi, ovšem uvidíme, jak dlouho a zda nás v budoucnu nebudou čekat razantnější změny.

Chytré prsteny čeká rozmach

Z mého pohledu je evidentní, že nás čeká rozmach segmentu chytrých prstenů. Zatímco zpočátku byly dostupné jen drahé prsteny jako Ultrahuman Ring či Oura Ring, jejich nabídka se výrazně rozšiřuje a aktuálně už lze ty nejlevnější koupit v českých obchodech už od tisícovky. Jsou přitom zajímavou volbou například pro ty, kteří přes noc nesnesou na rukách hodinky. Do rozjetého vlaku už navíc naskakují i giganti jako Samsung. Hlavní otázka ale jako obvykle zní, kdy se dočkáme chytrého prstenu od Applu?

To nejzajímavější podle Petra Vojtěcha

Na AR brýle je stále brzo

Když Apple oznámil své chytré brýle Apple Vision Pro, zdálo se, že konečně přichází budoucnost. Ta, kterou si vysnil Google někdy před deseti lety (tedy když jsem nastupoval do Mobilenetu), ta kterou se snažil prosadit Microsoft s HoloLens. Brýle pro virtuální realitu s námi jsou již léta, věří jim velké společnosti, ale třeba v herním světě jim chybí zásadní obsah (ač se Sony, HTC nebo Meta snaží) a o nějakém zásadním zlomu v jejich rozšíření nemůže být řeč. Pro většinu lidí jsou VR brýle stále exotikou, kterou si zkusí, líbí se jim, ale vlastně je k ničemu nepotřebují.

Naopak rozšířená realita slibuje úplně jinou budoucnost. Třeba tu, kdy se zbavíte telefonu, protože obsah uvidíte v běžném světě. A Apple nám to krásně ukázal ve svých trailerech. Stále jste v kontaktu se svým okolím, ale máte k dispozici veškerý digitální arzenál. Můžete chatovat, telefonovat, prohlížet si web na obří obrazovce, sledovat videa a dělat vše, co byste mohli na telefonu. Ale ve větším měřítku a bez nutnosti držet v ruce telefon. Je to krásná vize budoucnosti, která však prozatím zůstává jen vizí.

Reálně jsou brýle Vision Pro nejen nesmyslně drahé, ale hlavně nepraktické, těžké, nepohodlné a s krátkou životností baterie. Jejich nošení navíc nepůsobí přirozeně a se ztrátou světla se kvalita zobrazení okolí také snižuje. Působí tak jako skvěle vyrobený prototyp, který si mohou vývojáři koupit a začít se připravovat na budoucnost, která asi jednou přijde. Jen to nebude hned. Musíme počkat, až pokročíme v miniaturizaci a podobnou techniku vměstnáme do formátu běžných slunečních brýlí nebo dokonce očních čoček.

Prsteny moci

Dobrá, nebudu vám zde vykládat o druhé sérii Prstenů moci na Amazonu, ještě byste mi posílali nenávistné komentáře. Místo toho zmíním o něco méně mocné, ale zase mnohem chytřejší prsteny. Výrobci neustále hledají další formáty, které byste mohli chtít koupit. Po chytrých telefonech si někdo řekl, že více displeje se hodí a vnutil nám všem tablety. Někoho pak napadlo, že jeho hodinky s vodotryskem jsou sice cool, ale co kdyby vedle času uměly změřit i další hodnoty? A co kdybyste díky nim nemuseli tak často vytahovat telefon z kapsy a tím ušetřili jeho slabou baterii?

A nyní přišel další krok, který říká, že displej vlastně není vůbec potřeba, protože vy ten telefon stejně moc rádi vytahujete. A tak nám společnosti jako Samsung nebo Oura Ring chtějí prodat chytrý prsten, který bude měřit základní zdravotní funkce, ať už sportujeme či nikoliv. A o nějakém novém prstenu jsme slyšeli téměř každý týden.

U toho je zajímavé, jak se z běžného módního doplňku stává praktické příslušenství. Smysl hodinek ukazovat čas se také postupně vytrácel, když na nás „digitálky“ mrkají z always-on displeje telefonu a všude po bytě má vlastní hodiny vše od pračky, myčky, přes digitální zámek, až po termostat. Tak jsme je chvilku nosili pro styl. Nyní zase abychom věděli, že nám nekleslo okysličení krve. A nově se k tomu přidává prsten, kterým už nebudeme jen zdůrazňovat své dlouhé a elegantní prsty. Místo toho nám každé ráno řekne, jak špatně jsme se zase vyspali.

Boom AI vybuchuje pomalu

Umělá inteligence je na rozmachu a nové modely přichází velmi často. Do zpřístupnění AI se vrhnul Google, Microsoft i další hráči. Onen rozmach je sice masivní a zdaleka nejde jen generování obrázků, textů či písniček. AI promlouvá do vědy a oblastí každodenního života. A přesto se nemůžu zbavit dojmu, že jsem ten nástup na telefonech čekal rapidnější.

Samsung postupně rozšiřuje možnosti svých vlajkových telefonů právě pomocí AI funkcí, Google nasazuje asistenta Gemini, vylepšuje fotky apod. Na tento vlak konečně naskočilo i Xiaomi a každý mobilní výrobce se tváří, že když se podíváte pořádně, nějaké to „AI“ v jeho telefonu najdete. Často se však bavíme o stále stejných věcech – úprava fotek, formátování textu, přepis mluveného slova (mnohdy jen v angličtině), sumarizace. Někteří výrobci se zatím nedostali ani za generování personalizované tapety na pozadí.

I přes silná slova a bombastické prezentace i Apple příchod své vlastní podoby AI oddaloval a v Evropě máme zatím smůlu, což se ovšem příští rok změní. Snad. Od příštího roku bych ovšem od producentů mobilních telefonů chtěl slyšet, jak nám jejich vylepšené AI modely mohou usnadnit život. Chci vidět funkce, které budou dávat skutečný smysl. Věci, které se hodí každý den, nejen když nainstalujete aktualizaci, vše jednou vyzkoušíte a již nikdy neotevřete.

To nejzajímavější podle Ondřeje Pohl

Dokonalá syntéza mobilu a televize?

Od té doby, co začalo být televizní vysílání digitální, stejně jako mobilní telefony, vedou tyto dvě technologie pomyslný souboj o příděl frekvencí v rádiovém spektru. Podle některých je pozemní lineární vysílání už dávno za zenitem a mělo by uvolnit místo mobilnímu internetu, kde si každý najde tu svoji streamovací platformu, nebo si pustí televizi přes internet.

Jednou ze snah najít nějaký kompromis byla kdysi technologie DVB-H, která to ale nedotáhla do praxe. Bude mít 5G Broadcast, který začaly testovat České radiokomunikace, lepší naději na úspěch?

Microsoft (opět) končí s telefony

Skoro to vypadá na tradici. Windows Phone, Windows Mobile nebo Lumie. Každý, kdo se rozhodne používat mobilní platformu od Microsoftu, se během toho musí vyrovnat s řadou nedostatků a kompromisů, které pak vždy vedou k neslavnému cíli – konci celé platformy.

Bez větší pozornosti totéž dostihlo i koncept skládaček bez ohebného displeje Surface Duo postavený na Androidu. Telefon za čtyřicet tisíc korun dostal jen jednu novou verzi Androidu a dva a půl roku záplat, a to v situaci, kdy se u vlajkových lodí pomalu stává sedmiletá podpora standardem. Společně s tím bylo také definitivně potvrzeno, že Surface Duo 3 nepřijde.

Účtování po minutách se nenápadně vrací

Jako čtenář tohoto serveru máte nejspíš nějaký neomezený tarif a hlasové volání už používáte jen výjimečně. Z toho důvodu se může zdát, že otázka ceny hovoru respektive jeho účtování je už dávno bezpředmětná. Ale na jednoho takového připadá řada dalších, kteří mají zcela opačný přístup. Mobil mají spíše z donucení a v něm nějaký levný tarif nebo předplacenku pro tu nejnutnější komunikaci.

A právě takoví lidé jsou podle Vodafonu vhodným cílem pro to, jak si vylepšit hospodářské výsledky. Když v roce 2019 zavedl ve své síti účtování po minutách, setkalo se to s bouří nevole, zvláště proto, že to znamenalo obrat o 180° od původní strategie. Letos na jaře pak odkoupil virtuálního operátora SAZKAmobil, slíbil, že to nebude znamenat žádné změny, aby po několika měsících oznámil minutovou tarifikaci i zde.