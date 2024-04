Vyzkoušeli jsme Apple Vision Pro, z některých funkcí se nám tajil dech

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Vaší pozornosti jistě neunikl headset pro virtuální a rozšířenou realitu od Applu, model Vision Pro. Apple jej sice představil už loňský rok, na trh se však dostával dlouhé měsíce, nakonec se tak stalo až v únoru, druhé generace se navíc dočkáme nejdříve příští rok.

Apple Vision Pro je náhled do virtuální budoucnosti, která tu ještě není

Prozatím je dostupný pouze v USA, další trhy však budou (zřejmě) již brzy následovat. My jsme měli možnost seznámit se s Apple Vision Pro „na vlastní oči“, přinášíme vám tak naše první dojmy z headsetu za 100 tisíc korun.

Jak to celé začne?

Už nákup Apple Vision Pro je zážitek. Na oficiálních stránkách (případně v prodejně) je nejdříve nutné skrze Face ID nasnímat váš obličej, čímž Apple zaručí, že vám dorazí správná velikost popruhů, které drží Vision Pro na hlavě. Zároveň se nastaví i velikost stínících prvků, které eliminují vniknutí světla. Obsah balení je na Apple až mimořádně bohatý, kromě brýlí dostanete i těsnící vložku Light Seal, těsnící polštářek, utažitelný popruh, pásek na hlavu pro delší nošení, ochranný obal, baterii ve tvaru powerbanky, leštící hadřík i nabíječku včetně USB-C kabelu. Většina komponent se připevňuje magneticky, což je příjemné.

Co je uvnitř?

Apple Vision Pro lze zakoupit ve třech paměťových variantách: 256 GB, 512 GB a 1 TB, možnost rozšíření pochopitelně schází. O zobrazení se starají dva Micro OLED panely, které zobrazí až 23 milionů pixelů, Apple slibuje lepší zážitek než při sledování 4K televizoru. O výkon se stará osmijádrový procesor Apple M2 s 10jádrovým GPU a 16jádrovým Neural Enginem. Nasazen je i čip R1, který se stará o zpracování vstupu z kamer, senzorů a mikrofonů, streamování obrazu na displeje s latencí pouhých 12 ms.

Na čelní straně jsou pod trojrozměrně tvarovaným sklem stereoskopické kamery s prostorovým snímáním videa a fotografií s rozlišením 6,5 Mpx. Kromě toho se zde nachází i 6 kamer pro orientaci v prostoru, čtyři kamery pro sledování očí, kamera TrueDepth, LiDAR skener a senzor okolního světla, samozřejmě i infračervené snímače pro používání za zhoršeného osvětlení. Aby vám Apple Vision Pro nikdo neodcizil, je k dispozici biometrické snímání duhovky. Přední strana zároveň slouží i jako displej, to proto, aby zobrazoval vizualizaci vašich očí, pokud budete mít nasazené brýle. Díky tomu bude protistrana vědět, že ji vnímáte, Apple funkci přezdívá EyeSight. Problém je, že kvalita vnějšího OLED displeje není nejlepší a virtualizované oči mohou působit trochu děsivě.

Na těle Vision Pro je 6 mikrofonů a samozřejmostí je prostorový zvuk, pokud chcete soukromí, můžete využít spárování s Apple AirPods Pro 2. generace s USB-C nabíjecím pouzdrem. Mezi podporované zvukové formáty patří AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus a Dolby Atmos, z formátů videa je vhodné zmínit HEVC, MV‑HEVC, H.264, HDR s Dolby Vision, HDR10 a HLG.

Co se týká hmotnosti, brýle váží zhruba 600 až 650 gramů v závislosti na tom, jestli brýle nosíte s popruhem Solo Knit Band, nebo Dual Loop Band. Baterie, která je pro provoz Vision Pro nezbytná, váží dalších asi 350 gramů, ovšem tu nosíte v kapse, takže hlavu nezatěžuje.

A zážitek?

Pojďme se podívat na typické využití Apple Vision Pro. Po nasazení brýlí se totiž ocitnete ve sci-fi filmu, kdy si můžete na jednotlivých místech rozprostřít pracovní plochu a v jednom koutě vašeho pokoje například pracovat v internetovém prohlížeči, zatímco o pár metrů dál na vás bude čekat obří virtuální obrazovka, kde můžete sledovat filmy a v místnosti vedle zase recept vyvěšený nad kuchyňskou linkou a třeba i časovač v blízkosti sporáku, kde se právě něco vaří. Ovládání oken přitom probíhá naprosto intuitivně, stačí se podívat na dané okno a následně provádět gesta rukou, například standardní swajpování, či vše ovládat pomocí gest prováděných prsty na ruce. Kromě toho všeho lze samozřejmě brýle ovládat i skrze hlasové příkazy, ale jak sami určitě uznáte, není to tak cool ani intuitivní jako předešlé možnosti.

Samozřejmě, že šermovat rukou na veřejném prostoru může působit dost zvláštně, pozornost zaručeně získáte už jen tím, že budete mít brýle na hlavě. Když přijde na zadávání textu, objeví se před vámi virtuální klávesnice, na které lze psát standardním způsobem, případně pohledem namířit na jednotlivé klávesy a gestem spojení palce a ukazováčku virtuální klepnutí potvrdit. Pokud preferujete konvenční řešení, můžete si ale klidně připojit klasickou Bluetooth klávesnici, která vám nabídne fyzickou odezvu.

Další zajímavou vychytávkou je rozhodně systém person, kdy Apple Vision Pro umí skenovat nejen pohyb vašich očí a v reálném čase jej přenášet do videohovoru, ale také zbytek obličeje. Výsledkem je přirozeně působící obličej s veškerou mimikou včetně zobrazení vyplazeného jazyka a podobně.

Neméně zajímavé jsou Spatial videa a Spatial fotografie. Díky integrovaným kamerám a senzorům totiž brýle dokáží velmi přesně zachytit ve trojrozměrné dimenzi všechno kolem uživatele. Ten pak může díky pohlcujícímu 3D efektu znovu prožít zajímavé okamžiky, případně má možnost jej sdílet s někým, kdo rovněž disponuje Apple Vision Pro. Spatial videa lze zachytit i pomocí iPhonů 15 Pro, avšak záznam přímo z brýlí je kvalitnější. V případě Spatial fotografií, jak asi již tušíte, dochází k zachycení 3D snímků, které si lze následně prohlížet z různých úhlů, různé vzdálenosti a podobně. No a když už jsme u pořizování snímků, rozhodně stojí za zmínku i možnost pořizování panoramatických, které vypadají skutečně parádně a daleko předčí to, na co jsme zvyklí z klasického 2D světa.

A aby toho nebylo málo, můžete se i kompletně přesunout do jiné reality na místo, které se vám líbí. Zde můžete meditovat a v propojení se sluchátky si vychutnat meditativní odpočinek, případně si třeba v klidu číst knihu. A pokud byste se chtěli přesunout z virtuálních světů a Spatial videí a fotografií do pracovního prostředí, není problém si na brýlích vykouzlit virtuální, zato však obří obrazovku z vašeho MacBooku.

Vision Pro lze používat pouze s přiloženou baterií, která zajistí výdrž zhruba 2 hodiny, ovšem přímo do baterie lze připojit nabíječku/powerbanku, a brýle tak používat prakticky neomezeně dlouhou dobu. Z bezdrátové komunikace zmíníme podporu Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.3.

Kde a za kolik?

Apple Vision Pro jsou k dispozici pouze v USA za ceny od 3 499 USD, což je v přepočtu zhruba 98 300 Kč včetně DPH za 256GB variantu, do 3 899 USD (v přepočtu téměř 110 000 Kč včetně DPH) za 1TB úložiště, na dalších trzích by Apple Vision Pro měly být dostupné do konce tohoto roku. Zda mezi trhy bude i Česká republika, to není prozatím jisté, ovšem vzhledem k nepodpoře českého jazyka u Siri s tím prozatím spíše nepočítáme, alespoň ne oficiálně.