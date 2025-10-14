mobilenet.cz na sociálních sítích

Známe nominanty! Anketa mobilenet.cz tech awards pokračuje druhým kolem

Redakce
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Známe nominanty, kteří postoupili do druhého kola
  • Do něj postupuje 8 smartphonů a 8 chytrých hodinek
  • Druhé kolo startuje 15. 10. v 18:00 hod.

Je to tak, anketa mobilenet.cz tech awards 2025 je v plném proudu. Skončilo totiž první kolo, ve kterém jste mohli nominovat hned dva smartphony a dvoje chytré hodinky. To jste také udělali a my moc děkujeme za všechny vaše nominace!

Hlasujte v prvním ročníku ankety mobilenet.cz tech awards!

Do druhého kola postupuje 8 smartphonů a 8 chytrých hodinek, které obdržely nejvyšší počet preferenčních hlasů. Musíme přiznat, že hlasování bylo velice těsné a produkty pravidelně střídaly své pozice.

Jaké smartphony jste nominovali do druhého kola?


  1. Samsung Galaxy S25 Ultra
  2. Samsung Galaxy Z Fold7
  3. Apple iPhone 17 Pro Max
  4. Apple iPhone 17
  5. Google Pixel 10 Pro XL
  6. Google Pixel 10 Pro
  7. Apple iPhone Air
  8. Apple iPhone 16 Pro Max

Jaké chytré hodinky jste nominovali do druhého kola?


  1. Apple Watch Ultra 3
  2. Garmin fenix 8
  3. Samsung Galaxy Watch Ultra
  4. Amazfit T-Rex 3
  5. Huawei Watch GT 6 Pro Titanium
  6. Samsung Galaxy Watch8 Classic
  7. Apple Watch 10
  8. Samsung Galaxy Watch8

Druhé kolo startuje již 15. 10. 2025 v 18:00 hod. a končí 25. 10. 2025 ve 23:59 hod., přičemž v tomto kole už budete moci udělit pouze jeden hlas pro smartphone a jeden hlas pro wearable, a to pouze z produktů, které se probojovaly do druhého kola. Svůj výběr budete muset opět potvrdit v e-mailu, který vám dorazí na zadaný e-mail.

Vyhlášení výsledků ankety mobilenet.cz tech awards proběhne na webu mobilenet.cz do 1. 11. 2025, čímž bude anketa oficiálně ukončena. Výsledkem hlasování bude 1., 2. a 3. místo pro nejlepší smartphone roku 2025 a 1., 2. a 3. místo pro nejlepší wearable roku 2025.

Hlasování odborné poroty

Souběžně s prvním a druhým kolem ankety běží i interní část hlasování odborné poroty, která bude složená ze zástupců vydavatelství 24net s.r.o., tedy:

  • Martin Pultzner, spolumajitel vydavatelství 24net s.r.o.,
  • Martin Fajmon, šéfredaktor mobilenet.cz a fZone.cz,
  • Michal Pavlíček, zástupce šéfredaktora mobilenet.cz

a ze zástupců partnerů naší ankety, tedy:

  • Vít Vojtěšek, Director of Product Marketing TD SYNNEX (zástupce značky PanzerGlass, která je generálním partnerem ankety pro rok 2025),
  • Hana Ludlová, Marketing Specialist FIXED.zone a.s. (zástupkyně značky FIXED, která je hlavním partnerem ankety pro rok 2025)

Odborná porota vybere nejlepší zařízení s poměrem ceny a výkonu pro rok 2025, inovátora pro rok 2025 a ocení TOP brand pro rok 2025, přičemž výsledkem hlasování bude jedno zařízení s nejlepším poměrem cena/výkon a jeden TOP brand dle hlasů odborné poroty.

Výsledky hlasování budou známy do 1. 11. 2025 v 18:00 hod., tedy ve stejném časovém okně jako výsledky hlasování veřejnosti.

Partneři ankety mobilenet.cz tech awards 2025

Generálním partnerem ankety mobilenet.cz tech awards je společnost PanzerGlass, hlavním partnerem ankety je společnost FIXED, partnerem ankety je Mobil Pohotovost.

Účast v anketě se vyplatí

Kromě toho, že můžete podpořit svého favorita, můžete získat i balíček produktů od našich partnerů ankety. Na konci ankety vylosujeme jednoho z vás, se kterým se spojíme a domluvíme se na zaslání výhry. Hodně štěstí!


