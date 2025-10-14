Známe nominanty! Anketa mobilenet.cz tech awards pokračuje druhým kolem

Je to tak, anketa mobilenet.cz tech awards 2025 je v plném proudu. Skončilo totiž první kolo, ve kterém jste mohli nominovat hned dva smartphony a dvoje chytré hodinky. To jste také udělali a my moc děkujeme za všechny vaše nominace!
Hlasujte v prvním ročníku ankety mobilenet.cz tech awards!
Do druhého kola postupuje 8 smartphonů a 8 chytrých hodinek, které obdržely nejvyšší počet preferenčních hlasů. Musíme přiznat, že hlasování bylo velice těsné a produkty pravidelně střídaly své pozice.
Jaké smartphony jste nominovali do druhého kola?
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy Z Fold7
- Apple iPhone 17 Pro Max
- Apple iPhone 17
- Google Pixel 10 Pro XL
- Google Pixel 10 Pro
- Apple iPhone Air
- Apple iPhone 16 Pro Max
Jaké chytré hodinky jste nominovali do druhého kola?
- Apple Watch Ultra 3
- Garmin fenix 8
- Samsung Galaxy Watch Ultra
- Amazfit T-Rex 3
- Huawei Watch GT 6 Pro Titanium
- Samsung Galaxy Watch8 Classic
- Apple Watch 10
- Samsung Galaxy Watch8
Druhé kolo startuje již 15. 10. 2025 v 18:00 hod. a končí 25. 10. 2025 ve 23:59 hod., přičemž v tomto kole už budete moci udělit pouze jeden hlas pro smartphone a jeden hlas pro wearable, a to pouze z produktů, které se probojovaly do druhého kola. Svůj výběr budete muset opět potvrdit v e-mailu, který vám dorazí na zadaný e-mail.
Vyhlášení výsledků ankety mobilenet.cz tech awards proběhne na webu mobilenet.cz do 1. 11. 2025, čímž bude anketa oficiálně ukončena. Výsledkem hlasování bude 1., 2. a 3. místo pro nejlepší smartphone roku 2025 a 1., 2. a 3. místo pro nejlepší wearable roku 2025.
Hlasování odborné poroty
Souběžně s prvním a druhým kolem ankety běží i interní část hlasování odborné poroty, která bude složená ze zástupců vydavatelství 24net s.r.o., tedy:
- Martin Pultzner, spolumajitel vydavatelství 24net s.r.o.,
- Martin Fajmon, šéfredaktor mobilenet.cz a fZone.cz,
- Michal Pavlíček, zástupce šéfredaktora mobilenet.cz
a ze zástupců partnerů naší ankety, tedy:
- Vít Vojtěšek, Director of Product Marketing TD SYNNEX (zástupce značky PanzerGlass, která je generálním partnerem ankety pro rok 2025),
- Hana Ludlová, Marketing Specialist FIXED.zone a.s. (zástupkyně značky FIXED, která je hlavním partnerem ankety pro rok 2025)
Odborná porota vybere nejlepší zařízení s poměrem ceny a výkonu pro rok 2025, inovátora pro rok 2025 a ocení TOP brand pro rok 2025, přičemž výsledkem hlasování bude jedno zařízení s nejlepším poměrem cena/výkon a jeden TOP brand dle hlasů odborné poroty.
Výsledky hlasování budou známy do 1. 11. 2025 v 18:00 hod., tedy ve stejném časovém okně jako výsledky hlasování veřejnosti.
Generálním partnerem ankety mobilenet.cz tech awards je společnost PanzerGlass, hlavním partnerem ankety je společnost FIXED, partnerem ankety je Mobil Pohotovost.
Účast v anketě se vyplatí
Kromě toho, že můžete podpořit svého favorita, můžete získat i balíček produktů od našich partnerů ankety. Na konci ankety vylosujeme jednoho z vás, se kterým se spojíme a domluvíme se na zaslání výhry. Hodně štěstí!