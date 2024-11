Navrhuji zrušit virtuální operátory. V současném stavu postrádají smysl

Fotografie: SAZKAmobil

Po menší pauze tu máme opět naše oblíbené téma pro komentování, a to účtování po celých minutách. Jeden z operátorů, a vy už víte jaký, se rozhodl, že by tak neměl počítat hovory jen on sám, ale i jeho „konkurence“. Uvozovky jsou na místě, tento případ je příznakem toho, že zde nikdy nic takového existovat nemůže.

Základem této glosy měla být drobná změna v ceníku virtuálního operátora SazkaMobil. Jako vždy se ďábel skrývá v detailech. Zde konkrétně se jedná o bod číslo sedm na straně sedm, kde se říká, že „60+60. Při volání je účtována každá minuta jako celá, pokud není v tomto Ceníku uvedeno jinak.“

Pro kontext dodejme, že letos na jaře proběhlo odkoupení virtuálního operátora Vodafonem, v jehož síti SazkaMobil běží. Jako vždy k tomu patřily i sliby, že se pro zákazníky nic nemění, které v tomto konkrétním případě vydržely zhruba půl roku. Vodafone je totiž svým „odporem k sekundám“ proslulý. Zatímco se ještě jako Oskar a na začátku jeho nástupce snažili vymezit proti „těm velkým a zlým operátorům“ právě důrazem na férové počítání za hovory, od roku 2019 otočil čelem vzad.

Mohli bychom zde spekulovat nad tím, jak bizarní je utratit stovky miliónů a možná i miliardy za nákup virtuálního operátora a pak se snažit tuto investici získat zpět tím, že taháte lidem z kapes dvoukoruny za hovory spadlé do hlasové schránky a podobně. Ale to by bylo moc jednoduché – pohled ze širší perspektivy nabízí zajímavější zamyšlení.

První virtuální operátor BLESKmobil, dorazil na podzim roku 2012. SazkaMobil je jeden z těch starších, funguje už od roku 2014 a v této reportáži si můžete připomenout nadšení oné doby z toho, že konečně začíná existovat nějaká konkurence. Nyní, stejně jako tehdy napadne každého hloubavého jedince zásadní otázka: proč by měli operátoři do svých sítí pustit konkurenci?

Odpověď je stále stejně jednoduchá: regulace. Pokud by existovala jasná pravidla a hlavně se trvalo na jejich vymáhání, pak by to celé mohlo fungovat, jak bylo zamýšleno. Jenže je patrné, že tady virtuálové hrají kvůli nastaveným podmínkám druhé housle. Buďto jsou ještě nezávislí a musejí „čarovat“ pomocí marketingu nebo drobných výhod jako je ona sekundová tarifikace, nebo jsou to jen „franšízy“ velké trojky, která s jejich pomocí vyvolává iluzi o volném trhu.

Nápadně to připomíná jiný sen o opravdové konkurenci se jménem „čtvrtý operátor“, který se také táhne roky. Nikdo nic neudělal špatně, ale dražba frekvencí dopadla tak nějak neslavně, že ony příděly skončily u menších operátorů, kteří je nedokážou pořádně využít, a tak je po pár letech ještě rádi prodají těm velkým. Toto je ten skutečný problém – a to, že vám začne kredit na předplacence mizet o něco rychleji, je jen jeho příznak.