Evropské komisi se nelíbí přístup Applu, Googlu a Mety k aktu o digitálních trzích

Evropská komise oznámila, že dnes zahájila vyšetřování související s nedodržením zákonu o digitálních trzích (DMA) u společností Alphabet (pravidla v obchodu Google Play i Vyhledávání Google) a Apple (jeho nová pravidla a poplatky pro obchody s aplikacemi). Komise má podle tiskového vyjádření podezření, že opatření zavedená americkými firmami plně neodpovídají DMA. Vyšetřování se ale dotkne i Mety, a to kvůli předplatným u Facebooku a Instagramu.

Today, we've opened five non-compliance investigations under the Digital Markets Act.



It concerns:

🔹Alphabet’s rules on steering in Google Play

🔹Alphabet’s self-preferencing on Google Search

🔹Apple’s rules on steering in the App Store

🔹Apple's choice screen for Safari… pic.twitter.com/kiZ7sLQa8B