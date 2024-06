Fotografie: Apple

Bezpochyby nejzajímavější událostí tohoto týdne byla konference Applu, na které představil svou vizi využití umělé inteligence v telefonu. Napjatě jsme to očekávali a nyní můžu bezpečně říct..., že vlastně nevím, jestli nejsem zklamaný. Vítejte u mNews.

mNews #242 – Co bude umět AI v iPhonech, a na které modely zavítá?

Podcast v audio formě

Ukažme si novinky v iOS 18 dříve, než se vrhneme na AI, kterému tedy Apple neříká „umělá inteligence“ jako všichni ostatní, ale „Apple inteligence“, což nedává moc smysl, a proto bych to raději ignoroval. Nová verze systému se vyznačuje ještě širší mírou uživatelských úprav, kdy můžete třeba ikony ladit do vybrané barvy. Lze si také přeskládat tlačítka kontrolního centra. Konečně si také můžete upravit zkratky na zamykací obrazovce. iOS 18 také dostane herní režim, který minimalizuje procesy na pozadí a upřednostní výkon pro hru.

iPadOS 18 přináší stejné novinky a pár drobností navíc. To je poměrně zásadní zklamání, vzhledem k nedávno uvedeným iPadům Pro s monstrózním výkonem. Kdo čekal nějakou revoluci v jejich operačním systému, může být po právu zklamán. Alespoň se na iPad po 14 letech dostává oficiální aplikace pro kalkulačku. Ta zvládá třeba i matematické rovnice, které budete psát pomocí Apple Pencil. S tím souvisí Smart Script, kdy Apple rozumí tomu, co píšete rukou a umožňuje to patřičně editovat, případně rovnou napodobit váš rukopis.

Ale pojďme se podívat na umělou inteligenci. Ani tady se nedá říct, že by nám Apple vytřel zrak něčím přelomovým. A stejně jako třeba Samsung se snaží většinu procesů provádět přímo v zařízení a u těch, kde je odeslání do cloudu nezbytné, zase slibuje maximální důraz na bezpečí. První oblastí je práce s textem. Apple vám zkontroluje gramatiku, udělá souhrn, změní tón, případně text rozšíří za vás. Nechybí ani přepis třeba přednášky. Prostě to, co jste zvyklí z ChatGPT, který je zde rovněž integrován. S generováním obrázků si užijete více legrace. Pokud byste nenašli vhodný smajlík pro reakci, můžete si nechat vygenerovat vlastní. A stejně tak vám funkce Image Playground umožní generovat obrázky. Samozřejmě nechybí mazání objektů z fotografií.

Nejslibněji vypadá zlepšení chytré asistentky Siri. Ta si nově bude pamatovat kontext konverzace, ale především dostane možnost přímo interagovat s vaším telefonem. Nastaví vám plánované textové zprávy, protřídí fotky a odešle je, vytáhne vám z fotky číslo řidičáku, které sama vloží do webového formuláře apod. Navíc na Siri nemusíte jen mluvit, ale můžete jí své požadavky i psát. A pokud by vás to zajímalo, s češtinou si musíte nechat zajít chuť.

Tyto nové AI funkce Apple plánuje uvést v průběhu léta na vybraná zařízení. Pokud byste čekali, že když máte nejnovější iPhone 15, novinky si užijete..., máte smůlu. Apple se rozhodl pro velmi kontroverzní krok a ze současných telefonů budou tyto funkce podporovat pouze iPhone 15 Pro a 15 Pro Max. V případě iPadů nebo MacBooků potřebujete model alespoň s čipem M1.

Vody rozčeřil i Elon Musk, který řekl, že kvůli integraci ChatGPT zvažuje zákaz iPhonů ve svých firmách kvůli bezpečnostním obavám. OpenAI samozřejmě reagovalo, že kladou maximální důraz na zabezpečení a soukromí. A co říkáte vy na novinky? Jste nadšení, nebo jste čekali více? Dejte vědět do komentářů a sledujte mobilenet.cz.