Míříme na lasvegaský veletrh CES 2025. Jaké novinky s námi můžete vyhlížet?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Jako každý rok vás ani letos nepřipravíme o zpravodajství z největšího veletrhu spotřební elektroniky na světě, kterým je samozřejmě CES 2025 odehrávající se v Las Vegas. Je potřeba jedním dechem dodat, že jde o jakoukoliv elektroniku a nemusí jít nezbytně jen o mobilní telefony. I těch se však veletrh dotýká. Letošní ročník proběhne od úterý 7. ledna do soboty 11. ledna, avšak prvních novinek se můžeme dočkat už během pondělí.

Nejen proto bude přímo na místě samozřejmě i redakce mobilenet.cz a můžete se těšit na komplexní zpravodajství o všech novinkách. Nezapomeňte nás proto bedlivě sledovat, včetně sociálních sítí. Jakých novinek bychom se vlastně mohli dočkat?

Samsung

Jihokorejský výrobce mívá klíčové tiskové konference oddělené tak, aby byla pozornost upřena pouze na něj. Přesto si veletrh CES nenechá ujít a dokonce uspořádá konferenci, a to na téma „AI pro všechny“. Dočkáme se tedy nejspíše shrnutí a připomenutí všech možných produktů, se kterými je AI v současné době spjata. Zmínka tak zřejmě bude i o telefonech, tabletech či hodinkách. Je však otázkou, zda výrobce přijde i s nějakými novinkami v této oblasti.

V lednu má Samsung představit samozřejmě i očekávanou řadu Galaxy S25, avšak ta bude mít jednoznačně zcela vlastní akci a představí se přeci jen o nějaký ten den později, než ve kterých proběhne veletrh CES 2025.

Lenovo

O jisté pozdvižení se možná postará Lenovo. Nečekáme vyloženě nové telefony, ale jsou zde poměrně jasné obrysy velmi zajímavého notebooku řady ThinkBook, který by měl nabídnout rolovací OLED panel. Říkáte si, že toto už tu ukazováno před pár lety bylo? Ano, to máte pravdu, avšak tentokrát již má jít o finální produkt, který půjde do prodeje.

Google

Jelikož se veletrh CES koná v Las Vegas, je velká pravděpodobnost, že se jej nenechá ujít ani Google. Nelze však spoléhat na to, že by se odhalily nové produkty. Pokud se něčeho dočkáme, bude se to točit kolem softwaru. Ve hře jsou dílčí informace o Androidu 16, umělé inteligenci Gemini nebo rozšířené realitě.

ASUS

Umělé inteligenci se bude věnovat většina výrobců, což naznačuje třeba i ASUS, který dokonce přímo zve ke sledování jeho tiskové konference, která proběhne v úterý 7. ledna. V jejím případě půjde však o AI týkající se zejména notebooků a konvertiblů.

TCL

Účast na veletrhu v Las Vegas si pravidelně nenechává ujít ani TCL. Poslední roky klade čínský výrobce důraz na svou technologii NXTPAPER, která se objevuje v mobilech i tabletech. Lze tak očekávat, že v obdobném duchu se ponese i letošní ročník.