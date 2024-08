Gemini je výchozím digitálním asistentem pro nové telefony Pixel

Na letošní akci Made By Google představila tato společnost nejen novou generaci telefonů Pixel, ale i jejich překvapivé schopnosti. Samozřejmě, že v tomto výčtu nemohla chybět ani tolik skloňovaná umělá inteligence. Překvapivou zprávou bylo, že Gemini je zde jako výchozí asistent. Dobrou zprávou je, že stále máte možnost kdykoli se vrátit k Asistentovi, kterého Google. Vzhledem k tomu, že Gemini bude i nadále přebírat další a další schopnosti Asistenta, budete mít pravděpodobně méně důvodů k návratu.

Značná část vystoupení byla věnována živým ukázkám, co konkrétně Gemini v nových Pixelech (a nejen tam) zvládne. Jako asistent na zařízeních Pixel 9 bude Gemini s vaším souhlasem moci využívat své schopnosti k přístupu k vašemu účtu Gmail, složkám na Disku a Kalendáři a řešit tak složité úkoly.

Jedno demo, u kterého se vystupující hned na úvod zasekl a musel ho dokončit na druhém telefonu ukázalo, jak stačí vyfotit plakát s termíny koncertů své oblíbené kapely a Gemini hned podle kalendáře zjistí, jestli ve vašem současném místě pobytu budete mít volno v den jejich vystoupení.

#Pixel9 is the 1st phone to launch w/ Gemini Nano w/ Multimodality. This on-device AI model is 3x more capable & sophisticated as the model we launched last year.



With it, Pixel 9 can generate an industry-leading mobile output rate of up to 45 tokens per second.¹#MadeByGoogle pic.twitter.com/4U0Ej7qR9p