Perfektně fungující AI v mateřském jazyce? S Xiaomi žádný problém

Společnost Xiaomi se v rámci uvedení nové řady Xiaomi 14T a také ohebného véčka Xiaomi Mix Flip pochlubila implementací hned několika funkcí navázaných na umělou inteligenci. Kromě integrace Gemini od Googlu přináší řadu vlastních aplikací či funkcionalit využívajících AI, které potěší všechny uživatele toužící po komunikaci s umělou inteligencí v jejich mateřském jazyce.

Ačkoliv Xiaomi uvedlo nové AI funkce během berlínského eventu v září, jejich příchod na zmíněná zařízení (pochopitelně je začneme vídat i na dalších smartphonech tohoto výrobce) několik dní trval. V druhé polovině října lze konstatovat, že v tuto chvíli jsou již zásadní AI funkce dostupné a jejich přehled si lze prohlédnout pěkně pohromadě v aplikaci „Nastavení“ v sekci „Služby AI“. Zde si také můžete prohlédnout, co všechno smartphony Xiaomi vyzbrojené nejmodernější AI dokáží, a my jsme to pochopitelně vyzkoušeli.

Poznámky

V rámci aplikace „Poznámky“ je možné si za pomoci AI nechat shrnout text, provést korekturu, text přeložit nebo jej nechat pomocí AI naformátovat neboli „rozložit“. Všechny možnosti jsme vyzkoušeli na části textu převzaté z recenze Xiaomi 14T Pro a nutno zmínit, že tyto AI vychytávky fungují velmi dobře. Za zřejmě nejpraktičtější lze označit souhrn textu, což se hodí při práci s delšími texty. Ovšem nadšeni jsme byli i velmi kvalitním překladem, viz přiložené screenshoty.

Fotografie

Dále jsme vyzkoušeli fotografické úpravy, konkrétně odstranění několika prvků z pořízené fotografie. K tomu je nejprve nutné si stáhnout plugin o velikosti 819 MB. Funkce AI Erase se přitom velmi osvědčila. Působivé je především odstranění osob ze snímku, kdy je AI vyhledá, správně označí a poté vymaže. Samozřejmě je nutné počítat s tím, že si AI různé věci domýšlí, výsledkem čehož může být například zvláštní stojan na obrázku odstraněného vozu. Avšak zejména pro úpravy snímků určených pro zobrazení na mobilním displeji funguje AI skvěle.

Na celou obrazovku Ukázka upravovaného snímku před a po úpravách

Záznamník

Další samostatnou aplikací s podporou AI je Záznamník, tedy diktafon, který měl za úkol zaznamenat a přepsat úsek ze slavného filmu Dracula od Coppoly. U záznamníku občas došlo během přepisu k vynechání nějaké informace, na druhou stranu občas nebyly filmové dialogy tak zcela zřetelné. Obecně vzato však funguje aplikace velmi dobře, samozřejmě výhodou je pak možnost přepisu českého jazyka.

AI Tlumočník

Nakonec jsme rychle otestovali tlumočení, což funguje velmi dobře a vesměs si dokážeme představit tuto funkci používat v cizině v případech, kdy si nevystačíte např. s angličtinou.