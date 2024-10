Microsoft končí s telefony. Už zase potichu a s hanbou

Fotografie: Microsoft

Vzpomínáte ještě na Surface Duo? Koncept skládaček bez ohebného displeje působil vedle Foldu a jeho následovníků poněkud neuměle, ale pro pracovní nasazení by to mělo smysl. Bohužel je zde podmiňovací způsob na místě: Microsoft už zase ukázal, že to s mobily neumí, protože ani nechce.