Ty nejzajímavější počiny mobilního světa roku 2024 podle redakce mobilenet.cz

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Rok 2024 se nezadržitelně blíží ke svému konci, takže je čas na závěrečnou rekapitulaci. Toto je první článek z dvoudílné série o tom, co kterého člena redakce v uplynulém roce zaujalo nejvíce. Dnes se podíváme na výběr Martina Fajmona, Michala Pavlíčka a Ioannise Papadopoulose.

To nejzajímavější podle Martina Fajmona

Motorola Razr 50 Ultra

Nijak se netajím tím, že zhruba posledních 8 let používám jako osobní zařízení iPhone, to však neznamená, že jej považuji za zařízení, které nabízí nejvíce inovací – ne, iPhone používám proto, že využívám ekosystém Applu a iPhone je víceméně nutnost. Pokud bych však měl vybrat jedno mobilní zařízení, které mě každou svou novou generací dokonale okouzlí, je to Razr od Motoroly. A je vlastně jedno, zda před sebou vidím původní Razr, nebo poslední Razr 50 Ultra, zážitek je vždy stejný – radost.

Razr 50 Ultra je krásný smartphone se skládací konstrukcí, povedenými displeji a opravdu luxusním designem. I to je důvod, proč Razr používám jako svůj druhý telefon. Důvod je jednoduchý, když už se cítím znuděný z iPhonu, Razr to dokáže dokonale vyrovnat.

HMD Skyline? To si pište

Mám rád retro, letos jsem byl doslova ve svém živlu, protože na trh dorazila HMD Skyline. Chtělo by se říci, že nejde o nikterak výjimečný smartphone a možná je to pravda, ovšem díky designu, který se navrací do doby Nokie N9 s MeeGo, jsem si ji zkrátka zamiloval, a to na první pohled.

Přiznám se, že jsem byl docela zvědavý, jaké hodnocení si HMD Skyline vyslouží v naší recenzi, zvláště když ji připravoval Michal Pavlíček, který zná celou historii Nokie možná vůbec nejlépe. Po přečtení jsem si, upřímně, docela oddechl – nedopadla totiž vůbec špatně. Když se spojí retro s trochou té kvality, srdce mi plesá radostí. A Skyline si vaši pozornost určitě zaslouží.

Tlačíme cenu níž?

Závěr roku přinesl jedno malé velké překvapení – Vodafone v rámci Black Friday představil „neomezený“ tarif pod hranicí 400 Kč. Ano, tarif je „neomezeně omezený“, respektive omezoval rychlost stahování, přesto šlo o nabídku, která mě upoutala – běžně se takové tarify nabízejí za ceny okolo 500–600 Kč, takže pokud nemáte tarif v rámci retenční nabídky či rámcové smlouvy, dost pravděpodobně překvapil i vás. A já se tedy ptám: je toto příslib lepších zítřků do roku 2025? Doufám, že ano!

Na závěr poděkování!

Rok 2024 byl pro mobilenet.cz úspěšnější než rok 2023 – a za to vděčíme vám, našim čtenářům i divákům. Dovolte mi vám za celou redakci mobilenet.cz poděkovat, vaší přízně si velmi vážíme a zároveň slibujeme, že i v roce nadcházejícím pro vás budeme připravovat obsah se stejnou radostí a zápalem jako ve všech předcházejících. Děkujeme!

To nejzajímavější podle Michala Pavlíčka

Pixely konečně oficiálně

Pomyslná výstavní skříň operačního systému Android. I tak se někdy nazývaly telefony Nexus a později Pixel. Vždy šlo spíše o raritní kousky, a to především v našich končinách, kde se tyto mobily oficiálně nenabízely. Vlastnili je jen ti, kteří se nebáli nákupu v zahraničí nebo pořizovali dovozové kusy od vybraných českých prodejců. Dlouhou dobu se spekulovalo, zda a jakým způsobem by se k nám Pixely mohly dostat oficiálně. Nakonec se vše uskutečnilo tou nejsnazší cestou.

Sedmého května bylo oznámeno, že Google zpřístupní svůj oficiální obchod s hardwarem v několika nových zemích, mezi kterými nechyběla Česká republika. Nedostali jsme sice kompletní nabídku produktů řady Pixel, stále chybí například ohebné modely, ale standardní trojice zařízení dorazila, společně se sluchátky. Čeští zájemci si tak mohou nově zakoupit Pixely téměř okamžitě po jejich představení. K dispozici je také oficiální podpora a různé promo akce při zahájení prodeje. Vstup Pixelů na český trh výrazně zvýšil zájem mezi místními uživateli.

Za Mapy se platit (ne)musí

Mobilní telefony nám už bezmála dvě dekády spolehlivě slouží jako mapy a navigace. Až s nástupem velkých displejů se však staly skutečně použitelnými na cestách či v autech. Mezi nejpopulárnější mapové aplikace dneška v Česku patří Google Mapy a domácí Mapy.cz od Seznamu. Ty si uživatelé oblíbili především pro jejich propracovanost a podrobné turistické podklady. Doposud byla aplikace zcela zdarma, a to dokonce i bez reklam. Letos se však situace změnila.

Objevily se obavy, kolik bude Premium verze stát, protože její příchod byl avizován s předstihem. Nakonec vše dopadlo překvapivě dobře. Poplatek činí 249 Kč ročně, nikoliv měsíčně. Za tuto částku mohou uživatelé stahovat více map do offlinu a například nastavit svou obvyklou rychlost chůze. Další nové funkce budou postupně přibývat. Běžní nenároční uživatelé však mohou Mapy.cz používat i nadále zdarma. Navíc je možné získat Premium verzi zdarma za aktivní používání aplikace a přispívání do komunity.

Po letech progres v bateriích

Posledních zhruba 20 let se v telefonech používají výhradně baterie typu Li-Ion nebo Li-Pol. Zdánlivě to vypadalo, že vývoj ustal, výdrž telefonů stagnuje a uživatelé si zvykli na každodenní nabíjení. Letošní rok však naznačil, že by mohlo dojít k dlouho očekávanému pokroku. Tento pokrok přichází s křemíko-uhlíkovými bateriemi. Tyto baterie kombinují křemíkovou anodu s uhlíkovými materiály, což zvyšuje energetickou hustotu a prodlužuje výdrž zařízení při zachování jejich fyzických rozměrů. Oproti tradičním Li-Ion bateriím mají křemíko-uhlíkové články až o 20–30 % vyšší kapacitu a lépe odolávají degradaci při častém nabíjení, přičemž si poradí i s nízkými teplotami.

V praxi to znamená, že telefony s bateriemi označovanými jako Si/C mívají kapacitu kolem 7 000 mAh oproti dnešním standardním 5 000 mAh. Mezi prvními tuto novinku přinesl například Honor ve svých top modelech, včetně skládacího Magic V3 a vlajkové lodi Magic6, nebo značka Nubia spadající pod ZTE. Zatím jde o první „vlaštovky“ a nezbývá než doufat, že se nové baterie dočkají širšího nasazení mezi výrobci.

To nejzajímavější podle Ioannise Papadopoulose

Křemíkové nebe

Pojmem křemíkové nebe nebo spíše odchodem do křemíkového nebe se zpravidla označuje expirace životnosti elektroniky, ovšem v případě tohoto článku nebude mít tento termín tak negativní konotaci. Řeč je totiž o technologii křemíkových baterií označovaných jako Si/C, jež mají výrazně vyšší energetickou hustotu. Pod tím si můžeme představit stejně velký i těžký bateriový článek, který má však například namísto 5 000 mAh rovnou 6 500 mAh. Jak jsme si ukázali v našich testech powerbank, množství mAh může být ve výsledku mírně zavádějící, avšak u telefonů je stále běžné, tudíž u něj zůstaneme.

Jednou z prvních vlaštovek je například Realme GT 7 Pro. Telefon prodávaný zhruba za 23 tisíc Kč má kromě aktuálně nejlepšího čipsetu výrobce Qualcomm rovněž 6 500mAh baterii, respektive zřejmě baterie dvě, jak již tomu bývá u zařízení s vysokým nabíjecím výkonem, kterým Realme GT 7 Pro bezpochyby je. 120W nabíjení je v kombinaci s obří kapacitou a dlouhou výdrží dá se říct již jen takovou sladkou tečkou. Konkrétně jsem vybitý telefon za pouhých 15 minut nabil na úctyhodných 68 %, což znamená více než jeden celý den používání.

Osobně doufám, že se v příštím roce stanou křemíkové baterie naprostým standardem, stejně jako bych si velmi přál, aby se stalo standardem i výkonné nabíjení. Něco mi však říká, že takový Samsung či Apple nás ještě „překvapí“ a přechod všech výrobců na nejnovější, již nyní dostupné a zřejmě i cenově dostupné technologie, ještě nějakou chvíli potrvá.

Nechť žije ultrazvuk

Ačkoliv se po dlouhodobém používání smartphonů s čtečkami otisků prstů i pokročilým rozpoznáváním obličeje (Face ID) přikláním k názoru, že biometrické ověření obličeje je přeci jen lepší, respektive komfortnější alternativou, mám z aktuálního vývoje velkou radost. Konečně se totiž dostáváme do bodu, kdy bychom se měli dočkat plošného přesunu výrobců dražších telefonů z optických na ultrazvukové čtečky otisků prstů.

Příkladem budiž již zmíněné Realme GT 7 Pro nebo například letošní velmi povedená řada Pixelů 9. Ultrazvuková čtečka otisků prstů v její nejlepší formě podle mě stále zůstává nepřekonána, čímž narážím na čtečku z Viva X80 Pro, avšak i klasická (tj. rozměrově menší) ultrazvuková čtečka stojí za to. Díky ní můžete například telefon snáz odemknout s vlhkou/mokrou či třeba promrzlou rukou, ale také je výrazně bezpečnější a samotné skenování prstu netrvá tak dlouho.

V příštím roce tak věřím, že minimálně všechny vlajkové telefony, které doposud měly optickou čtečku otisků prstů, konečně přejdou na ultrazvukovou alternativu, která by se snad koneckonců mohla stát běžnou i u střední a později třeba i nižší třídy.

Je „CMF“ ještě lepší než „Nic“?

Slyšeli jste už o značce Nothing? Pokud ano, možná vám neunikla ani její podznačka CMF, která letos uvedla svůj první smartphone s jednoduchým označením CMF Phone 1. Jedná se přitom o na první pohled zajímavě vypadající smartphone, kterému stran hardwarových parametrů nic zásadního neschází (s jednou výjimkou, k níž se ještě dostanu) a atraktivní je především také cenou startující na cca 4,5 tisících Kč.

Tento sympatický kousek s částečně modulárním designem mě oslnil kvalitním displejem, dostatkem výkonu díky 4nm čipsetu či parádní výdrží na nabití. Za velké plus považuji také dlouhou softwarovou podporu a víceméně čistý operační systém bez balastu. No a ono chybějící NFC? Pokud nejste ochotni platit kartou či s tímto telefonem propojenými chytrými hodinkami (nebo hotovostí), zřejmě není CMF Phone 1 pro vás, věřím však, že si své obecenstvo najde (našel), jakkoliv zvláštně absence NFC působí.

Osobně je mi sympatický čistý systém a třeba i chybějící NFC také z toho důvodu, že tento model může ideálně posloužit jako „víkendový telefon“, což je termín, který používám k označení smartphonu, který de facto příliš používat nehodlám. Naopak chci, aby byl co nejméně rušivý. Společnosti Nothing (či snad CMF) tedy skutečně tleskám, protože uvést skvěle vybavenou vlajkovou loď umí kdekdo, ale vytvořit skutečně zajímavě vybavený (a zajímavě vypadající) telefon za pár korun jen málokdo.