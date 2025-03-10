Startuje první roční ankety mobilenet.cz tech awards!

Velký den pro příznivce všech technologií právě nastal, mobilenet.cz totiž spouští vůbec první ročník ankety mobilenet.cz tech awards, ve které budete vybírat ta nejlepší zařízení pro rok 2025, a to hned ve dvou kategoriích:
- nejlepší smartphone roku 2025
- nejlepší wearable roku 2025
Hlasování veřejnosti
Čekají vás celkem 2 stejně dlouhá kola, přičemž jen a pouze vaše hlasy rozhodnou o tom, kdo se stane nominantem a kdo si nakonec odnese ocenění. V prvním kole budete moci přidělit hned dva hlasy pro nejlepší smartphone a dva hlasy pro nejoblíbenější wearables, které byly představeny po začátku roku 2024.
Po uzavření prvního kola budete moci vybírat z nominovaných zařízení, přičemž své favority budete moci podpořit jedním hlasem v každé soutěžní kategorii.
Kalendář ankety mobilenet.cz tech awards
- První kolo ankety mobilenet.cz tech awards probíhá od 3. 10. 2025 18:00 hod. – 13. 10. 2025 23:59 hod. V tomto kole budete moci udělit hned dva hlasy pro nejlepší smartphone roku 2025 a dva hlasy pro nejlepší wearable roku 2025. Své hlasy stačí zaznamenat na stránkách ankety, vyplnit jméno a e-mail a následně hlas potvrdit v e-mailu, který vám dorazí na zadaný e-mail.
- Druhé kolo ankety mobilenet.cz tech awards probíhá od 15. 10. 2025 18:00 hod. – 25. 10. 2025 23:59 hod., přičemž v tomto kole už budete moci udělit pouze jeden hlas pro smartphone a jeden hlas pro wearable, a to z produktů, které se probojovaly do druhého kola, a to na základě nejvyššího počtu hlasů z prvního kola (8+8). Svůj výběr budete muset opět potvrdit v e-mailu, který vám dorazí na zadaný e-mail.
- Vyhlášení výsledků ankety mobilenet.cz tech awards proběhne na webu mobilenet.cz do 1. 11. 2025, čímž bude anketa oficiálně ukončena. Výsledkem hlasování bude 1., 2. a 3. místo pro nejlepší smartphone roku 2025 a 1., 2. a 3. místo pro nejlepší wearable roku 2025.
Hlasování odborné poroty
Souběžně s prvním a druhým kolem ankety bude běžet i interní část hlasování odborné poroty, která bude složená ze zástupců vydavatelství 24net s.r.o., tedy:
- Martin Pultzner, spolumajitel vydavatelství 24net s.r.o.,
- Martin Fajmon, šéfredaktor mobilenet.cz a fZone.cz,
- Michal Pavlíček, zástupce šéfredaktora mobilenet.cz
a ze zástupců partnerů naší ankety, tedy:
- Vít Vojtěšek, Director of Product Marketing TD SYNNEX (zástupce značky PanzerGlass, která je generálním partnerem ankety pro rok 2025),
- Hana Ludlová, Marketing Specialist FIXED.zone a.s. (zástupce značky FIXED, která je hlavním partnerem ankety pro rok 2025)
Odborná porota vybere nejlepší zařízení s poměrem ceny a výkonu pro rok 2025, inovátora pro rok 2025 a ocení TOP brand pro rok 2025, přičemž výsledkem hlasování bude jedno zařízení s nejlepším poměrem ceny/výkonu a jeden TOP brand dle hlasů odborné poroty.
Výsledky hlasování budou známy do 1. 11. 2025 18:00 hod., tedy ve stejném časovém okně jako výsledky hlasování veřejnosti.
Generálním partnerem ankety mobilenet.cz tech awards je společnost PanzerGlass, hlavním partnerem ankety je společnost FIXED, partnerem ankety je Mobil Pohotovost.
Účast v anketě se vyplatí
Kromě toho, že můžete podpořit svého favorita, můžete získat i balíček produktů od našich partnerů ankety. Na konci ankety vylosujeme jednoho z vás, se kterým se spojíme a domluvíme se na zaslání výhry. Hodně štěstí!