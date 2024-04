Vyzkoušeli jsme první alternativní obchod s aplikacemi pro iOS. Co byste měli vědět?

Jak upozornil The Verge na základě zprávy samotného vývojáře, od včerejšího dne je pro uživatele systému iOS (od verze 17.4) k dispozici první obchod třetí strany, z nějž lze stahovat aplikace podobně jako z App Store. My jsme proto neváhali a vyzkoušeli jej.

Firma se sídlem v kalifornském Cupertinu tak vyhověla požadavkům Evropské unie, která po ní vyžaduje na základě Aktu o digitálních trzích (DMA) umožnit uživatelům instalaci aplikací z obchodů třetích stran, stejně jako využívat platební systémy třetích stran. Pro používání AltStore PAL je přitom nutné uhradit roční předplatné ve výši 1,50 eur (plus daň), které pokryje poplatek za základní technologii (CTF) společnosti Apple za instalaci samotného tržiště aplikací. Podle tvůrce obchodu by přitom mělo být AltStore PAL otevřené i pro další vývojáře.

Europe’s coolest alternative app marketplace is HERE!



Introducing AltStore PAL — an Apple-approved version of AltStore exclusive to the EU



Download now from our website for just €1.50/year (+ VAT) 🇪🇺 https://t.co/3ZfYbq4QNU pic.twitter.com/D5cbkWhi7l