To nejzajímavější z roku 2021 podle redakce mobilenet.cz

Rok 2021 se nezadržitelně blíží ke svému konci, takže je čas na závěrečnou rekapitulaci. Toto je druhý článek z dvoudílné série o tom, co kterého člena redakce v uplynulém roce zaujalo nejvíce. Dnes se podíváme na výběr Marka Vacovského, Petra Vojtěcha a Ondřeje Pohla.

To nejzajímavější podle Marka Vacovského

Masivní nástup 5G a odcházení 3G

Tento rok se na plné obrátky rozjel byznys s 5G, které se objevuje už i v cenově dostupných vodách. Dá se čekat, že příští rok už budou bez 5G pravděpodobně jen ty nejlevnější kousky.

Se zaváděním 5G pak souvisí postupné vypínání 3G i bizarní zločiny, jako je ničení vysílačů kvůli dezinformacím už i v ČR...

Konec LG

Letos jsme se dočkali jednoho konce – ne až tak nečekaného. V mobilním segmentu dlouhodobě ztrátové LG udělalo rázný krok. Ukončilo své působení na trhu se smartphony. Je to rozhodně škoda, i proto, že se následně objevilo několik velmi zajímavých telefonů v přípravě, kterých se už ale bohužel nedočkáme.

Třeba za pár let... Mezitím můžu vzpomínat na jeden z mých nejoblíbenějších telefonů, které jsem měl – LG G2, jenž podle mě předběhl svou dobu. A také doufám, že nebude osud LG následovat i japonské Sony dlouhodobě čelící problémům.

Dezinformace a ban Donalda Trumpa

Velkou událostí byly i americké prezidentské volby, které k nelibosti Donalda Trumpa vyhrál Joe Biden. A byla to velká show, i když ne zrovna v tom dobrém slova smyslu. Trump vypouštěl různé dezinformace a právě kvůli nim jej zmiňuji. Vše vyústilo až v jeho ban na Twitteru a tvorbu jeho vlastní sociální sítě „Truth Social“.

Letošní vlna hoaxů a dezinformací se v obrovském měřítku týkala i koronaviru a očkování. Bohužel se ukázalo, že moderní technologie zdaleka nemusí jen spojovat a usnadňovat život.

To nejzajímavější podle Petra Vojtěcha

Nebudu vám lhát, čím více jsem ponořen do mobilního světa, tím větší v tom mám guláš. Abych si připomněl, co zásadního se letos vlastně událo, musel jsem si otevřít svůj seriál mNews, kde každý týden přináším výběr čtyř nejzásadnějších novinek. Pokud chcete být do budoucna v obraze, ale nemáte tolik času, tohle je přesně něco pro vás. Kdybych měl nyní vybrat několik událostí z celého roku, co to bude?

Konec LG

V lednu jsme začali řešit, že mobilní divize LG pravděpodobně skončí, což se nedlouho poté také skutečně potvrdilo. Tradiční výrobci jsou poslední roky vytlačováni dravou konkurencí z Číny a LG se delší dobu nedařilo. To však neznamená, že jejich logo na telefonech už neuvidíme, nebo ano? Pravděpodobně mě zarazilo, s jakou rychlostí vše proběhlo. A zatímco v jednom týdnu jsme slyšeli o smělých plánech na vysouvací telefony, další týden se hovořilo o odkupu značky. A jelikož nikdo neměl zájem, telefony LG prostě a jednoduše skončily.

LG se nebálo experimentovat a přineslo na trh třeba fantastický LG Wing. Za 23 tisíc korun jste před rokem mohli získat 5G telefon se zvýšenou odolností, čipsetem Snapdragon 765G a hlavně otočným displejem. Dovedete si představit, že takto netradiční telefon představí třeba Apple?

LG Wing mělo vážně styl

S LG Wing to končí, ale snad každý rok přišlo LG s něčím, co nás zahřálo u srdíčka. Ať už to byly speciální kryty pro telefon se dvěma obrazovkami, prohnuté displeje nebo samoopravovací plast na zádech, LG umělo zaujmout.

Konec telefonních budek

V červnu 2021 Česko konečně vstoupilo do 21. století s odstraněním poslední telefonní budky. Uznávám, že tato zpráva mě dost zarazila, protože jsem budky nevnímal a ani na ně nijak nemyslel. Proč taky? Kdo nemá telefon v kapse? Nebo alespoň pevnou linku doma. Počkat, používá vůbec někdo ještě pevnou linku v domácnosti?

Fakticky vzato o nic nejde. Statistiky říkají, že před jejich odstraněním byly budky využity třeba jednou ročně, jestli vůbec. Je to spíše jakýsi psychologický předěl. Ano, jako dítě si na jejich všudypřítomnost pamatuji. Když jsem chtěl z letního tábora zavolat domů, udělal jsem to právě skrz telefonní budku. Později nám sloužily spíše k nejapným vtípkům. Právě teď vstupuje do kin nový Matrix a já jsem vážně zvědavý, jak tam ony telefony vyřešily. Ve staré trilogii totiž hrají pevné linky a telefonní budky důležitou roli. A až se na Matrix jednou budu dívat třeba s vlastním dítětem, nebude mu ten koncept pevného místa se sluchátkem připadat bizarní?

Bulánci se vrací

Zdá se, že letos jedu na retro vlně. V květnu zbořil český internet jeden nečekaný revival. Na Startovači se rozjela kampaň na nové vydání legendární české hry Bulánci, která si našla místo snad ve všech českých školách a družinách. Ano, hráli jsme Bulánky i doma, ale největší zábava to byla s ostatními u jednoho počítače.

Kampaň nakonec vybrala neuvěřitelných 7 308 770 Kč, autoři v průběhu slíbilo dodatečné herní módy i multiplayer skrz různé platformy. Novinky z vývoje můžete sledovat na jejich webu.

Nedostatek čipů

Hádám, že tento smutný fakt zmíní i další kolegové. Po celý rok se trh potýkal s nedostatkem polovodičů, což zasáhlo nejen výrobu telefonů, ale samozřejmě i aut a další elektroniky. Jen tak si koupit PlayStation 5 k letošním Vánocům stále nešlo. Odložení se dočkaly i některé telefony a výrobci museli přemýšlet, které modelové řady a zároveň i trhy upřednostní.

Chtěl bych skončit vesele. Takže zde napíšu, že věřím v uzdravení během příštího roku. Pravděpodobně se dodavatelský řetězec nevrátí na úroveň před pandemií, ale k nějaké normalizaci by snad dojít mohlo. A věřím, že si ten PlayStation konečně budu moci koupit!

To nejzajímavější podle Ondřeje Pohla

Samsung resuscitoval WearOS

Myšlenka chytrých hodinek je jedna z nejzajímavějších, jaká přišla od masového rozšíření smartphonů s dotykovým displejem. Zatímco Apple Watch zvládají neuvěřitelné věci, Google vykročil špatnou nohou. Nejprve si nebyl jistý, jestli chce hodinky jen jako doplněk mobilu, nebo samostatný přístroj a pak nechal celou platformu trestuhodně stagnovat.

Velice dobrou zprávou z posledního roku tak byl příchod poslední generace Galaxy Watch od Samsungu. Korejský výrobce u nich použil moderní hardware, pokročilé funkce a hlavně se od Tizenu vrátil k WearOS, navíc se všemožně snaží, aby jeho hodinky i celá platforma stáhla náskok konkurence. I když jeho počin není bez chyb, snad to celý segment trhu nakopne k dalšímu rozvoji. Minimálně „mytické“ Pixel Watch mají konkrétnější podobu než kdykoli předtím.

AirTag a jeho netradiční využití

Když jsem na jaře psal o chytrém přívěsku AirTag, nepřišlo mi to nijak zvlášť zajímavé. To jsem ale podcenil schopnosti sítě FindMy od Applu a hlavně kreativitu lidského druhu, která pomohla tímto malým kouskem elektroniky napsat spoustu zajímavých příběhů.

Nejprve to byly legrácky v podobě posílání přívěsku celebritám. Pak ale začalo jít do tuhého a AirTagy začaly zachraňovat kradené koloběžky a dokonce i auta. A netrvalo to dlouho a jeho schopnosti (zne)užívají i zloději aut. Bude zajímavé, jaké schopnosti ještě síť FindMy ukáže a jestli se kvůli tomu v budoucnu nedočká i snah o regulaci.

Je soukromí minulostí?

Jakmile se náš život a data přesouvají do cloudu, je potřeba se smířit s tím, že nad tím nejenže nemáme kontrolu, ale dáváme je volně k nahlédnutí asi tak, jako bychom posílali pohlednici poštou. Apple se navíc snažil přitlačit na pilu a začít skenovat fotky přímo v iPhonech. To vše s bohulibým záměrem chránit děti před sexuálním zneužíváním, avšak s tak děsivým provedením, že z toho vstávají vlasy hrůzou na hlavě každému příčetnému jedinci.

I když Apple z této iniciativy pod tíhou kritiky veřejnosti vycouval, hrůzostrašná už je jen ta představa, že nám současný stav techniky umožní něco takového realizovat. Lépe už asi nebude. Zatímco EU po deseti letech konečně rozlouskla otázku správného konektoru, plánuje Mark Zuckerberg Metaverse, kde mu budou patřit všechny vaše myšlenky a činy.