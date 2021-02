Trh ohrožuje nedostatek čipů a Huawei staví v Evropě – mNews

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Xiaomi Mi 11 má konečně českou cenu, která se dokonce vejde pod 20 tisíc korun. Těsně. Velmi těsně. Qualcomm oficiálně přiznal nedostatek čipů pro výrobu procesorů a dále si ukážeme levnou novinku od Samsungu nebo továrnu Huawei přímo v Evropě. Vítejte u mNews.

Xiaomi Mi 11 pod 20 tisíc

Už dávno neplatí, že Xiaomi válcuje trh bezkonkurenční cenou, ale přesto je novinka Xiaomi Mi 11 levnější, než jsme původně čekali. Připomínám, že nabídne špičkový Snapdragon 888 a krásný AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí. Základní verze s 8 GB RAM a 128 GB úložištěm vás vyjde na 19 999 Kč. Za verzi s 256GB úložištěm pak zaplatíte už 21 499 Kč. Za takto vybavený telefon to není špatná cena, ale má to jeden obří háček. Chybí zvýšená odolnost, což by člověk v této ceně již čekal. Prodej začne koncem března.

Qualcomm trápí nedostatek čipů

Qualcomm v hospodářských výsledcích sice pohádkově zvýšil své tržby, ale zároveň upozornil na akutní nedostatek čipů, což může znatelně ovlivnit další období. Chybí polovodiče pro výrobu procesorů, za což může několik faktorů. Výrobní kapacity se za poslední roky nezvýšily a poptávka, i vzhledem ke koronaviru, raketově stoupla. Pokud jste si chtěli koupit novou grafickou kartu, PlayStation 5 nebo třeba objednáváte novou Škodovku, tak jste situaci sami pocítili. Dodací lhůty jsou dlouhé a zboží je nedostatek. Situace se má prý ale zlepšit v druhé polovině roku.

Galaxy M12 má obří baterii

Samsung představil levnou novinku Galaxy M12. Výbava je sice slušná, ale nijak vás nepřekvapí. Nejlevnější varianta nabídne 3 GB RAM a 32GB úložiště. Existovat budou i verze 4+64 a 6+128. Na boku je čtečka otisků a zadní strana ukrývá hned 4 fotoaparáty. Hlavní má 48 Mpx, ultraširokoúhlý 5 Mpx a zbývají zbytečné makro a bokeh senzory. Displej má sice pouze HD+ rozlišení, ale o to lepší výdrž nabídne baterie o kapacitě 6 000 mAh. To by mohlo znamenat tak 4 dny běžného používání? Údajně však má chybět NFC, což je ale zvláštní, protože M11 NFC podporoval. Nic ale není jisté, mobil byl oficiálně představen zatím jen pro Vietnam a na případné české odhalení musíme ještě počkat. Cenu však čekáme kolem 4,5 tisíc korun.

Huawei staví továrnu ve Francii

Huawei začal budovat svůj první výrobní závod mimo Asii. Továrna ve Francii má zahájit produkci komponent pro mobilní sítě v roce 2023. Výhodou je zkrácení dodacích lhůt potřebných dílů, ale důraz je kladen také na vytvoření pracovních míst. Huawei evidentně moc dobře chápe, že nyní se boj proti využívání síťových prvků čínského výrobce stočí rovněž k otázce zaměstnanosti a ekonomického přínosu. A to ne někde v Číně, ale přímo v Evropě.

Koupili byste si telefon za 20 tisíc Kč bez voděodolnosti? Schválně nám dejte vědět do komentářů. Já se jdu postavit do fronty na nové konzole.