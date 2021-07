Youtuber poslal AirTag Timu Cookovi. Co následovalo?

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Apple AirTag je příslušenství navržené pro sledování věcí. Typicky tašky nebo svazku klíčů, které tak máte díky široké síti iPhonů skoro neustále pod dozorem. Už při uvedení ale bylo jasné, že se najdou lidé, kteří se tyto vlastnosti pokusí využít kreativním způsobem.

Jedním z nich je i youtuber Jonathan, který provozuje kanál MegaLag. Baví se tím, že posílá AirTagy na různá místa a sleduje jejich trasu. Zatímco přívěšek poslaný na adresu v Severní Koreji je v době psaní článku na cestě, ten poslaný do Apple Parku se již vrátil zpátky a jeho putování vypráví fascinující příběh. Jelikož je Jonathan Němec, jeho zásilka nejdříve putovala do Frankfurtu, kde se soustředí většina mezinárodního transitu. Množství telefonů v jeho okolí zde bylo dost vysoké, takže bylo i přesně vidět, ve kterém skladu firmy DHL je.

Pak se zásilka najednou ohlásila z americké Nevady, a to dokonce z letadla, které jej přivezlo. Pak následovala cesta do ústředí Applu, odkud se zásilka asi po 6 týdnech vrátila odesilateli. Zajímavější však je, že kromě samotného AirTagu k němu byl přiložen i dopis, který osobně podepsal jakýsi Michael, jeden z asistentů Tima Cooka. Píše v něm, že je „těší tvůrčí využití technologií, se kterými se snaží vylepšit lidské životy“. CEO Applu by rád odpověděl osobně, ale měsíčně dostává stovky dopisu. Zajímavý detail je i to, že v Applu používají dopisní papír s oblými rohy.

AirTag poslaný Elonu Muskovi do SpaceX měl výrazně horší osud. Nejprve strávil skoro tři týdny na ústředí firmy a jeho poslední signál se ozval z kalifornského města Castaic, kde se zpracovává odpad. Přívěšek poslaný do Severní Koreje uvízl u jižních sousedů, ale jeho přesný osud není známý, jelikož tamní předpisy nedovolují použití sítě FindMy.