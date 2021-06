Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Samsung představil levný telefon s obří baterií, Nokia láká na novinky a definitivně skončila éra telefonních budek.

Konec telefonních budek v Česku a další méně retro zprávy – mNews

Galaxy M32 s obří baterií

Samsung chce zlepšit svou nabídku v nižší střední třídě s telefonem Galaxy M32. Ten potěší především 90Hz Super AMOLED displejem s velkou úhlopříčkou a Full HD+ rozlišením. Procesor Helio G80 od MediaTeku ve spojení s minimálně 4 GB RAM a 64GB úložištěm zase přinese dostatek výkonu. Ani 64Mpx hlavní snímač nebo 8Mpx ultraširokoúhlý nezní špatně, ale hlavním tahákem zůstává velká baterie s kapacitou 6 000 mAh. S daní vychází cena telefonu na 5 tisíc korun, ale má to háček. Zatím se model chystá jen do Indie a zda přijde do Evropy není jisté.

Nokie X10 a G20 míří do Česka

Naopak potvrzené vydání v Česku mají nové Nokie X10 a G20. Nokii X20 jste mohli nedávno vidět v naší recenzi a X10 je téměř identickým telefonem, který se liší akorát fotoaparátem a RAM. Díky tomu je levnější, ale za 8 299 Kč to stále bude mít těžké. Za 4,5 tisíce Kč pak budete moci pořídit Nokii G20, která nabídne HD+ displej, Helio P35 a 4GB RAM. Jedinou silnou stránkou tak bude slib 2 velkých aktualizací operačního systému.

Zmizela poslední budka

Možná vás to překvapí, ale teprve před několika dny byla odstraněna poslední fungující telefonní budka v Česku. Ta stála v Hlubyni na Příbramsku a poslední hovor z ní byl uskutečněn před dvěma lety. V době budování 5G sítě budky působí jako relikt minulosti. Aby také ne, vždyť první se u nás objevila v roce 1911 a jejich rozmach skončil na přelomu tisíciletí.

Nejhodnotnější značky světa

A nakonec si pojďme zamávat nějakými fiktivními číslíčky. Agentura Kantar přináší přehled 100 nejhodnotnějších značek světa a nechybí tam ani několik mobilních zářezů. Hodnotu přes půl bilionu dolarů má Amazon a Apple. Na třetím místě je Google, za ním se drží Microsoft. Následuje čínský Tencent. 42. druhou pozici drží Samsung, 50. Huawei a na 70. je Xiaomi. Nechybí ani služby jako Instagram nebo TikTok. Zajímavostí je určitě zvýšení podílu čínských značek na 14 % a propad těch evropských na 8 %.

Díky budkám člověk mohl vytáčet třeba bezplatná čísla a dělat si z firem legraci. Také si pamatuji, kdy jsme se schovali do křoví a do budky zavolali, zrovna když šel někdo okolo. Ale teď vážně. Máme tu mezi diváky někoho, kdo na telefonování z budek ještě pamatuje?