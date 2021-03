Sociální síť exprezidenta Trumpa? Dělám si velký kyblík popcornu

Fotografie: Darren Halstead, unsplash.com

Každého, kdo si někdy dopřál nedobrovolný detox od nějaké sociální sítě, určitě napadlo, že by si mohl spustit svou vlastní, kde by ho nikdo neomezoval. Bývalý americký prezident se tuto myšlenku pokusí zrealizovat. Vypadá to jako hloupý nápad, ale jednou by se o něm mohly točit filmy. Otázkou jen zůstává, jestli to budou dramata, nebo komedie.