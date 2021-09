A je to tady: USB-C má být v EU povinný konektor do dvou let

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Po více jak deseti letech dohadování, doporučování a rozvažování máme konečně jasno: elektronika prodávaná na území Evropské unie bude muset být vybavena konektorem typu USB-C. Počítá s tím návrh Evropské komise. Ještě jej musí schválit Evropský parlament a Rada, pak začne běžet přechodné dvouleté období. Co všechno bude po jeho skončení jinak?

1. USB-C vždy a všude

Největší pozornost na sebe strhává samozřejmě vynucená podoba konektoru. Nařízení se nemá týkat pouze mobilních telefonů, ale prakticky veškeré drobné elektroniky: tabletů, fotoaparátů, sluchátek, reproduktorů... EU si ve zprávě přivlastňuje zásluhy za to, že se počet konektorů zredukoval z 30 na 3, ale i to je pořád moc. Kromě zmatků tak vzniká i zbytečné množství elektroodpadu.

Redakce mobilenet.cz komentuje: „Je dobře, že se návrh zaměřuje i na příslušenství. Na druhou stranu je USB-C o něco větší a dražší, což následně pocítí zákazníci v kategoriích, jako jsou levná bezdrátová sluchátka a další příslušenství, kde stále vládne microUSB. Nařízení EU ale jen urychlí přirozený vývoj. Jedinou otázkou zůstává, jak se k problémům postaví Apple. Přejde na USB-C, jako to udělal u iPadů? Bude se soudit? Obejde nařízení tím, že k telefonům pro Evropu přibalí redukci? Tohle bude ještě zajímavé...“

2. Nabíječka už není součást mobilu

Další zařízení vyžaduje, aby si spotřebitelé mohli zakoupit nové zařízení i bez přibalené nabíječky. Tu mnohdy nevyužijí, takže vzniká až tisíc tun zbytečného elektronického odpadu ročně.

Redakce mobilenet.cz komentuje: „Zde přichází EU s příslovečným křížkem po funuse a jen naskakuje na vlnu, kterou zahájili sami výrobci. Ti i u nejluxusnějších modelů razí myšlenku co nejúspornějšího balení a týká se to nejenom přechodu z plastu na papír, ale i obsahu balení. Není daleko doba, kdy budeme nové mobily kupovat v papírovém sáčku jako dnes rohlíky. Výrobci se sice zaklínají ekologií, ale moc se jim líbí i to, že prodejem příslušenství zvlášť vydělají více.“

3. Jeden nabíjecí standard pro všechny

Odstavec o „harmonizované technologii rychlého nabíjení“ říká, že chce: „zabránit tomu, aby různí výrobci neodůvodněně omezovali rychlost nabíjení, a zajistit, aby rychlost nabíjení byla při používání jakékoli kompatibilní nabíječky pro dané zařízení stejná.“ Přeloženo do „lidštiny“ to znamená, že se výrobci budou muset shodnout nejenom na konektoru, ale i standardu pro rychlé nabíjení.

Redakce mobilenet.cz komentuje: „Toto bude teprve legrace. Zatímco svět konektorů obsahuje tři kousky, ve standardech pro rychlé nabíjení bychom se dopočítali nižších desítek, pokud zahrneme všechny možné verze. A je to naprostá džungle. Někdy nejsou zpětně kompatibilní ani standardy od jednoho výrobce, jindy to zase vypadá, že jeden standard je kopií druhého a jen se prodává pod jiným názvem. Ještě před pár lety bych si vsadil, že postupně převládne QuickCharge, nyní ale vypadá nejnadějněji Power Delivery, které zvládá i notebooky a větší přístroje. Každý výrobce přitom tvrdí, že jeho standard je výkonnější a šetrnější než ty ostatní. Spotřebitelé by sice sjednocení uvítali, ale zase ne za cenu toho, že by se zastavil vývoj.“