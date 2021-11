Muž z Jihlavska uvěřil dezinformacím a začal ničit vysílače. Už je ve vazbě

Fotografie: Ondřej Pohl, mobilenet.cz

Konspirace o sítích 5G jsou poměrně časté, zvláště pak ve spojení s probíhající pandemií koronaviru. Obvykle se ale omezí na šíření dezinformací po internetu – případy záměrného ničení infrastruktury jsme až doposud znali pouze ze zahraničí, kde padlo několik vysílačů za oběť žhářskému útoku.

To se však změnilo 11. září tototo roku, tedy v den 20. výročí útoků na Světové obchodní centrum. Podle informací deník.cz tehdy došlo k prvnímu útoku na vysílač v okolí Jihlavy. Provedení nebylo nijak sofistikované – pachatel použil pákové kleště k překonání oplocení a pak s nimi odstřihl kabely vedoucí do technologického zázemí. Následovalo ještě dalších 8 podobných útoků, než se policii podařilo muže vypátrat. Policie jej obvinila z trestného činu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení, za což mu hrozí trest do 6 let. Vzhledem k tomu, že byl již v minulosti trestán za drogové delikty, čeká na soud ve vazbě.

Okolí Jihlavy pokrývá 5G pouze Vodafone.

Paradoxem je, že podle aktuálních map pokrytí (O2, T-Mobile a Vodafone) pokrývá okolí Jihlavy signálem 5G pouze Vodafone. Jeho mluvčí potvrdil novinářům zničení pouze dvou základnových stanic z celkových devíti. O2 má zastoupení pouze v centru krajského města, a tak je pravděpodobné, že se obětí útoku staly i BTS, které 5G vůbec nevysílají.