Budeš nám chybět. Tohle je 10 nejzajímavějších telefonů od LG

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Mobilní trh se postupem let mění. Někteří výrobci odcházejí, jiní přicházejí. Jisti si můžeme být jen tím, že nic netrvá věčně. Rok 2021 bude už navždy spjatý s definitivním odchodem značky LG z těl mobilních telefonů, alespoň v podobě, jakou jsme za poslední dvě dekády znali. V ranních hodinách (SELČ) 5. dubna 2021 bylo ze strany LG oznámeno, že ukončuje činnost své mobilní divize, což znamená, že ukončuje produkci mobilních telefonů.

Úvodem si je potřeba říci, že nejde o první a s největší pravděpodobností ani o poslední odcházení poměrně velkého výrobce mobilů. V minulosti jsme se definitivně rozloučili například s Ericssonem či Siemensem. Pomyslný konec prožila i značka Nokia. Každá výrobce svou měrou přispěl na formování mobilních telefonů a ani LG nebylo výjimkou. Právě naopak. Pakliže jste telefony s logem LG sledovali, jistě nám dáte za pravdu, že jihokorejský výrobce e často pouště do velmi zajímavých experimentů. Málokdy však šlo o věci, které se ujaly. Pokud si žádný zajímavý moment nemůžete vybavit, připravili jsme pro vás X nejzajímavějších počinů od LG.

1. První telefon s kapacitním dotykovým displejem

Hned na úvod si názorně ukážeme, že LG bylo technologicky velmi vyspělým výrobcem. Jako první na světě totiž představil telefon s kapacitním dotykovým displejem. Ano, nebyl to americký Apple se svým iPhonem. LG si prvenství uzmulo na konci roku 2006 se stylovým telefonem jménem Prada. Na obranu Applu však uveďme, že „výhra“ LG se počítala jen tři týdny.

2. Telefon se 3D displejem

Valentýn před 10 lety nebyl jen svátkem všech zamilovaných, ale rovněž dnem, kdy do světa mobilních telefonů pronikly 3D displeje. A LG bylo u toho. Na barcelonském veletrhu MWC 2011 jsme mohli obdivovat LG Optimus 3D, který dokázal zprostředkovat 3D zážitek, aniž byste potřebovali speciální brýle. Na telefonu bylo připraveno speciální menu, upravené hry a možnost vytvářet fotografie ve 3D. Nadšení neznalo mezí, a to hovořím z osobní zkušenosti. Bohužel se ukázalo, že jde o slepou uličku a jak nečekaně 3D displeje do telefonů přišly, tak rychle zase zmizely.

3. Mobil, který se sám opravil

Zní vám to trochu jako sci-fi? Kdepak. Mobil, který se dokázal, částečně, sám opravit, představilo LG v únoru 2013. Pamětníci si vzpomenou, že šlo o LG G Flex s prohnutým displejem a jinak špičkovou výbavou. Pozornost na sebe však strhávalo svou zadní, na které byla nanesena speciální nanovrstva, která dokázala zacelit drobné škrábance vzniklé při běžném používání. Důležité bylo, že nešlo o žádný polofunkční trik. Drobné škrábance totiž z povrchu zad LG G Flex skutečně po nějakém čase zcela zmizely.

LG G Flex – ukázka samoopravovacích zad

4. Spolupráce s Googlem

O významném postavení LG na poli mobilních telefonů nás může přesvědčit i poměrně dlouhodobá spolupráce s Googlem, který si LG vybral jakožto výrobce pro své referenční telefony. Prvně se tak stalo v listopadu 2012, kdy byl představen Nexus 4. O rok později dorazil Nexus 5 a naposledy si Nexus LG střihlo v září 2015 s modelem Nexus 5X.

5. Telefon se solárním panelem

LG se snažilo řešit také věčný nešvar dotykových telefonů, který se týká energie a jejího dočerpávání. V roce 2009 jsme se dočkali zajímavého řešení, kdy bylo možné baterii telefonu dobíjet pomocí slunečních paprsků, tedy solární energií. Šlo o mobilní telefon LG GD510 Pop, kterému se právě z důvodu alternativního dobíjení přezdívalo Solar. Jelikož však šlo jen o doplňkovou funkci, nebyly solární panely nedílnou součástí telefonu. Výrobce vše vyřešil výměnným zadním krytem.

Zadní kryt se solárními panely na LG GD510 Pop

6. První mobil s průhlednou klávesnicí

Další z mnoha prvenství LG se tentokrát týká poměrně klasického telefonu s klávesnicí. V roce 2009 jsme se dočkali mobilu LG Crystal, který měl menší dotykový displej, ale současně i výsuvnou konstrukci s alfanumerickou klávesnicí. Ta byla zcela průhledný a efektně podsvětlená. Crystal tak udělal opravdu mnoho parády.

7. Populární „čokoláda“

Při vzpomínání na telefony LG se nám v redakci vybavil i jeden z vůbec nejpopulárnějších a nejelegantnějších kousků. Na mysli máme LG KG800 Chocolate, přezdívaný jednoduše „čokoláda“. Jednalo se o malinkatý výsuvný telefon v temně černé barvě a lesklé sklolaminátové konstrukci. Ikonická byla také senzorová tlačítka s červeným podsvětlením. K ovládnutí telefonu bylo potřeba jen lehkých dotyků, což bylo v roce 2006 opravdu nevídané.

8. „Modulární“ telefon

Před několika lety byly v kurzu modulární telefony, respektive se o nich velmi mluvilo. Představa byla taková, že si klíčové prvky výbavy bude moci uživatel snadno vyměnit a vylepšit tak například schopnosti svého telefonu novým fotoaparátem apod. Obdobnou cestou se vydalo LG s modelem G5, který býval občas označován jako první modulární telefon na světě. Ve výsledku však nešlo o modulární telefon v pravém slova smyslu. LG G5 však nabízel možnost oddělit spodní část (bradu) a připojit například rozšiřující modul s fotoaparáty. Komplikovaná výměna a nevalná kvalita konstrukce však vše odsoudila k zániku. I přesto jde o další ukázku odvahy LG zkoušet nové věci.

9. První „dvoujádro“

Prvenství má LG skutečně hned několik. Jedno další si připsalo i v období začátku poměřování počtu jader u procesorů v mobilních telefonech. Na sklonku roku 2010 LG světu dalo vůbec první chytrý telefon s dvoujádrovým procesorem. Jednalo se o model Optimus 2X, který využil procesoru nVidia Tegra, 4palcového displeje nebo 512MB operační paměti.

10. Křídla na závěr

Výčet desítky zajímavých kousků od LG ani nemůžeme zakončit jinde, než zastávkou u modelu Wing. V podstatě úplně poslední novinka jihokorejského výrobce nádherně dokresluje celé snažení končícího výrobce mobilních telefonů. Designově precizní telefon, který má dva displeje, přičemž ten horní je otočný. Od samého začátku to navíc od LG nebyl jen designový výstřelek, ale s otočnou konstrukcí se počítalo i u některých aplikací, typicky u fotoaparátu.

Na LG Wing měly v letošním roce navázat další modely podobných konstrukcí, na které však již nikdy nedojde. Stejně tak se nikdy nedočkáme telefon s rolovatelným displejem. Minimálně určitě ne v podobě chystaného LG Rollable. Ačkoliv LG nikdy nepatřilo mezi mobilní giganty, dalo mobilnímu světu hodně a nejen díky našim 10 vzpomínkovým zastávkám zůstane v podstatě nazapomenutelné.