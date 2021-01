LG v problémech, hrozí konec mobilní divize? – mNews

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Uplynul týden od představení nových Samsungů, ke kterým samozřejmě u nás najdete spoustu obsahu, a svět telefonů se opět zpomalil. Alespoň zdánlivě, dnes si ukážeme nové procesory, poslední Trumpův rozmar a povíme si také o možném konci jedné velké značky.

MediaTek představuje Dimesity 1200

Nové procesory představil MediaTek. Modely Dimensity 1200 a 1100 se samozřejmě chlubí podporou sítí páté generace a nabídnout mají i dostatek výkonu. Vyrobeny jsou 6nm procesem a používají 4 jádra Cortex-A78 a 4 jádra Cortex-A55. Grafický čip je ovšem shodný jako u loňské generace. Skvěle vypadá i podpora 168Hz obnovovací frekvence displeje, i když pouze ve Full HD rozlišení. U QHD se musíme spokojit s 90 Hz. Čipset rovněž zvládne natáčet 4K videa v 60 snímcích za vteřinu. Druhý zmíněný model pak nabídne o něco nižší výkon. Prvním oznámeným telefon s Dimensity 1200 je nová vlajková loď od Realme.

WhatsApp krotí své podmínky

Pokud používáte WhatsApp, jistě jste si všimli nových podmínek k odsouhlasení. Ty vzbudily vlnu vášní, protože explicitně zmiňují sdílení dat s Facebookem, což se řadě lidí nelíbí. WhatsApp na stížnosti reagoval odsunutím data, do kdy uživatelé musí podmínky odsouhlasit z 8. února na 15. května. Zároveň má dojít ke změně podmínek a nové změny se údajně mají dotknout pouze komerčních účtů WhatsApp Business.

Xiaomi na černé listině

Dnes již má Amerika nového prezidenta, ještě před svým odchodem však stihl Trump učinit řadu kontroverzních rozhodnutí. Jedním z nich je zařazení Xiaomi na černou listinu. Důvodem je podezření z napojení firmy na čínskou armádu. Situace pro čínského výrobce elektroniky ovšem není tak černá jako v případě Huawei. Společnosti z USA do Xiaomi nyní nesmí investovat, a kdo tam již podíl vlastní, musí jej odprodat. Zatím to však nevypadá, že by Xiaomi mělo přijít o Google služby.

Blíží se konec LG?

Poměrně pravidelně se bavíme o tom, že se různým značkám nedaří a vypadá to s nimi bledě, zmíním třeba HTC nebo Sony, ale obě zatím nadále existují. Nyní se do klubu přidává LG, kterému se dlouhodobě v oblasti telefonů nedaří. O to zajímavější je, že se tato japonská firma nebojí experimentovat, ať už jde o LG Wing nebo LG Rollable. Dle slov ředitele se nyní zvažují všechny scénáře, tedy možnost zeštíhlení, odprodej nebo rovnou konec mobilní divize.

Chyběla by vám značka LG? Když se třeba dívám na naši recenzi Wing, tak si říkám, že mně ano. Schválně nám dejte vědět do komentářů.