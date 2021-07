Často něco hledáte? Na trhu existuje nespočet přívěsků, které vám různými způsoby pomohou najít ztracenou věc a Apple nechtěl stát mimo. Tak po dlouhých přípravách představil přívěsek AirTag, který se zařadil mezi nejlevnější produkty, které si od Applu můžete pořídit. Přesto skrývá slušný potenciál. Je dokonalý? Nebo alespoň konkurenceschopný? To prozradí tato recenze.

Přívěsků, které vám pomohou najít ztracenou věc, je na trhu mnoho. Každý funguje na trochu jiném principu a naposledy jste si na mobilenet.cz mohli přečíst recenzi řešení od Samsungu.

To že na podobném přívěsku pracuje také Apple je informace stará poměrně dlouho, nakonec jsme se však dočkali až v rámci akce Spring Loaded 20. dubna tohoto roku. Přívěsek ctí designovou linii produktů Apple a na jeho poměry je vcelku dostupný, lze jej sehnat už za 890 Kč, případně set po 4 za 2 990 Kč. Na setu tedy dokonce ušetříte, což u Applu není příliš zvykem. Zda se AirTag zařadí mezi nejlepší chytré přívěsky vůbec, nebo jde o nafouknutou „bublinu“ prozradí dnešní recenze.

Technické parametry Apple AirTag

Rozměry 32 × 32 × 8 mm Hmotnost 11 gramů Materiál plast/ocel Výdrž a typ baterie 1 rok, CR2032 Certifikace odolnosti IP67 Komunikace Bluetooth/NFC Notifikace zvuková, skrze aplikaci Najít (Find My) Cena 890 Kč (1 kus), 2 990 Kč (4 kusy)

Obsah balení: jen AirTag, opravdu

V designové krabičce je malý skládací obal, ve kterém je Apple AirTag napasovaný. Samotný skládací obal slouží jako jednoduchý manuál, Apple tak ušetřil místo na zbytečné brožury. AirTag samotný je obalený ještě v plastovém návleku, jehož konec vede do části pod kryt. To proto, aby omezil spojení baterie a kontaktů, a v průběhu přepravy se tak zbytečně nevybíjel. Stačí za obal zatáhnout a kontakty s baterií se automaticky propojí. Chválíme jak pečlivost zabalení, tak elegantní provedení krabičky.

Konstrukční zpracování: knoflík, nebo žeton?

Ihned po vybalení nás napadá: „páni, vypadá skoro jako žeton/knoflík.“ Z přední strany, která je bílá, lesklá a plastová tak opravdu vypadá. Zadní stranu kryje ocelový plíšek, kterým lze otočit a sejmout jej. Pod ním je knoflíková baterie typu CR2032, kterou pořídíte za pár korun. V tomto ohledu Apple velice chválím, že se nesnažil přijít s proprietární baterkou, kterou by bylo obtížné shánět, případně by byla (jak je u Applu zvykem) zbytečně drahá. Dodáme, že AirTag by měl vydržet zhruba rok používání.

Zastavíme se u onoho plíšku. Jak jsme již uvedli, sejmutí je snadné, stačí pootočit, stejně se i nasazuje. Apple si s designem vyhrál, na kovu naleznete název produktu, logo i informace o výrobci a místě výroby. Pokud si ovšem myslíte, že vše je do ocele vygravírované, bohužel vás vyvedeme z omylu. Jde o natisknuté prvky, které lze velmi snadno poškrábat. Vlastně stejně jako celý AirTag.

Odolnost je zaručena díky certifikaci IP67.

Zpět na přední stranu, která je plastová a lesklá. Rovněž je velmi náchylná na škrábance, téměř by se chtělo říci, že stačí i křivý pohled. Stačí s AirTagem párkrát přejet po sedačce a oproti světlu jsou patrné vlasové škrábance. Je škoda, že obal není trochu odolnější, takto AirTag nebude po pár dnech/týdnech vypadat moc elegantně. Dodáme, že v průměru má 3,2 cm, tloušťka je největší uprostřed, kde činí zhruba 8 mm. Hmotnost je velmi příjemných 11 gramů. To vše dohromady znamená, že o jeho přítomnosti určitě vědět nebudete. Odolnost je pak zaručena díky certifikaci IP67.

Možná se ptáte, zda má AirTag nějaké skryté poutko? Nemá (pokud byste se tedy nesnažili provléknout něco tenkého pod ocelový plíšek). Pokud tak chcete AirTag například zavěsit na váš kufr, bude nutné pořídit speciální popruh. Ty originální stojí zhruba jako samotný AirTag, takže se dostáváme na nějakých 900 Kč. Když se však podíváte jinam, lze kompatibilní karabinu zakoupit řádově levněji. Klíčenek je na trhu opravdu velké množství, záleží tedy na vašem vkusu a pochopitelně i penězích.

Párujeme: jedna, dvě, hotovo

Co se nám líbí, to je rychlost párování. Toto má Apple ve svém ekosystému zvládnuto dokonale. Nejdříve je třeba se ujistit, že máte nejnovější verzi iOS, zapotřebí je 14.5 a novější. My jsme měli smůlu a starší verzi, takže jsme ještě před párováním museli aktualizovat.

Nastavení

Následně stačí AirTag přiblížit k iPhonu a následně vyčkat na animaci, která informuje o AirTagu v blízkém okolí. Pak už stačí vybrat (nebo zadat) vhodné jméno, zvolit emotikon a potvrdit přidání k vašemu Apple ID. To je pro správné fungování nezbytné. Následně se již daný AirTag objeví v aplikaci Najít – Předměty. K jednomu iPhonu (Apple ID) můžete přidat maximálně 16 AirTagů. Stejně snadné je i resetování AirTagu. Stačí vyndat baterii, vložit ji zpět a zatlačit, dokud neuslyšíte zvuk. Toto zopakujete pětkrát, kdy se AirTag definitivně resetuje, o čemž informuje trochu jiný zvuk.

Funkce: co vše umí?

Apple AirTag je z podstaty chytrý přívěsek, který má usnadnit nalezení ztracených/založených věcí. Založené věci v rámci bytu dokážou pěkně potrápit – ať už jde o klíče nebo třeba batoh, který vytahujete jen při konkrétních cestách. Pokud hledáte něco, co je s největší pravděpodobností u vás doma, je situace poměrně snadná. Otevřete aplikaci Najít, vyberete Předměty ve spodní liště a následně zvolíte daný AirTag (který již máte pojmenovaný, v našem případě Taška). Aplikace prozradí, že AirTag je „U vás“, tedy jeho poslední známá poloha odpovídá vaší poloze. Také vidíte informaci, kdy iPhone tuto polohu zjistil, tedy například „Nyní“. Zobrazen je také stav baterie.

Nyní se můžete rozhodnout, zda budete hledat pomocí zvuku (Přehrát zvuk), nebo navigováním. Pokud necháte rozeznít zvuk, což je asi nejpraktičtější, chodíte doma tak dlouho, než AirTag nezaslechnete. Jeho pípání je opravdu zřetelné, takže jej nepřeslechnete, ani pokud je například pod vrstvou oblečení či sedačkou. Hledat můžete také Místně. V ten okamžik se na displeji telefonu zobrazí šipka, která vás naviguje, navíc vidíte i přibližnou vzdálenost, třeba 5 metrů. Stejně tak vám aplikace napíše radu ve stylu: „z vašeho pohledu vpravo/vlevo.“ Máte tak přehled o tom, kam jít a kde hledat, podobně jako při hře „přihořívá“. Zde je však úskalí vzdálenosti. Nám se šipka s přibližnou vzdáleností neukázala, pokud jsme od AirTagu byli dále než 8 metrů, což nemusí vždy dostačovat. Je tedy nutné chodit po bytě a čekat, zda se iPhone s AirTagem propojí, nebo ne. Co se týká zvukového prozvonění, podařilo se nám v interiéru dostat se až na vzdálenost 15 metrů, v exteriéru cca 25 metrů.

Místní navigace je šikovný pomocník.

Hodí se však zmínit jedno „ale“. Pokud chcete přesnou navigaci, musíte mít iPhone z řad 11 nebo 12, neboť disponují čipem U1. Pokud máte starší iPhone, je vám přesná navigace pomocí šipky zapovězena. Vše se bude odvíjet od spojení skrze Bluetooth, kdy starší iPhone pozná, že se nacházíte v blízkosti AirTagu a zobrazí klasickou mapu, ne směr. Klasické spuštění zvuku není omezeno, zde není starší iPhone problémem. Pokud zjistíte, že AirTag u vás doma není (čemuž bude odpovídat i dávnější aktualizace polohy a umístění na mapě), můžete označit AirTag (a tedy i předmět) jako Ztracený. V ten moment vám iPhone oznámí, že pokud AirTag někdo najde, dostanete oznámení. Také se dozvíte, že není možné nalezený AirTag spárovat s jiným zařízením. Poradí i to, abyste zadali své telefonní číslo a zprávu pro případného nálezce.

Teď vás možná napadne, proč vůbec označovat AirTag jako ztracený, když na mapě vidíte jeho poslední polohu, kterou poznáváte? AirTag nezaznamenává polohu každých pár vteřin, takže je možné, že se zobrazuje na mapě například ve vaší práci, ale je už někde jinde. A jak se tedy se svým předmětem opětovně shledáte? Musíte čekat. Někdy 10 minut, někdy hodinu, někdy třeba dva dny, pokud jste AirTag ztratili mimo obydlenou oblast. Jde o to, že AirTag v tomto režimu funguje jako vysílač a „čeká“, než kolem projde někdo s iPhonem, který má iOS 14.5 a vyšší, má zapnutá data a polohové služby. V ten moment se AirTag skrze uživatelův iPhone ohlásí vám s přibližnou aktualizovanou polohou. Jak jistě chápete, ne všichni mají v kapse iPhone s iOS 14.5, daty a zapnutými polohovými službami. Pravděpodobnější je to například ve městě, ovšem zde je rovněž také pravděpodobné, že věc někdo najde a přivlastní si ji. Na menším městě, vesnici nebo na podobných místech se může hledání protáhnout.

Zkušenosti: něco nám chybí

Jak už víte, AirTag můžete hledat buď místně pomocí navigace, nebo pomocí zvuku. Pokud ztratíte AirTag mimo domov, musíte počkat, než vám jej jiný uživatel pomůže najít tím, že se okolo něj projde. Musí mít však zapnutá data a polohové služby. Co se však stane, když někdo AirTag najde, spolu s vaší taškou nebo peněženkou? Jakmile uživatel přiblíží svůj iPhone k AirTagu, který není registrován k jeho Apple ID, zobrazí se díky NFC zpráva ohledně ztráty přímo na jeho displeji, spolu s vaším telefonním číslem a zprávou s prosbou o návrat. To stejné můžete udělat vy, pokud najdete ztracený AirTag. Stačí se vrchní částí iPhonu přiblížit k AirTagu a posbírat informace, které vám stačí k navrácení ztraceného předmětu.

Možná se ptáte, zda AirTag dokáže informovat například o tom, že se ocitl mimo dosah vašeho iPhonu. To si lze představit na situaci, když odcházíte z bytu, ovšem uvnitř jste nechali klíče od auta s AirTagem. Bohužel ale nelze nastavit, aby se AirTag sám připomenul, například skrze notifikaci v iPhonu: „jste mimo dosah AirTagu.“ To považujeme za nedostatek a ne zrovna malý, protože přesně pro takové situace by se oznámení hodilo. A co se stane, pokud si někdo váš majetek přivlastní, ale AirTag hned neodhalí. Původně se AirTag po 3 dnech od nahlášení ztráty začal automaticky ozývat, když je přemístěn z místa na místo. To znamená, že začne pískat, jako kdybyste spustili zvuk na dálku. Následně tedy upozorní zloděje – toho to může buď vylekat a předmět vrátit, nebo AirTag třeba zahodí do záchodu. S novou aktualizací se však tento interval snížil na 8 až 24 hodin. Zda jde o výhodu, nebo ne necháme na vás. Apple tím každopádně chtěl zabránit nenápadnému sledování osob.

Sledovat osoby jde, ale chce to kutila.

A jak je to s případným sledováním osob? Pokud máte AirTag registrovaný na sebe a někomu například půjčíte batoh, ve kterém přívěsek je, po krátké době se zapůjčiteli na jeho iPhonu zobrazí notifikace, že má věc, ve které je i AirTag a může být sledován. Zobrazí se i mapa a čas, od kdy se tak zhruba stalo, což je doba, kdy zřejmě došlo k předání zapůjčené věci. Apple také poradí, jak AirTag deaktivovat, abyste již dále nebyli sledováni a komu (jakému Apple ID) AirTag patří. Přivlastnit si jej však nemůžete, ani pokud jej resetujete. Je totiž spojen s daným Apple ID pomocí sériového čísla.

I majitelé Androidu mohou pomoci s navrácením ztraceného majetku

Pokud o AirTagu víte, lze upozornění ignorovat. A jestli budete věc s AirTagem půjčovat někomu s Androidem, samozřejmě se mu notifikace nezobrazí, ovšem začne po několika hodinách v 15sekundových intervalech pískat, aby na sebe upozornil. Nevýhody jsou zřejmé. Pokud půjde o zloděje s iPhonem, Apple mu na stříbrném podnose naservíruje návod, jak se zbavit důkazů, v podstatě stačí vyjmout baterii. Co se týká podpory Androidu, dost možná se situace v následujících měsících zlepší. Prozatím mohou pomoci uživatelé s Androidem alespoň s navrácením, tedy pokud mají telefon s NFC. Stačí na AirTag poklepat a přiložit jej k zádům mobilu, kde je NFC anténa. V ten moment se zobrazí notifikace, která pomůže při vrácení ztraceného majetku. Bez NFC je však AirTag pro majitele Androidu jen „pískací“ hračka.

Vypnout upozornění lze snadno, bez nutnosti zadávat heslo či PIN

Dodáme, že na internetu je k dispozici nespočet návodů, jak u AirTagu zničit propojení s reproduktorem, a tím z něj udělat „tichou štěnici“. Zůstává tak obrana v podobě notifikace, která se zobrazí alespoň uživatelům iOS v momentě, kdy se vrátí domů a mají s sebou nezvaného společníka v podobě AirTagu, který je registrován na cizí Apple ID. Bohužel i to jde obejít, pokud tedy máte přístup k telefonu člověka, kterého chcete sledovat. Stačí totiž vypnout upozorňování v aplikaci Najít, iPhone dokonce nepožaduje PIN ani Face ID. V rámci rodinného sdílení je pak situace ještě snazší, takže člena rodiny můžete sledovat téměř neomezeně, pokud jen trochu budete chtít. Právě možnost vypnutí upozornění bez nutnosti potvrzovat PIN nám přijde jako velká bezpečnostní chyba.

Závěr: má svá ale

AirTag je šikovný pomocník, ale nemůžeme se zbavit pocitu, že tomu celému něco chybí. Za cenu okolo 890 Kč jde o jeden z nejlevnějších kousků v nabídce Applu, ovšem je nutné počítat s nákupem klíčenky, pokud tedy AirTag jen nehodíte do tašky. Přívěsky navíc nejsou levné, a tak je lepší počítat s vyšší částkou. Jestli se ale smíříte s jistými ústupky, nákup AirTagu vám rozmlouvat nebudeme.

