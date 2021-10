Přečtěte si vzrušující povídání o tom, jak AirTag pomohl najít ukradené auto

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Apple AirTag je jedním z nejhojněji zmiňovaných kousků příslušenství pro mobilní telefony za poslední roky. Přitom se jedná o vskutku nenápadný přívěsek, který využijete při hledání ztracených klíčů nebo tašek, kam je před tím umístíte. Co však dělá AirTag tak speciální, je služba Find My, kterou poskytuje Apple v rámci svého ekosystému.

Hledání AirTagů, ale také například vypnutých iPhonů, tak neprobíhá jenom pomocí GPS a signálu mobilní sítě, jak to známe například u Androidů, ale hlavně pomocí Bluetooth. Stačí, když kolem zařízení označeného jako ztracené projde někdo s iPhonem a informace o místě kontaktu se dostanou až k majiteli.

Přesně to byl i případ Scottyho z Chicaga, který své zážitky popsal na reddit.com. Koupil balení čtyř AirTagů a jeden z nich nechal v autě. Měl spíš na mysli situace, kdy třeba nebude moci najít svoje Subaru Forester na nějakém velkém parkovišti. Realita se však ukázala být mnohem dobrodružnější. Scotty si totiž ve tři ráno všiml, že jeho auto není před domem. Jeho prvotní reakcí bylo zavolat policii, která však neudělala nic jiného, než že sepsala zprávu a doporučila mu kontaktovat pojišťovnu. Při vyplňování seznamu věcí odcizených společně s autem si Scotty vzpomněl, že se v jeho autě nachází i funkční AirTag.

Spíše ze zvědavosti zkusil označit přívěsek jako ztracený. Získal souřadnice, kdy se hlásil naposled. Zjistil tak, že ještě v 22:17 hod. předešlého dne stálo auto před jeho domem, o deset minut později se ale hlásilo z parkoviště u nedalekého supermarketu.

Tady Scotty udělal nejspíše chybu: bezpečnostní experti radí neaktivovat u ukradených předmětů tzv. Lost Mode. Kromě vysílání souřadnic totiž začne AirTag i pípat, což zloděje okamžitě přiměje, aby se ho zbavil. Ani další krok neudělal Scotty správně. Bezmyšlenkovitě se druhým autem rozjel na parkoviště a vydal se Subaru hledat sám. Raději ale měl znovu přivolat policii, protože případná konfrontace s pachatelem by mohla mít daleko horší následky než jen odcizené vozidlo. To se naštěstí nestalo, protože zloděj AirTag kvůli pípání vyhodil z okna. Scotty jej našel v kaluži pod cizím autem (přívěsek má ochranu podle IP67). Protože si nechtěl umazat oblečení, čekal, až zákazník dokončí svůj nákup a odjede, aby zachránil alespoň přívěsek v hodnotě 890 korun. Během čekání se smiřoval se ztrátou vozu a přemýšlel, jestli by policie nemohla najít něco na záznamech z bezpečnostních kamer.

Scotty se po půl hodině začal nudit a chtěl jet domů. Pak ale zasáhla náhoda, jeho Subaru, které okamžitě poznal podle barvy, projelo kolem něj. V tu chvíli už neváhal a volal 911 znovu. Naštěstí auto nikam daleko nejelo a dvě policejní hlídky z něj po pár minutách vytáhly drogově závislého bezdomovce.

Scottymu nález trochu kazí fakt, že interiér jeho vozu byl za pouhých několik hodin zdevastován odpadky a užíváním drog. Nevyhne se tak účtu za pořádné čištění, stejně tak oplétačkám s policií – ta uvnitř vozu našla kradené věci ze sousedství a musí Scottyho podle DNA vyloučit jako pachatele krádeží.

Nakonec vše ale dobře skončilo, a Scotty tak vedle auta prožil i jeden z nejintenzivnějších dní svého života, jak sám říká. Své myšlenky shrnuje podobně jako bezpečnostní expert, který podobným způsobem zachránil svou koloběžku. Pokud má AirTag sloužit jako prostředek proti zlodějům, je potřeba ho dobře ukrýt, zároveň by ale karoserie neměla blokovat bezdrátový signál. Také je potřeba nejednat zbrkle. Největším ponaučením pro Scottyho je, že úplně nejlepší je primární prevence. Během vyšetřování se totiž ukázalo, že nejenom že auto zapomněl zamknout, ale také nechal uvnitř klíčky.