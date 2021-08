Hledání ztraceného iPhonu pomohlo policii k zatčení zločince na útěku

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Jakmile se telefony naučily GPS a získaly datové připojení, otevřela se uživatelům velice praktická volba – jejich majitelé si mohli na dálku vyhledat ztracený přístroj. Podmínkou však bylo, aby zůstal zapnutý a měl funkční datové připojení. Apple však tuto funkci vylepšil na možnost hledání vypnutých telefonů nebo přívěsků AirTag. Už při uvedení bylo jasné, že tyto schopnosti neovlivní jenom svět mobilních telefonů, ale i zločin, respektive jeho potírání. Už jsme si tak mohli přečíst příběhy se šťastným koncem, jako ten o nalezené koloběžce. Činí se však i zločinci, jimž hodinky Apple Watch pomohly při loupeži.

Další díl „detektivky“, kde vedle policistů a zločinců vystupují i produkty Applu, odvysílala americká televizní stanice 9news. Děj se odehrává v Coloradu, kde se zástupce šerifa Travis Peck pokusil zatknout Stevena Sandovala, který odmítal nastoupit do vězení. Situace však eskalovala ve fyzický konflikt, který vyhrál podezřelý, jemuž se pak v autě podařilo prorazit plot a zmizet. Pro zástupce šerifa to byl dvojnásobný problém – kromě Sandovala mu v autě ujel i služební iPhone, který si odložil na ložnou plochu, aby měl ruce volné pro nasazení pout.

Policistu nejdříve nenapadlo, že by této situace mohl využít ve svůj prospěch – jeho hlavní myšlenkou bylo, že musí poměrně drahý telefon co nejdříve najít. Zavolal proto z osobního telefonu svým kolegům a instruoval je, aby ho našli pomocí funkce Find My. Až při cestě na místo jim došlo, že krom telefonu odhalili nejspíše také úkryt uprchlého Sandovala. Druhé zatýkání se naštěstí podařilo.

Přesto však tento příběh nemusí nutně skončit „happy endem“. U soudu ještě obě strany, respektive jejich advokáty, čeká právní bitva. Obhajoba nejspíše bude argumentovat čtvrtým dodatkem americké ústavy, který občanům zajišťuje ochranu před nezákonným sledováním – to musí nejprve povolit soud. Nicméně se oslovení právní experti shodují, že pokud se muži zákona podaří prokázat, že telefon skončil v autě náhodou, má velkou šanci na úspěch.