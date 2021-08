Přečtěte si, jak zajímavé je hledat a najít ukradenou koloběžku pomocí AirTagů

Jakmile Apple uvedl nenápadný přívěsek AirTag určený pro hledání ztracených věcí, bylo už dopředu jasné, že jeho využití přinese spoustu pozoruhodných příběhů. I když Apple při představení kulantně mluvil o ztracených nebo zapomenutých předmětech, všichni víme svoje – lidé ukradnou vše, co není přibité. I když Češi mají tendenci vztahovat tento problém na své okolí, imunní proti majetkové trestné činnosti nejsou nejspíše nikde na světě, rozhodně ne ve velkých metropolích, jako je New York.

Právě v New Yorku se Dan Guido vydal na své elektrické koloběžce na večeři. I když použil kvalitní zámek, nejspíše jej ve spěchu zapomněl pořádně zajistit. Tak jako tak byl o dvě hodiny později bez dopravního prostředku.

Shodou okolností je Dan CEO firmy zabývající se kyberbezpečností. Vozítko tedy vybavil ne jedním, ale hned dvěma AirTagy. První na řídítkách sloužil jako návnada, která měla uchlácholit případného zloděje. Druhý byl naopak velice dobře ukryt pomocí černé pásky, takže nebyl vidět ani při podrobnějším průzkumu. Nepotřebujete žádné speciální detektivní nadání, abyste si domysleli, že technologie Find My Network s UWB dovedla Dana do blízkého bazaru nebo zastavárny.

Cestou potkal policejní hlídku, kterou požádal o pomoc a jako protislužbu nabízel fakt, že by si mohla připsat úspěšné vyřešení případu prakticky bez námahy. Policisté nebyli s AirTagy ani principem jejich fungování obeznámeni, naopak Dana podezřívali, že je chce lstí přimět pomoci mu s krádeží.

No fear! The most important part of IR is preparation, and I hid two Airtags inside the scooter: one “decoy” in the wheel well and a second, more subtle, one inside the stem. Covered in black duct tape, they’re hard to see. pic.twitter.com/AYwQz1teYg