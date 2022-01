5 digitálních trendů pro rok 2022

Fotografie: WordCloud

Mnohé z trendů se táhnou poslední dobrou jako tenká červená niť. Jiné už jsou doslova na spadnutí. Ale dokáže nás v příštím roce něco překvapit?

Přelom roku vždy svádí k zastavení se, ohlédnutí, ale také k pohledu do budoucna. Zatímco shrnutí jsme pro vás připravili v tomto a navazujícím článku, na následujících řádcích se pokusíme nahlédnout do budoucnosti.

1. Nedostatek čipů

Je to jako s pandemií a dohromady tyto dva jevy souvisí. Jakmile se zdá, že už by mohl být konec na dohled, objeví se nějaká nová skutečnost, která nás posune o krok dopředu a o dva kroky napřed. Největší problém ale je, že se na zmíněné šachovnici prakticky nikdo nevyzná. Vedle koronaviru a opatření proti němu tu máme problémy v globální přepravě, nedostatek surovin, drahé energie, zvýšenou poptávku, politické spory, těžbu kryptoměn a další vlivy.

Odhadovat v této situaci konec se rovná věštění věštění z křišťálové koule. Naopak tipnout si na pokračující problémy znamená prakticky sázku na jistotu. Na rozdíl od aut nebo grafických karet se svět mobilních telefonů a příslušenství prozatím drží. Jen občas je patrné drobné zadrhnutí i u takových velikánů, jako je Apple, občas v e-shopu musíte čekat na naskladnění toho či onoho, ale pořád žádná tragédie. Nikdo vám ale neslíbí, že to nemůže být v následujícím roce horší.

2. Rozšířená realita a brýle

Mark Zuckerberg se před problémy skutečného světa snaží utéct do Metaverse. I když tento svět kombinující rozšířenou a virtuální realitu slibuje přístupnost skoro odevšad, ten správný zážitek vám nabídne až nový hardware – jak jinak. Příval nových modelů chytrých brýlí už ostatně začal: Facebook, Xiaomi, Bose, TCL nebo Oppo.

To hlavní ale přijde až v okamžiku, kdy se Timu Cookovi podaří dotáhnout do konce to, co si předsevzal pro své vedení Applu – projekt AR/VR brýlí. Můžeme si být jisti, že v podání Applu to bude něco výjimečného, anebo se to tak bude alespoň tvářit. Pak teprve nastane to pravé šílenství.

3. Ohebné displeje

Z telefonů posledního roku si určitě zaslouží zmínku poslední Flip a Fold od Samsungu. Tyto dva modely dokázaly rozptýlit obavy těch, kteří o ohebných displejích stále pochybovali. A prodejní čísla to jenom dokazují.

Tomu odpovídá i snažení konkurence. Oppo Find N, Huawei P50 Pocket nebo Motorola Razr 3 – to jsou jen drobné ochutnávky toho, jak s ohebným displejem nakládají další výrobci. Letos bychom se snad mohli dočkat i nějakého cenově přístupného modelu pro méně náročné uživatele.

4. Konvergence platforem

Z hlediska softwaru patřil poslední rok Windows 11. Prozatím se jedná (jak je nejen u Microsoftu zvykem) spíše jen o náčrt toho, co bychom mohli jednoho dne dosáhnout. A zatímco většina uživatelů řeší vzhled nabídky Start nebo zaoblení rohů, ta hlavní změna se teprve chystá.

Schopnost spouštět aplikace pro Android existuje už nyní. Potřeba instalace emulátoru a omezení jeho funkčnosti však není to pravé pro běžné uživatele. Pokud ale Microsoft a Amazon vykročí správným směrem, pak to může znamenat zásadní prolnutí světa počítačů a mobilů. A neoficiální pokusy ukazují, že by to mohlo jít i s obchodem od Googlu, pokud by byla vůle.

Na opačné straně barikády na to jde Google chytře z obou stran. Chrome OS se snaží přiblížit Androidu, zatímco Android 12L pro velké displeje má lepším multitaskingem připomínat systémy pro počítače. A pokud by ani jeden z těchto dvou přístupů nevyšel, pak má v záloze ještě Fuchsii.

5. 5G

Sítě páté generace už v poslední době přestávají být zpravodajsky zajímavé. Zprávy o rostoucím pokrytí jsou jako přes kopírák, případné problémy jsou spíše teoretického rázu a situaci zachraňují jen šílenci a jejich konspirační teorie.

Přesně to je ten okamžik, kdy nová technologie zamíří mezi masy. Trvat při nákupu nového telefonu na podpoře 5G ještě nebude mít v tomto roce (vzhledem k jeho plánované životnosti) moc smysl, ale nejspíše se tomu neubráníte. A jaký telefon vybrat? Sledujte mobilenet.cz a budete mít jasno!