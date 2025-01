Kdy dorazí tajemstvím obestřený Samsung Galaxy S25 Edge? Počkáme si do jara

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Postupně přeci jen dochází k odhalování výbavy chystaného modelu. Skrze čínskou certifikační databázi unikly infomace o baterii s kapacitou pouhých 3 900 mAh. Podporováno bude také jen základní 25W nabíjení. S ohledem na kapacitu baterie však bude telefon nabitý za zhruba hodinku.

Během středečního večera Samsung představil tři klíčové novinky – modely Galaxy S25, Galaxy S25+ a Galaxy S25 Ultra. Zároveň jsme se ale dozvěděli, že tato řada rozhodně nebude mít jen tři členy. Během prezentace byl krátce ukázán budoucí model Galaxy S25 Edge, který jsme navíc mohli vidět, zřejmě ve formě nefunkčních maket, také v novinářském zákulisí.

O jaký model se má vlastně jednat? Je důležité připomenout, že v době spekulací se měl tento telefon jmenovat Galaxy S25 Slim. Samsung však nakonec oživil řadu Edge, která před lety zahrnovala modely se zakřiveným displejem. V roce 2025 však půjde o zařízení, které má zaujmout především svou mimořádně malou tloušťkou – podle zástupců Samsungu má být tenké zhruba 6 milimetrů.

Co se týče výbavy, nejsou k dispozici žádné podrobnější informace. Na vystavené maketě jsme mohli spatřit pouze dva fotoaparáty, což je o jeden méně, než je u této řady obvyklé. Velikostně by se Galaxy S25 Edge mělo velmi podobat modelu Galaxy S25+, avšak bude tenčí a lehčí. To je pravděpodobně dáno nejen menším počtem fotoaparátů, ale zřejmě také baterií s nižší kapacitou.

Server 9to5google.com přinesl informaci, že podle nejmenovaného zástupce Samsungu by měl být model Galaxy S25 Edge představen v průběhu dubna letošního roku. To odpovídá i dřívějším spekulacím o představení plánovaném na květen.