Osobní data by uživatelé svěřili Amazonu, nejméně důvěryhodný je Facebook

Průzkum mezi americkými čtenáři The Washington Post vycházející z odpovědí od více než tisíce respondentů ukazuje, za jak důvěryhodné jsou (ve smyslu nakládání s osobními daty) považovány služby, které většina z nás každodenně používá.

Zúčastnění měli na výběr celkem z pěti odpovědí (společnosti „důvěřuji“, „vcelku důvěřuji“, „příliš nedůvěřuji“, „nedůvěřuji vůbec“ nebo „nemám názor“) u každé ze společností/sociálních platforem. Konkrétně se jednalo o Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp, YouTube, Google, Microsoft, Apple a Amazon.

Applu vyjádřilo důvěru celkem 44 % respondentů.

Z průzkumu vyšlo najevo, že 18 % tázaných v případě Applu zvolilo možnost „(trust) a great deal“, tedy že Applu, co se týče nakládání s osobními daty, důvěřuje. V případě Googlu a Applu pak zvolilo stejnou odpověď 14 % respondentů. Menší míru důvěry vyjádřenou odpovědí „(trust) a good amount“ (tedy vcelku důvěřuji) zvolilo 39 % tázaných v případě Amazonu, 34 % u Googlu a 26 % u Applu. Následně se rozhodli v The Washington Post zkombinovat obě kategorie kladných odpovědí do jedné, čímž Applu vyjádřilo důvěru celkem 44 % respondentů, Googlu 48 % a Amazonu, jakožto vítězi, celkem 53 %.

Na druhé straně žebříčku se umístil Facebook, u kterého 40 % respondentů zvolilo možnost, že této platformě vůbec nedůvěřuje, co se týče nakládání s osobními daty. Titulu nejhorší společnost roku se ostatně Facebook (nově pod přejmenovanou společností Meta) může „těšit“ i v případě průzkumu yahoo.com.

V rámci průzkumu odpovídali respondenti také na otázku týkající se cílení on-line reklam, proti kterému se snaží bojovat Apple přidáním možnosti zakázat aplikacím sledovat vaši aktivitu (pochopitelně mimo samotné aplikace) na internetu, což se logicky nelíbí Facebooku a dalším společnostem. V tomto případě 82 % respondentů uvedlo, že považují cílení reklam za obtěžující, 74 % za „invazivní“ a pouze 27 % za užitečné. Nejběžnějším argumentem, který uvádí společnosti využívající (pokročilé) cílení pomocí dat uživatelů, je přitom zvýšený uživatelský komfort.