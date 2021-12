Sítě 5G mohou komplikovat přistávání letadel za snížené viditelnosti

Fotografie: John McArthur, unsplash.com

Operátoři po celém světě se snaží dostát slibům, které padly při zavádění sítí 5G. To se ale neobejde bez zavádění nových frekvenčních pásem. Američtí operátoři v tomto ohledu spoléhají na tzv. pásmo C, což jsou frekvence mezi 4 a 8 GHz. To se však neobešlo bez problémů, konkrétně jde o kolizi s jinými systémy. Zatímco v našich končinách bývá nejčastější problém rušení televizního signálu, v USA tamní Úřad pro civilní letectví (FAA) varuje piloty letadel.

FAA v úterý rozhodl, že tisíce amerických letadel (a některé vrtulníky) nebudou moci používat mnoho naváděných a automatických přistávacích systémů, které jsou navrženy tak, aby fungovaly v podmínkách špatné viditelnosti, pokud budou přistávat na letišti, kde je rušení považováno za natolik silné, že jejich výškoměry nejsou spolehlivé. Letadla používají vedle barometrických i rádiové výškoměry. Pokud jsou blízko země, pak podle doby odrazu rádiového signálu dokážou určit přesnou výšku. Toho využívají nejrůznější systémy, které zvládnou navést letadlo na přistání i v situacích, kdy kvůli špatnému počasí není viditelná přistávací dráha. Existují opodstatněné obavy, že signál mobilních operátorů by mohl rušit radar letadel, což by mohlo zmást naváděcí systém a potencionálně způsobit havárii.

Omezení se proto týká hlavně letišť ve velkých městech a hustě zalidněných oblastech. Operátoři, FAA a zástupci leteckého průmyslu nyní budou hledat společné řešení. Operátoři nabízejí snížení vysílacích výkonů v okolí letišť, případně odsunutí startu technologií do doby, než se podaří obavy rozptýlit. Frekvenční pásma se totiž nepřekrývají, ale jsou si dost blízko, což způsobuje obavy. Definitivním řešením by byla instalace pásmových filtrů do letadel, to by však vzhledem k jejich počtu mohlo trvat roky.